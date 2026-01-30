El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor pero con nubes pasajeras

Información General
El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: "Pasó en la calle"
Policiales
Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras
Información General
Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes
La Ciudad
Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal
La Ciudad
Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua
Política
Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia
Politica
El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios
Política
¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Policiales
Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar
Policiales
Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
La Ciudad
Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
Política
El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur
Información General
La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado
OVACIÓN
Se confirmó que Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto
OVACIÓN
Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"
La Región
Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado
Política
Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias
La Ciudad
Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación
Policiales
Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste
Economía
El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe