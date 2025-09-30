Newell's tenía un penal que Merlos cobró, pero que el VAR le hizo cambiar la decisión Herrera fue víctima de falta de Rodríguez, el juez sancionó la pena máxima, pero desde Ezeiza le informaron la acción había sido a fuera del área 30 de septiembre 2025 · 20:03hs

Marcelo Bustamante / La Capital Luciano Herrera fue el protagonista de la jugada en la que Merlos sancionó penal a favor de Newell's. el VAR dijo "no".

En un primer tiempo muy mal jugado por parte de Newell's, el equipo de Cristian Fabbiani tuvo la chance de ponerse en ventaja frente a Estudiantes, pero la intervención del VAR dio marcha atrás que había sancionado el árbitro Andrés Merlos.

Newell's la pasaba muy mal contra el Pincha, a tal punto que el empate en cero se daba pura y exclusivamente por la mala puntería del equipo de La Plata y sobre el final de la primera etapa se dio una situación particular.

Iban 42 minutos cuando Luciano Herrera tomó la pelota por derecha y tiró una gambeta hacia adelante, para superar la marca de Facundo Rodríguez, quien en el intento de sacarle la pelota le puso su mano derecha sobre el hombro izquierdo del futbolista de la Lepra.

NO HAY PENAL PARA NEWELL'S El VAR revisó que la falta a Herrera fue afuera del área y Merlos dio marcha atrás con su fallo



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/tpw0PvOFOt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 30, 2025 Herrera se desplomó Herrera cayó desplomado dentro del área y Merlos no lo dudó. De inmediato cobró penal frente al reclamo generalizado de los jugadores de Estudiantes. Era lógico que el VAR iba a intervenir y de hecho lo hizo. Desde Ezeiza, Facundo Tello (acompañado por Juan Del Fueyo) analizó la acción y le informó a Merlos que la infracción había sido fuera del área.

En ese momento el juego estaba parado no sólo por la intervención del VAR, sino porque cayeron al campo un par de bombas de estruendo. Pero rápidamente Merlos recibió el informe de parte del VAR y fue caminando no hacia el punto penal, sino al lugar donde se había producido la falta. Por los altavoces informó que la infracción existió, pero que la misma había sido afuera.