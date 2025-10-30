Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional denunciado por apología de abusos

Se trata de Javier Pérez, quien realizó declaraciones sobre el vínculo terapéutico en un streaming. El Tribunal de Ética de la institución abrió un expediente

El Colegio de Psicólogos de Rosario se refirió a la polémica desatada tras los dichos del psicólogo Javier Pérez, conocido en redes sociales como Dr. Chinaski , quien fue denunciado por "apología de abuso sexual y de poder". El Tribunal de Ética de la institución ya abrió un expediente que podría derivar en la quita de la matrícula profesional.

La controversia se desató a partir de la difusión de un fragmento de una entrevista al psicólogo en un canal de streaming, donde señaló: : “ Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar ”. La sorpresa de los presentes llevó a la repregunta por sí le había sucedido y con firmeza respondió: “ Sí, por supuesto. Vos le explicás que estas con el psicoanálisis. Estoy enamorado del psicoanálisis. No hay un impedimento moral, no es que el analista no puede coger con los pacientes. Es un impedimento lógico porque luego no podés asociar libremente ”.

El video fue viralizado por la Red Federal de psicólogas y psicoanalistas contra los abusos, las violencias machistas y de género y derivó en decenas de mensajes describiendo situaciones que mujeres vivieron cuando Pérez era docente de la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) . Varios testimonios expusieron conductas inapropiadas por parte del profesional, por lo que la Procuradora Adjunta, Mónica Carmona (de la Fiscalía de Paraná), abrió de oficio una investigación. Según el entorno del psicólogo, el profesional “se pondrá a disposición de la Justicia para aclarar cualquier situación”.

Desde el Colegio de Psicólogos emitieron un comunicado a través de las redes sociales donde señalaron que es responsabilidad de la institución "recepcionar y hacer lugar al tratamiento de aquellas situaciones que contradigan las buenas prácticas en salud mental". Si bien no nombra ni al profesional ni al caso en cuestión, advierte que "atentos a la divulgación y proliferación de ciertas ideas y nociones realizadas en medios digitales, vinculadas a la práctica profesional de la psicología, este directorio manifiesta el máximo rechazo a opiniones vertidas que contraríen el espíritu de nuestro Código de Ética profesional" .

En diálogo con LT8, el abogado y asesor legal del Colegio de Psicólogos de Rosario, Marcelo Martínez, confirmó que la institución actuó de inmediato al tomar conocimiento de los hechos. Y resaltó que, a diferencia de otras profesiones, "la ética es medular" en la práctica de la psicología "debido a la materia prima sobre la que se interviene".

El asesor legal confirmó que el directorio del Colegio intervino el martes "a primera hora", dando intervención al Tribunal de Ética para iniciar un proceso formal "si hay una falta ética y en ese caso aplicar la sanción que corresponda".

Posibles sanciones

Consultado sobre cuáles serían esas sanciones, dijo que el reglamento interno del Colegio de Psicólogos contempla un rango de sanciones disciplinarias que varían según la gravedad de la falta. La sanción más leve es el apercibimiento privado (llamado de atención), mientras que la más grave es el "cese en la matrícula", lo que comúnmente se conoce como la quita de la matrícula profesional.

Con respecto a los tiempos, el asesor legal advirtió que el proceso disciplinario puede demorar "unos meses" debido a la complejidad de la tramitación del expediente. Martínez concluyó que las declaraciones de profesional "aluden a cuestiones medulares como el vínculo entre un psicólogo o psicóloga con su paciente, el cual está regulado explícitamente por el código de ética".