La Capital | La Ciudad | Discapacidad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Instituciones que trabajan con el sector concentraron en la plaza San Martín y piden al Senado que rechace este jueves el veto presidencial

4 de septiembre 2025 · 13:07hs
Organizaciones que trabajan con discapacidad piden que se mantenga la ley de emergencia.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Organizaciones que trabajan con discapacidad piden que se mantenga la ley de emergencia.
Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Con una concentración en la plaza San Martín, la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) exigió este jueves el rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que hoy se discute en el Senado.

"Señores senadores: les pedimos que nos acompañen con su voto. Tiene que ser ley. El veto es política de la crueldad, el veto implica abandono", indicaron desde Apridis, en el marco de la convocatoria a personas con discapacidad, a familiares y a prestadores de servicio del sector. La movida arrancó este jueves a las 11 en la plaza de Córdoba y Dorrego, frente a la sede local de Gobernación.

discapacidad (4)

Coimas en discapacidad

"Las personas con discapacidad también tenemos derechos y deben ser respetados", "No al veto en discapacidad" y "Queremos seguir viniendo todos los días a la Casa del Sol Naciente" eran algunas de las frases escritas en los carteles que exhibieron quienes este mediodía coparon la plaza.

Varios carteles también hicieron foco en el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), destapadas tras los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo, que involucraron a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La denuncia de presunta corrupción en la Andis estalló tras la difusión de audios de Spagnuolo que derivaron en su desplazamiento del cargo y en la apertura de una causa judicial.

En esas grabaciones, Spagnuolo denuncia un presunto sistema de retornos en la compra de medicamentos y menciona a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. También aparece nombrada la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, como intermediaria en las operaciones.

discapacidad (2)

Veto presidencial

La Cámara de Senadores de la Nación discutirá este jueves el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que a fines de agosto ya fue rechazado en Diputados.

En su momento, la norma fue aprobada en la Cámara alta con más de dos tercios de los votos, lo que anticipa que la de hoy sería una votación adversa para el Gobierno de Javier Milei.

La norma, que busca reforzar las pensiones y prestaciones vinculadas a la discapacidad, venía siendo impulsada por organizaciones sociales y familiares, con fuerte apoyo en la calle a través de marchas y manifestaciones.

Además, el Senado se apresta a debatir otro tema sensible para el gobierno libertario: la modificación de la ley vigente que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que pasará de laxa a restrictiva, a fin de limitar el uso discrecional de esta herramienta.

Noticias relacionadas
Diego Spagnuolo, desplazado de la Agencia Nacional de Discapacidad, atraviesa un escenario de soledad y desconfianza tras la filtración de audios.

Diego Spagnuolo, tras los audios: "tiene miedo de vida" y evalúa convertirse en arrepentido

Carrió apuntó contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas en Discapacidad: Es la cajera

Carrió apuntó contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas en Discapacidad: "Es la cajera"

El presidente Javier Milei se refirió al escándalo de los audios en la ANDIS y dijo que “la casta busca frenar el proceso de cambio”.

Milei calificó el escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad como "una opereta y una nueva mentira"

carrio contra karina milei tras el escandalo de las coimas: es la cajera

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: "Es la cajera"

Ver comentarios

Las más leídas

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Lo último

Newells y Belgrano jugarán en La Pedrera el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's y Belgrano jugarán en La Pedrera el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Las obras se encuentran en ejecución, en el marco de los 300 años de la ciudad, y forman parte de un plan de restauración integral del histórico edificio
Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa
Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad
La Ciudad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Policiales

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Ovación
El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María
ovacion

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

Policiales
Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

La Ciudad
Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública
La Ciudad

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Política

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
POLICIALES

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento
La Ciudad

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial
Información General

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático