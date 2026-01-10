Gio Lo Celso hizo un gol para Betis en medio de las versiones sobre su vuelta a Central

El rosarino fue titular y convirtió de cabeza en el 1 a 1 frente a Oviedo. Para el Canalla sería un sueño repatriarlo para la Libertadores

El rosarino Gio Lo Celso marcó el gol de Betis en el empate 1-1 como visitante frente a Oviedo, por a la 19ª fecha de La Liga de España. Por ahora sólo son versiones que se tejen desde uno y otro lado del océano sobre un posible regreso a Rosario Central del volante, pero sin ninguna certeza de gestiones formales de parte del club de Arroyito .

Giovani Lo Celso fue titular y convirtió de cabeza a los 83 minutos , para que el equipo que dirige Manuel Pellegrini rescatara un empate. Chaira había abierto el marcador a los 64 minutos para Real Oviedo.

Además de Lo Celso, en Betis fue titular el argentino Valentín Gómez y desde el banco de suplentes ingresó Ezequiel "Chimy" Ávila, otro que había manifestado su deseo de sumarse a Central, tal como lo hizo ahora su hermano Gastón.

Gio Lo Celso y el Mundial

La chance de Lo Celso de volver ahora a Central asoma complicada y hay hermetismo oficial. Para Gio es un año muy especial porque buscará llegar con el máximo ritmo posible para seducir a Lionel Scaloni a que lo cite al Mundial, ya que en Qatar 2022 se quedó al margen por una lesión inoportuna.

El futuro del volante rosarino igual podría modificarse en este mercado. También es muy tentador jugar la Copa Libertadores con Central y junto a su amigo Ángel Di María.