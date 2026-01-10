Bruno Cabrera es el nuevo refuerzo de Newell's y se reflotó lo de Gonzalo Abrego

La Lepra acordó este sábado la compra del defensor con Coquimbo de Chile. Existe la decisión firme de incorporar al mediocampista de Godoy Cruz

Newell's acordó un nuevo refuerzo : el zaguero Bruno Cabrera. Este sábado terminó de cerrar la negociación con Coquimbo de Chile, propietario del pase. La novedad, con respecto a la mayoría de los futbolistas que arribaron a la Lepra en este mercado de pases, es que se trata de una compra y no de un préstamo.

El club del Parque estaba gestionando su incorporación y llegó a un acuerdo con Coquimbo por el defensor, nacido en La Plata hace 28 años, con un paso por las inferiores de Estudiantes .

Si bien al principio se propuso un préstamo, la operación se cerró con la compra del pase. Newell's activó la cláusula de rescisión de 500 mil dólares para quedarse con el defensor, que tenía contrato con Coquimbo hasta diciembre de 2026.

Cabrera se incorporó a Coquimbo a fines de 2023 y jugó en 2024 y 2025. En esta última temporada fue importante para la conquista del primer título de la historia del club chileno.

El marcador central es diestro y durante su carrera se desempeño tanto de zaguero derecho como izquierdo.

Tuvo pasos por Nacional de Paraguay (27 partidos, sin goles), Barracas Central (38 encuentros y 3 goles) y Coquimbo (73 partidos y 9 goles).

Newell's persigue a Gonzalo Abrego

Newell's sigue buscando futbolistas y reflotó la negociación por el mediocampista Gonzalo Abrego, de Godoy Cruz. Por el volante de 26 años se solició en un primer momento un préstamo, pero en las últimas horas trascendió que se intentaría la compra de la mitad del pase.

Abrego es un mediocampista criterioso con la pelota y que sabe ocupar los espacios. Puede jugar de volante central o de interno derecho.

image (3) Gonzalo Ábrego, el volante que interesa en Newell's, es jugador del descendido Godoy Cruz. Diario Uno (Mendoza)

En el Tomba disputó 163 partidos y marcó 9 goles. En el medio, en la temporada 2023/2024, se fue a Cremonese de Italia, participó de 21 encuentros y anotó 1 gol.

La intención de la Lepra es sumar a dos futbolistas más: un volante central, con Abrego como primera opción, y un marcador de punta izquierdo.