Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda, pero no hubo heridos

El incidente ocurrió en Mitre al 200, debajo de un comercio donde es frecuente la circulación de personas. En la Ciudad de Buenos Aires pasó algo similar

La placa de vidrio se desprendió de un balcón de altura considerable.

Tal como ocurrió en Capital Federal , un vidrio tipo blindex se desprendió del balcón de un edificio del centro de Rosario y cayó desde una altura considerable, aunque en este caso no se registraron heridos como sí ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires.

El incidente ocurrió este jueves en Mitre al 200. La placa de vidrio se precipitó sobre la vereda, frente a un kiosco. Pese a que se trató de una zona donde es frecuente la circulación de personas, no hubo que lamentar víctimas .

El hecho generó conmoción para quienes circulaban a pie por la zona al ver caer el paño de vidrio desde altura, mientras otros quedaron impactados al escuchar el estallido del segmento sobre la vereda.

Según comentó un vecino de la cuadra, la caída del paño de blindex generó alarma en la cuadra , ya que no es común un incidente de esas características y que puede ser potencialmente peligroso.

Un caso similar en Buenos Aires

En el barrio porteño de Belgrano, un hombre permaneció internado durante semana al caerle un panel de vidrio que se desprendió del balcón de un edificio.

El accidente ocurrió mientras estaba sentado en una cafetería. Si bien su vida, en un principio, no corrió peligro, quedó inconsciente durante 30 segundos por el shock emocional y el impacto del blindex contra su cuerpo.

Como consecuencia del traumatismo, el hombre tuvo que ser trasladado de inmediato al hospital Pirovano y luego a la clinica Zabala, donde la practicaron un torniquete para controlar un sangrado importante que tuvo en uno de sus brazos.

Tras ello, se comprobó que el impacto del vidrio le cortó un tendón del antebrazo, aunque afortunadamente salvó su vida. “Estoy vivo para contarlo. Si no, estaría en Chacarita”, sintetizó Pablo, el hombre herido, en referencia al cementerio ubicado en ese barrio porteño.

Embed HABLA EL HOMBRE QUE SALVÓ SU VIDA DE MILAGRO TRAS CAERLE UN VIDRIO CUANDO ESTABA SENTADO EN UN BAR



"Pude haber perdido el brazo"

"No la estoy pasando bien"#ArribaAmérica @guillermofavale pic.twitter.com/35doLLGpM7 — América TV (@AmericaTV) January 9, 2026

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre calle Ciudad de la Paz 353, y quedó registrado por una cámara de seguridad. El video comenzó a circular en las últimas horas y reavivó el debate sobre la seguridad edilicia y la responsabilidad de consorcios y constructoras.