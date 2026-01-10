Central trajo calma a sus hinchas con la renovación de contrato de tres referentes

El Canalla llegó a un acuerdo para que tres de los estandartes del plantel sigan vistiendo la casaca auriazul

Jorge Broun, Carlos Quintana y Enzo Giménez firmaron la renovación de sus contratos con Rosario Central . Si bien los jugadores ya estaban entrenando y se conocía del arreglo, el Canalla lo hizo oficial a través de sus redes sociales y los referentes del plantel tienen su lugar asegurado.

Los tres jugadores habían confirmado su continuidad en diciembre, pero la firma del acuerdo se hizo esperar. Finalmente, este sábado, Central lo hizo oficial y llevó calma a sus hinchas, que luego de la salida de Ignacio Malcorra comenzaron a preguntarse por los contratos a renovar.

Así, Jorge Almirón mantiene tres puestos claves . En Broun y Quintana encontrará jugadores de recambio y experiencias, mientras que en el paraguayo Giménez tiene un comodín que puede jugar como lateral derecho, volante por la misma banda y hasta de interior junto a otro mediocampista central.

El arquero del Canalla viene de atajar 34 partidos en el 2025, en los que recibió 18 goles y mantuvo en 17 oportunidades la valla invicta. Broun debutó en 2006, pero hasta 2009 no se asentó en el arco de Central, donde atajó hasta 2012, momento en el que emigró al Club de Deportes Antofagasta chileno.

En Central ya jugó 272 partidos, de los cuales en 89 pudo mantener el arco en cero. También anotó un gol de penal en 2008 a Independiente.

Este año, "Fatu" cumplirá 40 años y parecía obvio que un jugador surgido de la cantera Canalla aspire a terminar su carrera en el club, mucho más con todo lo que hay por delante, como la disputa de una nueva Copa Libertadores y la chance de sumar dos estrellas en la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones.

Quintana en Central

Carlos Quintana llegó a Rosario Central en 2023 y desde entonces se hizo un lugar en el corazón de los hinchas. En 2025, una grave lesión lo alejó de las canchas, pero de todas formas logró disputar 27 partidos, anotó un gol y dio dos asistencias, ambas frente a Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa en la victoria 2-1, en febrero del año pasado.

El defensor aceptó el contrato, pero en su caso además aún debe completar la recuperación de la fractura de tobillo izquierdo producida a fines de septiembre. El "Pelado" cumplirá 38 años en febrero.

Difícilmente pueda realizar la pretemporada a la par del grupo, pero se estima que a partir de febrero o marzo el cuerpo técnico pueda empezar a considerarlo. Una vez que ello suceda, el experimentado defensor comenzará a pelear para ganarse un lugar en el equipo.

Enzo Giménez en Central

Según lo que pudo averiguar Ovación, Enzo Giménez firmó un contrato por dos años, hasta diciembre de 2027. En la temporada pasada, el paraguayo jugó 26 partidos, anotó dos goles y dio una asistencia.

Desde el momento en que finalizó la competencia para el Canalla, todos imaginaban su continuidad y que Central sólo debía acordar los términos del nuevo contrato. Es en lo que se trabajó en estas últimas semanas hasta llegar a un acuerdo total.

>> Leer más: Otro regreso: Rosario Central hizo oficial la contratación de Gastón Ávila

Hace algunas semanas, una persona del entorno del futbolista y muy cercana a Cerro Porteño había advertido a Ovación que las charlas “positivas” y que estaba todo dado para “firmar un contrato por dos años”. Ahora esas mismas palabras son las que se escuchan del lado de Central, donde Giménez causó una muy buena impresión.