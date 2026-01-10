La Capital | Policiales | Zona norte

Detuvieron al hombre que había acosado a la empleada de un almacén de Alberdi

El hecho se produjo la mañana del 14 de diciembre de 2025 en un local de la zona norte. La mujer pudo fotografiarlo, lo que permitió su rápida identificación

10 de enero 2026 · 13:52hs
El sátiro de la zona norte (captura de pantalla)

El sátiro de la zona norte (captura de pantalla)

Un hombre de 36 años fue detenido este viernes por exhibicionismo y agresión sexual contra una empleada de un comercio de barrio Alberdi, en la zona norte de Rosario. El hombre pernoctaba en un refugio municipal y gracias a los datos aportados por los vecinos la Policía de Santa Fe pudo detenerlo.

Matías E.B., alias Metra, ingresó a un local de Superí y Valentín Gómez el 14 de diciembre de 2025. Parecía un cliente normal consultando por precios y formas de pago, pero luego pidió una botella de agua y al momento de devolverla manoseó a la empleada, según el propio testimonio. Minutos más tarde, el hombre regresó, se bajó el pantalón y exhibió sus partes íntimas, mientras vociferaba expresiones indebidas hacia la víctima.

En ese momento, la mujer logró fotografiar al hombre y dar alerta a la policía. El agresor sexual se retiró del lugar. La difusión del hecho permitió que los vecinos aportaran datos que hicieron saber su nombre y que circulaba con frecuencia en la zona de Washington y Medrano, a unas diez cuadras del lugar del hecho.

Atento a la información, la policía realizó tareas investigativas y logró identificar al agresor, que se encontraba en situación de calle y pasaba las noches en el refugio municipal de zona oeste de Rosario.

Viralización del sátiro de la zona norte

El "sátiro" de barrio Alberdi, como se lo conoció por los medios, fue expuesto por mostrar sus partes íntimas a una empleada. Minutos antes la había atacado, por lo que la mujer le impidió su ingreso.

Detrás de las rejas se puede ver al hombre con una actitud violenta y la mano en su entrepierna. A raíz de la imagen, donde se puede ver al hombre con una remera blanca y de estampa la remera de Estados Unidos, los vecinos aportaron su identidad.

Se trataba de Matías E.B., que además está sindicado como autor de robos y hurtos. Este viernes a las 18, los uniformados esperaron al agresor en inmediaciones del refugio y fue detenido.

