Ley polémica: Central y River tendrán en el VAR a un juez que viene de un fallo escandaloso esta semana

La AFA designó a los árbitros para los cruces de este domingo entre los equipos rosarinos con los poderosos de Buenos Aires.

El cruce de los equipos rosarinos con los poderosos de Buenos Aires, ya tiene designados a los árbitros para el domingo. En el primer turno Newell's visitará a Boca en La Bombonera y el luego Central recibirá a River en el Gigante de Arroyito, con un polémico personaje a cargo del VAR.

Este domingo, a las 19, Newell's visitará a Boca, por la fecha 11ª de la zona A. El árbitro será Sebastián Zunino, el asistente 1: Pablo González; asistente 2: Walter Ferreyra y el cuarto árbitro: Álvaro Carranza. En el VAR estará Pablo Dóvalo y en el AVAR: Diego Verlota.

Luego, también el domingo, a las 21.15, Central será local de River en el Gigante por la zona B. El árbitro será Yael Falcón Pérez, asistente 1: Facundo Rodríguez; asistente 2: Sebastián Raineri; cuarto árbitro: Pablo Giménez; VAR: Adrián Franklin y AVAR: Diego Romero.

GOL ANULADO A BELGRANO ANTE BARRACAS Andrés Gariano revisó en el VAR y cobró falta previa de Jara en el área





Franklin llega con un polémico antecedente

Luego de su polémica labor en el VAR este lunes en el duelo Barracas y Belgrano, el árbitro Adrián Franklin estará a cargo del sistema de asistencia de video para el cruce que tendrán el domingo Central y River, protagonistas de la tabla anual.

El juez principal Andrés Gariano y Franklin anularon de forma polémica un gol para Belgrano en el Estadio Claudio Fabián Tapia. A los 42 minutos, con el combinado de Rubén Darío Insúa en ventaja por 1-0, Nicolás Fernández aprovechó un error de la defensa local y, con un fuerte remate de zurda, convirtió el 1-1 en el marcador.

Sin embargo, Franklin llamó a Gariano, quien revisó una decena de veces la jugada en la cabina del VAR e interpretó que existió una infracción del atacante Franco Jara sobre el defensor Yonatthan Rak. No pareció que hubo ninguna situación ilícita en la jugada.