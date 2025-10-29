La Capital | La Ciudad | psicólogo

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Quedó en medio de una polémica tras su análisis de la relación profesional-paciente: “Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te quiere garchar”. Surgieron varios testimonios apuntando contra su accionar

29 de octubre 2025 · 18:31hs
El psicólogo rosarino Javier Pérez

El psicólogo rosarino Javier Pérez, más conocido como “Doctor Chinaski” en redes sociales.

La Fiscalía de Paraná está investigando al psicólogo rosarino Javier Pérez, más conocido como Doctor Chinaski” en redes sociales, para determinar si existieron delitos de índole sexual o de abuso de poder cuando era docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Según el entorno del psicólogo, el profesional “se pondrá a disposición de la Justicia para aclarar cualquier situación”.

El influencer de psicología estuvo en medio de la polémica este fin de semana cuando se viralizó un fragmento de una entrevista en streaming en La barbería de Choy en el cual ponía en duda su profesionalismo: “Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar”. La sorpresa de los presentes llevó a la repregunta por sí le había sucedido y con firmeza respondió: “Sí, por supuesto. Vos le explicás que estas con el psicoanálisis. Estoy enamorado del psicoanálisis. No hay un impedimento moral, no es que el analista no puede coger con los pacientes. Es un impedimento lógico porque luego no podés asociar libremente”.

El video viralizado por la Red Federal de psicólogas y psicoanalistas contra los abusos, las violencias machistas y de género generó decenas de reacciones y mensajes de situaciones con Pérez como principal involucrado.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Redfedpsi (@redfedpsi)

Javier Pérez fue docente de la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). En ese marco varios testimonios de mujeres expusieron conductas inapropiadas por parte del profesional y fue esto lo que tomó como evidencia la Procuradora Adjunta, Mónica Carmona, para abrir de oficio una investigación.

Qué dijo la Uader

La magnitud de los sucesos llevó a la Facultad de Humanidades de Uader a emitir un comunicado respecto a la situación de su exdocente.

Ante relatos de situaciones de violencias y acoso dentro de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Uader, recientemente publicados en redes sociales, informamos que en nuestra Facultad se implementa desde el año 2016 el Protocolo de Actuación frente a las Violencias y las Conductas Discriminatorias en todas sus expresiones, a los efectos de otorgar un marco legal e instrumental para acompañamiento, orientación, intervención y derivaciones al sistema judicial en los casos que corresponda”, explicaron en primera instancia.

Embed

No obstante, la institución “a los fines de esclarecer los hechos mencionados en las publicaciones” puso a disposición “el inicio de una información sumaria interna, tendiente a reunir antecedentes y determinar, en el marco de sus competencias, las posibles responsabilidades que pudieran corresponder”.

El Colegio de Psicólogos de Rosario se expresó ante la denuncia

Mientras Pérez recibe decenas de comentarios repudiando sus dichos y poniendo en jaque su profesionalismo, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Segunda Circunscripción de Santa Fe sede Rosario publicó en sus redes sociales un comunicado "manifestando el máximo rechazo a opiniones vertidas que contraríen el espíritu de nuestro Código de Ética profesional".

El colegio apoyó "la difusión y abordajes públicos de las problemáticas de salud mental", pero exigió que se deben tratar "en un marco ético y deontológico adecuado y pertinente", bajo el Código de Ética. "Reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado de las buenas prácticas, los derechos de las y los pacientes así como el tratamiento adecuado de la información y la promoción de la salud integral en el abordaje con la comunidad", completó la institución.

Quién es Chinaski

Javier Pérez nació en Rosario, fue a la primaria al colegio inglés y a la secundaria al Superior de Comercio. Con el tiempo estudió psicología y llegó a ser influencer en la materia con más de 300 mil seguidores en Instagram. Es común verlo en canales de televisión y streming, además participó de números episodios de podcasts y es creador de dos proyectos.

Entró al mundo de la fama y hasta se maneja con productora. En su Instagram promociona cursos de “Psicoanálisis en Castellano” y shows en distintos escenarios del país, es más, el próximo 31 de octubre se presentará en la localidad bonaerense de Azul con su espectáculo “¿Por qué Freud era peronista?”, en el que mezcla psicoanálisis, política y música. También estará la próxima semana en Venado Tuerto al ser invitado por la Feria del Libro de dicha localidad.

Su profesión llegó de la mano de su tío, que le inculcó el interés por el psicoanálisis y dejó de lado la motivación de su madre para que sea músico o con carreras relacionadas a Económicas, contó en una entrevista con La Capital. En sus años como estudiante universitario apareció “Chinaski”, un adoptó que fue producto de la inventiva de sus amigos, que unieron su fanatismo por el autor Charles Bukowski y su pasado de changarí.

“En mi casa mi tío inspiraba respeto, además de que ganaba buena guita y no tenía jefe, y eso también me debe haber interesado”, había dicho tiempo atrás a TN. Sin embargo, reconoció que no llegaban pacientes a su consultorio y se volcó a las redes sociales. Con 41 años tiene podscats reconocidos en la materia: “El consultorio del Dr Chinaski" y “Bardo en el Aire”.

Noticias relacionadas
El proyecto para crear un programa de empleo para personas son discapacidad llega en medio del reclamo del sector por la ley de emergencia en discapacidad.

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

El Centro Cultural Parque Alem es un lugar de  referencia para una amplia zona de Rosario y alberga múltiples actividades.

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

Familiares en la comisión que investiga el caso de fentanilo adulterado. El próximo martes estarán en Rosario.

Investigación por fentanilo contaminado: "Nos permite visibilizar historias"

La convención estatuyente vendrá después, y será el momento de debatir la Carta Orgánica, sostuvo la presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Schmuck para avalar el proyecto de autonomía municipal de la Intendencia.

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

Ver comentarios

Las más leídas

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Lo último

Banco de horas: cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

"Banco de horas": cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

El caso tiene que ver con un inmueble ubicado en República de la Sexta. Los vecinos aseguraban que la rotación de inquilinos generaba situaciones de inseguridad

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario
La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos
La Ciudad

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
POLICIALES

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Investigación por fentanilo contaminado: Nos permite visibilizar historias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Investigación por fentanilo contaminado: "Nos permite visibilizar historias"

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno
La Ciudad

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Ovación
Diego Maradona cumpliría 65 años: 10 videos de momentos históricos del 10
Ovación

Diego Maradona cumpliría 65 años: 10 videos de momentos históricos del 10

Diego Maradona cumpliría 65 años: 10 videos de momentos históricos del 10

Diego Maradona cumpliría 65 años: 10 videos de momentos históricos del 10

Newells: Bernardi apostaría por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Newell's: Bernardi apostaría por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

El cumpleaños 65 de Maradona: Fui, soy y seré leproso, la frase de apoyo y amor eterno a Newells

El cumpleaños 65 de Maradona: "Fui, soy y seré leproso", la frase de apoyo y amor eterno a Newell's

Policiales
Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
POLICIALES

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

La Ciudad
Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario
LA CIUDAD

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

El megaoperativo en Río de Janeiro contra el narco dejó al menos 132 muertos
El Mundo

El megaoperativo en Río de Janeiro contra el narco dejó al menos 132 muertos

Masiva convocatoria para ser proveedor de la biorrefinería San Lorenzo
Economía

Masiva convocatoria para ser proveedor de la biorrefinería San Lorenzo

Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos
Economía

Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos

La ola libertaria en Santa Fe: el top 5 de las ciudades donde arrasó Milei
Política

La ola libertaria en Santa Fe: el top 5 de las ciudades donde arrasó Milei

Dos ex-Newells jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad
Ovación

Dos ex-Newell's jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad

Legado Deliot: deben devolver 800 hectáreas ocupadas en las islas
La Ciudad

Legado Deliot: deben devolver 800 hectáreas ocupadas en las islas

Aumentan hasta 35 % las prestaciones para personas con discapacidad 
Información General

Aumentan hasta 35 % las prestaciones para personas con discapacidad 

El huracán Melissa dejó casi 30 muertos y destrucción en Cuba, Haití y Jamaica
Información General

El huracán Melissa dejó casi 30 muertos y destrucción en Cuba, Haití y Jamaica

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a la Cámara de Diputados
Economía

La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a la Cámara de Diputados

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas

Encontraron un cachorro de zorro en Funes y se lo devolvieron a su madre
La Región

Encontraron un cachorro de zorro en Funes y se lo devolvieron a su madre

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un pero
Política

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un "pero"

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido
POLICIALES

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá
Economía

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios