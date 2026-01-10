La Capital | Policiales | zona sur

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando

Dos hombres forcejearon dentro de un auto, chocaron contra una camioneta y siguieron. La policía encontró un cuchillo y sangre en el vehículo abandonado

10 de enero 2026 · 10:21hs
El violento episodio ocurrió en Benito Juárez al 1600

El violento episodio ocurrió en Benito Juárez al 1600, en la zona sur de Rosario.

Un violento episodio ocurrió este viernes por la tarde en inmediaciones de Benito Juárez al 1600, en la zona sur de Rosario, cuando un hombre fue apuñalado en la zona del cuello mientras circulaba en auto. La policía investiga si el ataque se produjo por un intento de robo.

Todo comenzó tras un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito en barrio Nuestra Señora de la Guardia. Al llegar al lugar, los efectivos policiales se encontraron con una camioneta Ford Ecosport con signos de haber sido colisionada, pero sin ocupantes en su interior.

Pelea dentro del auto

Sin embargo, lo que parecía un choque de calle reveló una trama mucho más violenta gracias al aporte de los vecinos. Según los testimonios recolectados en la zona, el impacto fue provocado por un Fiat Punto color blanco. Los testigos aseguraron que, dentro de ese vehículo, dos hombres se encontraban forcejeando violentamente mientras el auto aún estaba en marcha.

Tras el impacto contra la Ecosport, el Fiat Punto no detuvo su marcha y continuó circulando hasta la intersección de Benito Juárez y Entre Ríos. Allí, el personal de la Estación Policial logró localizar el rodado, el cual también se encontraba abandonado.

Al realizar la requisa del vehículo, los agentes se toparon con indicios de un ataque, ya que en el interior del Fiat Punto hallaron el mango de un cuchillo y manchas de sangre. Posteriormente, en el sitio del choque inicial (Benito Juárez al 1600), los peritos encontraron la hoja del cuchillo ensangrentada.

punto

La hipótesis del robo

Según trascendió, tras el ataque el herido bajó del auto y corrió hasta una gomería cercana, donde lo auxiliaron y lo acompañaron hasta la esquina, donde lograron parar una ambulancia. Minutos después del hallazgo de los vehículos, la central de emergencias informó el ingreso de un hombre con heridas de arma blanca en el Hospital Roque Sáenz Peña. Debido a la gravedad del cuadro, el herido fue derivado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Si bien por ahora no hay detenidos, una de las hipótesis que se manejan es que el herido sería un conductor de Uber y fue atacado por un pasajero, que tras el hecho logró darse a la fuga.

