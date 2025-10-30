La Capital | La Ciudad | Chinaski

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional denunciado por apología de abusos

Se trata de Javier Pérez, quien realizó declaraciones sobre el vínculo terapéutico en un streaming. El Tribunal de Ética de la institución abrió un expediente

30 de octubre 2025 · 12:19hs
El psicólogo rosarino Javier Pérez

El psicólogo rosarino Javier Pérez, conocido en redes como Dr. Chinaski.

El Colegio de Psicólogos de Rosario se refirió a la polémica desatada tras los dichos del psicólogo Javier Pérez, conocido en redes sociales como Dr. Chinaski, quien fue denunciado por "apología de abuso sexual y de poder". El Tribunal de Ética de la institución ya abrió un expediente que podría derivar en la quita de la matrícula profesional.

La controversia se desató a partir de la difusión de un fragmento de una entrevista al psicólogo en un canal de streaming, donde señaló: : “Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar”. La sorpresa de los presentes llevó a la repregunta por sí le había sucedido y con firmeza respondió: “Sí, por supuesto. Vos le explicás que estas con el psicoanálisis. Estoy enamorado del psicoanálisis. No hay un impedimento moral, no es que el analista no puede coger con los pacientes. Es un impedimento lógico porque luego no podés asociar libremente”.

El video fue viralizado por la Red Federal de psicólogas y psicoanalistas contra los abusos, las violencias machistas y de género y derivó en decenas de mensajes describiendo situaciones que mujeres vivieron cuando Pérez era docente de la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Varios testimonios expusieron conductas inapropiadas por parte del profesional, por lo que la Procuradora Adjunta, Mónica Carmona (de la Fiscalía de Paraná), abrió de oficio una investigación. Según el entorno del psicólogo, el profesional “se pondrá a disposición de la Justicia para aclarar cualquier situación”.

Qué dijo el Colegio de Psicólogos de Rosario

Desde el Colegio de Psicólogos emitieron un comunicado a través de las redes sociales donde señalaron que es responsabilidad de la institución "recepcionar y hacer lugar al tratamiento de aquellas situaciones que contradigan las buenas prácticas en salud mental". Si bien no nombra ni al profesional ni al caso en cuestión, advierte que "atentos a la divulgación y proliferación de ciertas ideas y nociones realizadas en medios digitales, vinculadas a la práctica profesional de la psicología, este directorio manifiesta el máximo rechazo a opiniones vertidas que contraríen el espíritu de nuestro Código de Ética profesional".

En diálogo con LT8, el abogado y asesor legal del Colegio de Psicólogos de Rosario, Marcelo Martínez, confirmó que la institución actuó de inmediato al tomar conocimiento de los hechos. Y resaltó que, a diferencia de otras profesiones, "la ética es medular" en la práctica de la psicología "debido a la materia prima sobre la que se interviene".

El asesor legal confirmó que el directorio del Colegio intervino el martes "a primera hora", dando intervención al Tribunal de Ética para iniciar un proceso formal "si hay una falta ética y en ese caso aplicar la sanción que corresponda".

Posibles sanciones

Consultado sobre cuáles serían esas sanciones, dijo que el reglamento interno del Colegio de Psicólogos contempla un rango de sanciones disciplinarias que varían según la gravedad de la falta. La sanción más leve es el apercibimiento privado (llamado de atención), mientras que la más grave es el "cese en la matrícula", lo que comúnmente se conoce como la quita de la matrícula profesional.

Con respecto a los tiempos, el asesor legal advirtió que el proceso disciplinario puede demorar "unos meses" debido a la complejidad de la tramitación del expediente. Martínez concluyó que las declaraciones de profesional "aluden a cuestiones medulares como el vínculo entre un psicólogo o psicóloga con su paciente, el cual está regulado explícitamente por el código de ética".

Embed - INVESTIGAN A UN PSICÓLOGO ROSARINO POR APOLOGÍA DE ABUSOS - MARCELO MARTÍNEZ

Noticias relacionadas
Un repaso por los títulos más vendidos en la Feria del Libro Rosario 2025

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

La estafa se realiza en el pago de la EPE.

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

Alquileres temporarios, una modalidad que ha crecido en los últimos años, no sólo en Rosario

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

El proyecto para crear un programa de empleo para personas son discapacidad llega en medio del reclamo del sector por la ley de emergencia en discapacidad.

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Ver comentarios

Las más leídas

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Lo último

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Palpitando Halloween: las mejores películas de terror en HBO Max

Palpitando Halloween: las mejores películas de terror en HBO Max

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

En 2023, Julio Ramírez se presentó en una comisaría bonaerense y confesó que veinte días antes había asesinado a Laura Benítez en una pensión en Rosario. Irá a juicio por femicidio
Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional
La Ciudad

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Por María Laura Neffen
Negocios

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario
LA CIUDAD

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta
POLICIALES

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Ovación
Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Policiales
Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Policiales

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

La Ciudad
Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre
Información General

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem
La Ciudad

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes
La Ciudad

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos
Información General

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder
La Ciudad

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores
Política

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

El megaoperativo en Río de Janeiro contra el narco dejó al menos 132 muertos
El Mundo

El megaoperativo en Río de Janeiro contra el narco dejó al menos 132 muertos

Masiva convocatoria para ser proveedor de la biorrefinería San Lorenzo
Economía

Masiva convocatoria para ser proveedor de la biorrefinería San Lorenzo

Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos
Economía

Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos

La ola libertaria en Santa Fe: el top 5 de las ciudades donde arrasó Milei
Política

La ola libertaria en Santa Fe: el top 5 de las ciudades donde arrasó Milei

Dos ex-Newells jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad
Ovación

Dos ex-Newell's jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad

Legado Deliot: deben devolver 800 hectáreas ocupadas en las islas
La Ciudad

Legado Deliot: deben devolver 800 hectáreas ocupadas en las islas