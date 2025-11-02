Denuncias contra Chinaski: cuestionan al Colegio de Psicólogos de Rosario por su respuesta "tibia" e "hipócrita"
Lila Feldman, integrante de la Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas, criticó la falta de acciones de esa entidad profesional frente a las denuncias por abuso sexual y de poder que apuntan al profesional Javier Pérez
2 de noviembre 2025·15:00hs
El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos comenzó una investigación penal contra el psicólogo Javier Pérez, conocido como "Dr. Chinaski", para determinar si cometió delitos de índole sexual o abuso de poder cuando fue profesor de la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Fhaycs) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).
El proceso se inició tras testimonios difundidos en redes sociales, en los que se relataron situaciones incómodas y abusivas. La Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas confirmó que recibió numerosos mensajes de mujeres que afirmaron haber atravesado experiencias similares con el profesional. Pero el escándalo tomó más volumen a partir de la difusión de un fragmento de una entrevista al psicólogo Javier Pérez en un canal de streaming, donde señaló: : “Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar”. La sorpresa de los presentes llevó a la repregunta por sí le había sucedido y con firmeza respondió: “Sí, por supuesto. Vos le explicás que estas con el psicoanálisis. Estoy enamorado del psicoanálisis. No hay un impedimento moral, no es que el analista no puede coger con los pacientes. Es un impedimento lógico porque luego no podés asociar libremente”.
La psicoanalista Lila Feldman, integrante de la Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas, se refirió al tema en declaraciones periodísticas: “Nos tiene, tanto a mí como a todas las que integramos la Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas, pero además a toda la comunidad, muy interpeladas, muy conmovidas, con la decisión de tomar este tema con la centralidad que requiere y de ponerlo en la agenda pública”.
Recordó que días antes había realizado un posteo en Instagram donde planteó la necesidad de terminar con el silencio que genera complicidad con estos "canallas". Según relató, a partir de ese mensaje comenzó a recibir una ola de testimonios.
“No sólo quienes nos llamamos psicólogas o psicoanalistas feministas somos quienes tenemos que tomar una posición, sino que toda la comunidad profesional tiene que hacerlo, porque el silencio no es salud”, señaló.
“Esto sucede en muchos consultorios y universidades”
Feldman sostuvo que las denuncias sobre Pérez visibilizan una problemática extendida. “Sabíamos que estas historias sucedían en muchísimos consultorios, porque trabajamos con personas que han sido vulneradas, abusadas, y muchas de ellas nos relatan estas historias. Pero lo que no sabíamos era que esto tenía esta magnitud”, expresó.
Agregó que un testimonio habilita a otros testimonios, permitiendo que muchas personas “sientan que hay un lugar donde pueden ser escuchadas y donde pueden contar estas historias tremendas que han vivido y que viven”.
También advirtió que las denuncias no se limitan al ámbito privado: “No estamos hablando solamente de lo que sucede en algunos consultorios, que lo podemos nombrar como abuso de poder y abuso sexual, sino que también sucede en las universidades”, señaló.
“Lo del Colegio de Psicólogos es muy lamentable”
En relación al accionar institucional, Feldman fue contundente. “Lo que sucede con los colegios de psicólogos, también esto lo quiero decir, es muy lamentable, no tengo otra manera de describirlo”, expresó.
Relató que desde la Red Federal se envió una carta al Colegio de Psicólogos de Rosario pidiendo que tome acciones concretas respecto de Javier Pérez, apodado Chinaski. “Lo que recibimos son pronunciamientos que debo calificar como hipócritas y, por lo menos, tibios”, afirmó.
Feldman sostuvo además que llegan testimonios sobre la forma en que los colegios desoyen o desamparan las denuncias, y advirtió que “revictimizan e incluso amedrentan”.
“Ojalá podamos avanzar en que esto sea parte de una agenda colectiva y pública y que lleve a profundas revisiones, y no solamente quedarnos en lo escandaloso del caso Chinaski”, señaló.
“Las oficinas de género muchas veces son pura cosmética”
La psicoanalista también criticó el funcionamiento de ciertas estructuras institucionales. “Muchas veces nos encontramos con las oficinas de género que son pura cosmética, oficinas políticamente correctas, que a veces no sólo no trabajan en favor de atender estas situaciones, sino que las cobijan y las amparan”, afirmó.
Feldman destacó que compañeras de todo el país, e incluso del exterior, se están sumando a la Red Federal para acompañar el proceso. “Esperemos que este momento sea la posibilidad de que la historia cambie”, dijo.
“La vergüenza y el miedo tienen que cambiar de bando”
La profesional recordó las palabras de Gisèle Pelicot, víctima de una violación masiva: “La vergüenza y el miedo tienen que cambiar de bando”.
Feldman celebró que la fiscalía haya actuado de oficio respecto del caso Pérez y manifestó su confianza en que el movimiento impulse profundas revisiones dentro de la profesión.
Finalmente, se refirió a la necesidad de que los varones participen activamente en la transformación cultural. “No casualmente quienes denunciamos, escuchamos, acompañamos, militamos, somos mujeres. Es importantísimo comprometer a los varones a romper esos pactos de masculinidad. Quiero también comprometer a la comunidad de colegas varones a decirle no a los abusos, no a las violencias y no al silencio”, concluyó.
