El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor pero con nubes pasajeras Las temperaturas volverán a estar muy por encima de los 30 grados aunque no se descarta que el cielo esté cubierto en algunos tramos de la jornada 30 de enero 2026 · 21:38hs

Celina Mutti Lovera / La Capital El calor seguirá varios días en Rosario y las lluvias se siguen haciendo desear.

El calor convirtió a Rosario en un horno que, parece, está lejos de apagarse. Las temperaturas volverán a superar este sábado los 30º y se espera que el tiempo continúe con esos registros durante varios días más. El único respiro lo traerán algunas nubes que irán cubriendo el cielo hacia el final de la jornada.

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura mínima de 21º y una máxima de 32º. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, pero esas nubes podrían incrementarse con el correr de las horas.

Para la tarde, se esperan vientos del este y un cielo mayormente nublado. La intensidad del viento aumentará un poco y se mantendrá hacia la noche, momento del día para el que también se prevé cielo mayormente nublado.

El cierre del fin de semana será con condiciones casi idénticas a las del sábado. Para el domingo, el SMN estima que el cielo estará parcialmente nublado durante casi toda la jornada y que las temperaturas se incrementen un poco más: la mínima será de 21º, como el sábado, pero la máxima podría trepar hasta los 33º.