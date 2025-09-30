Newell's rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

El conjunto rojinegro volvió a tener un mal desempeño y lo perdía por 1 a 0, pero fue a buscarlo con pocas ideas y llegó a la igualdad en el cierre

Luciano Lollo ya puso el 1 a 1 para Newell's y sale a festejarlo. Fue el empate y también un desahogo para los rojinegros.

Newell's obtuvo un empate que, por lo inesperado y por el momento crítico que atraviesa, ayuda para mitigar un poco las penurias. No más que eso. Porque desde el juego, nuevamente defeccionó. Apenas se rescata que fue en busca de una igualdad que consiguió en el cierre de un partido que siempre le fue desfavorable.

Newell’s la sacó barata en el primer tiempo. El 0 a 0 fue un regalo de Estudiantes, falto de puntería para coronar en el arco de Espínola varias de las ocasiones que generó.

El Pincha le copó el medio, sin que nadie encime a Piovi, primer pase de salida de la visita. Fragmentado, el conjunto de Fabbiani no sincronizó movimientos y permitió que le ataquen los espacios con llamativa libertad. Fue dominado de principio a fin. Sufrió el desarrollo.

La Lepra perdió con facilidad las marcas. Thiago Palacios encaró y pasó sin obstáculos. Fabricio Pérez desbordó con frecuencia por izquierda. Newell’s fue todo confusión. El alivio es que Cristian Medina anduvo errático, en las entregas y en la definición. Le entregó a las manos de Espínola un cabezazo que quiso a colocar, cuando se descontaba la caída del arco rojinegro.

Leer más: Newell's tenía un penal que Merlos cobró, pero que el VAR le hizo cambiar la decisión

Un Newell's muy flojo

A Newell’s le llegaron por todos lados. Y por todas los caminos. En un tiro de esquina, Jorge Rodríguez sacó una mediavuelta y se fue pegada al palo. Hubo más. Un tiro de Facu Pérez, que terminó saliendo al lateral, y otro que midió Palacios y pasó por sobre el travesaño.

La nada misma fue el conjunto rojinegro. Apenas la búsqueda para desequilibrar de Luciano Herrera. Así, en la última previo al entretiempo, el delantero se le fue a Rodríguez. Manotazo del zaguero y Merlos que sancionó penal. El VAR lo alertó y el juez cambió la decisión, indicando que la falta fue afuera del área.

Una pesadilla para el rojinegro

Palacios fue un sufrimiento para Newell’s. Al minuto de la segunda etapa, zigzagueó y su derechazo cruzó el arco. En la cancha ya estaba en la Lepra Guch por Chiaverano.

Newell’s insinuó una mínima reacción. La manejó mayor tiempo. Herrera llevó peligro por derecha. Pero el equipo siguió sin encontrar las variantes para exigir a Muslera. Al menos no tuvo del otro lado a la pesadilla Palacios, quien un rato antes de su salida otra vez preocupó con un disparo a colocar. Fue llamativo que Eduardo Domínguez lo reemplace. Mucho más lógico que Fabbiani saque a un inexpresivo Benedetto por Genaro Rossi.

Leer más: Personajes ilustres y glorias de Newell's bancan al equipo rojinegro en el Coloso ante Estudiantes

Gol de Estudiantes y empate agónico

El fútbol de Estudiantes decreció. Un respiro para Newell’s, que se quedó sin Luciano Herrera, exhausto físicamente. Pero a la Lepra siempre le falta algo. Y lo pagó. Eric Meza, recién ingresado, pasó a Cuesta y la colocó lejos de Espínola. Una muestra más de la diferencia de categoría. La que no tiene el rojinegro.

Fabbiani protestó, se hizo expulsar y dejó a su equipo sin el capitán a bordo. Newell’s empezó a tirar centros. Por necesidad. Sin ideas. Hasta que lo impensado, sucedió. Tiro de esquina lanzado por Banega, la peinada y Lollo que controló y perforó en el arco. Estallido de gol y de desahogo en las tribunas. Castigo para Estudiantes, por aflojar un partido que no estaba cerrado.

Newell’s empató y cortó la racha de dos derrotas seguidas. Para la tabla es poco productiva. Por el presente, da un mínimo respiro. Por muy poco tiempo.