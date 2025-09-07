El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Se ganaron un lugar en la cocina por ser un alimento nutritivo con un precio amigable. En la ciudad hay negocios de venta exclusiva. Un producto estrella

Los clientes lo buscan como prioridad, de los negocios y las verdulerías se llevan de a 30, quedó atrás la media docena y hoy los maples de huevos ya están instalados en todos los hogares. Para los comerciantes también son fundamentales y hoy quedarse sin huevos puede alterar las ventas. Incluso, hasta proliferaron los negocios exclusivos . Desmitificada su mala fama, de ser un alimento alto en colesterol, la dieta de los rosarinos tiene al huevo como pieza clave.

La Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) realiza periódicamente un trabajo sobre los consumidores argentinos y el huevo ingresa en el podio de los productos más buscados. En este contexto, no es casualidad que las proyecciones marquen sólo en el primer semestre de 2025 se hayan consumido 380 unidades per cápita , un récord histórico para este alimento.

Se pueden encontrar varios factores para explicar este crecimiento en el consumo, entre ellos que se convierte en un aliado indiscutible tanto por la nutrición como por su versatilidad: fácil cocción, accesibilidad y un precio asequible. Tortillas, milanesas, tortas, pastas y hasta empanadas y tartas, también en todas sus formas: duro, frito, al agua u omelette, el huevo está presente en cada plato. En las calles de la ciudad ya es común ver locales con pilas de maples de huevos como único producto.

En el Mercado de Productores de Rosario ven pasar maples y maples, organizados en cajones, que a su vez llegan en pales. Cada maple contiene 30 unidades, cada cajón está conformado por 12 maples y cada pal son 30 cajones. En el mercado de 27 de Febrero 3699, que tiene un alcance mínimo de 200 kilómetros a la redonda, se venden más de 10 millones de huevos cada dos días, según pudo averiguar La Capital.

Cambios de hábitos y crecimiento de consumo

En los pasillos del Mercado de Productores se cuenta la leyenda de que hace más de cinco décadas un comunicador argentino de dudosos valores exigió el pago de una mensualidad para defender al huevo como alimento. Sin embargo, se encontró con la negativa de los comerciantes y como respuesta esparció un sinfín de críticas. “Antes de eso cualquiera comía huevo. Con panceta o en la sopa”, dijo el histórico vendedor del mercado, Miguel Zuber.

Con el paso de los años, las nuevas corrientes nutricionales y los bolsillos flacos ya se perdió esta mirada fatídica sobre este producto. “Es barato, tiene vitaminas y proteínas, entonces reemplaza a la carne, que es difícil de alcanzar con los salarios que hay”, agregó el comerciante y aseguró que su afirmación está avalada por la medicina y las nuevas formas de consumo: “Antes la gente compraba de a media docena o docena completa. Estaba la cajita en el súper y no había maples. Ahora hay, se venden en las verdulerías de igual forma y hasta en los gimnasios”.

El precio de los huevos varía su calidad y tamaño. Los más chicos pueden conseguirse por 4.500 pesos por maple, mientras que los más grandes ronda los 7.000 pesos, según la zona y el comercio. Estos números refuerzan la aceptación de este alimento por su precio ya que, explicó Zuber, “históricamente una docena de huevos era medio kilo de carne y hoy, siendo generoso, encontrás cortes de carne por 11 mil pesos, que pueden ser dos maples”.

Huevos 5.9 (1) Foto: Héctor Rio / La Capital

Frente a esta realidad, Zuber explicó que “se juntaron varias cosas” como los valores nutritivos del huevo que aumentó su consumo, la mayor producción en las granjas, el avance de la tecnología para este sector y la “conciencia de producir para que la gente pueda consumirlo”, en otras palabras, un bajo costo para un poder adquisitivo golpeado.

Hacer crecer el consumo de huevos

Según Capia, el consumo de huevos en Rosario y el país creció un 200 % en las últimas dos décadas, acompañado por un aumento de la producción de un 120 %, con Buenos Aires y Entre Ríos como máximas productoras.

En números, Argentina pasó de 5 millones de gallinas ponedoras a 60 millones en 20 años, con cuatro años de aumento en la actividad contra uno de amesetamiento, que Capia prevé para 2026. Sin embargo, “hoy hay limitantes para aumentar el consumo como la magra capacidad de compra del consumidor y la posibilidad de aumentar la cantidad de ingesta de cada consumidor”, argumentó Javier Prida, presidente ejecutivo de Capia, a La Capital, y agregó: “El desafío es hacer crecer a los que consumen un huevo por día”.

El huevo en la mesa

Lo cierto es que tanto el consumo del huevo en Rosario como en el resto del país aumentó considerablemente y responde a distintas razones. En primer lugar, ya no se lo considera como una comida portadora de colesterol malo, sino que se defiende su importante contribución proteica. Además de ser un alimento nutritivo, también genera saciedad, por lo que es elegido entre aquellos que necesitan comer algo rápido pero llenador para salir del apuro. Y finalmente, se ha vuelto casi una moda: el huevo, en sus distintas formas, se incorporó a los desayunos y meriendas de los rosarinos, ya sea dentro del hogar como en bares y cafés de especialidad.

“Aumentó mucho el consumo de huevo en el último tiempo porque se descubrió que no está relacionado con el aumento del colesterol malo, sino que tiene grasas de buena calidad y buen aporte de proteínas”, explicó la nutricionista María Florencia Palma, a La Capital.

>> Leer más: El truco para saber si los huevos están fresco o no

La profesional destacó los nutrientes que aporta este alimento y remarcó que su consumo en auge se da “porque la gente está consumiendo comida más elaborada”. La buena moda o costumbre, señaló Palma, busca “reemplazar todo lo empaquetado y ultra procesado por otros alimentos como el huevo y es mucho más sano”.

Sin embargo, Palma aseguró que tampoco hay que exagerar en su consumo. “La idea no es que la gente coma cinco o seis huevos por día, sino que sean dos o tres. Siempre es importante la variedad. Y, además, ahora está de moda la alimentación más proteica, pero no para todos es igual. Siempre se tiene que evaluar de manera individual según la necesidad de cada uno”, aseguró y advirtió: “No es lo mismo el consumo de huevo si una persona tiene alguna patología de colesterol. No es para todos lo mismo”.

“El porqué del aumento de su consumo es por sus proteínas de alto valor biológico, buena cantidad de nutrientes, grasas de calidad y da saciedad. Se busca mayor consumo de huevo para bajar los ultraprocesados”, concluyó.