La Capital | La Ciudad | City Center

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

City Center anunció actividades especiales para seguir a la selección, con sorteos de televisores, camisetas y una promoción que repartirá 40 millones de pesos en créditos

14 de junio 2026 · 08:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Todo listo en City Center para el Mundial 2026

Todo listo en City Center para el Mundial 2026
Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

El Mundial 2026 ya está en marcha y en Rosario habrá propuestas especiales para quienes quieran seguir a la selección argentina fuera de casa. City Center Rosario anunció una serie de actividades, sorteos y promociones vinculadas a la Copa del Mundo que se desarrollarán durante los encuentros del equipo nacional.

El complejo de entretenimiento montará un Fan Zone temático para cada presentación de la selección, con espacios especialmente ambientados, propuestas recreativas y promociones gastronómicas para acompañar la experiencia mundialista.

Un Fan Zone para seguir a la Selección

La iniciativa busca convertir a City Center en uno de los puntos de encuentro para los hinchas durante el torneo. Según informaron, cada partido de Argentina contará con una ambientación especial vinculada al Mundial, además de actividades temáticas y espacios pensados para disfrutar de los encuentros en un clima futbolero.

City Center Mundial

La propuesta incluirá también promociones gastronómicas especiales para quienes sigan los partidos desde el lugar.

Sorteos durante los entretiempos

Uno de los atractivos principales serán los sorteos que se realizarán durante cada entretiempo de los encuentros de la Selección argentina.

Entre los premios anunciados figuran televisores Smart TV LED de 65 pulgadas, camisetas mundialistas y créditos para utilizar en las distintas propuestas de entretenimiento del casino.

Los sorteos estarán destinados a quienes participen de las actividades organizadas durante las jornadas mundialistas.

Además de las actividades vinculadas al Mundial, City Center lanzó una promoción especial denominada "Sean 40 los Millones".

city center02

La iniciativa está destinada a los integrantes del programa WIN, el sistema de beneficios del casino, y contempla el sorteo de 40 premios de un millón de pesos en créditos cada uno.

En total se repartirán 40 millones de pesos entre los ganadores.

El sorteo final se realizará el próximo 26 de junio a las 21 y quienes resulten beneficiados deberán estar presentes al momento del anuncio para acceder al premio.

city center03

Cómo participar

La promoción es exclusiva para quienes formen parte del programa WIN, el club de beneficios de City Center Rosario. Los usuarios acumulan puntos a través de distintas actividades y acciones dentro del complejo, que luego les permiten participar de sorteos y promociones especiales.

Desde la empresa indicaron que quienes todavía no estén adheridos podrán inscribirse de manera gratuita en el Centro de Atención al Cliente.

Con esta propuesta, City Center buscará combinar la expectativa por el Mundial con actividades de entretenimiento, sorteos y experiencias especiales durante cada presentación de la Selección argentina.

Esta actividad es sólo para mayores de 18 años. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

Noticias relacionadas
Aseguran que el avance del evangelismo comienza en la década del 90 y se debe a que “tienen un vínculo más próximo, más cotidiano, donde encuentran religión y espiritualidad, pero también un espacio de contención en cuestiones familiares o consumo problemático, entre otros”.

Las iglesias evangélicas se afianzan en los barrios de Rosario

Las médiums proponen un vínculo distinto con la muerte de los seres queridos.

Médiums: relatos y experiencias de quienes aseguran que pueden conectarse con los muertos

El frío vuelve a Rosario y el tiempo empezará a mostrar signos invernales.

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Las obras en la Terminal Fluvial registran un avance del 65%

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Lo último

Federico Braun: Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina

Federico Braun: "Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina"

La crisis del cine de franquicias y el ascenso del terror independiente

La crisis del cine de franquicias y el ascenso del terror independiente

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

Las iglesias evangélicas se afianzan en los barrios de Rosario

La consolidación de la comunidad evangélica en la ciudad sigue el ritmo de un informe que muestra Barómetro de Religiones de la UBA, que mostró como este sector casi duplicó sus fieles en las últimas décadas

Las iglesias evangélicas se afianzan en los barrios de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones
La Ciudad

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

La larga sombra de Adorni y el cara a cara entre Javkin, Pullaro y Milei

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La larga sombra de Adorni y el cara a cara entre Javkin, Pullaro y Milei

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño
la ciudad

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza
Policiales

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por el intento de secuestro de una niña

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por el intento de secuestro de una niña

Ovación
Selección argentina: el árbitro del debut causa desconfianza en Argelia
Mundial 2026

Selección argentina: el árbitro del debut causa desconfianza en Argelia

Selección argentina: el árbitro del debut causa desconfianza en Argelia

Selección argentina: el árbitro del debut causa desconfianza en Argelia

Brasil pasó por todos los estadíos ante un duro Marruecos y fue empate en el debut del Mundial

Brasil pasó por todos los estadíos ante un duro Marruecos y fue empate en el debut del Mundial

Messi está afilado en su sexto Mundial y recordó los 20 años del primero

Messi está afilado en su sexto Mundial y recordó los 20 años del primero

Policiales
Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

La Ciudad
Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina
La Ciudad

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

Industria: desde 2020 se sumaron 580.000 metros cuadrados nuevos en Rosario

Industria: desde 2020 se sumaron 580.000 metros cuadrados nuevos en Rosario

Las iglesias evangélicas se afianzan en los barrios de Rosario

Las iglesias evangélicas se afianzan en los barrios de Rosario

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por el intento de secuestro de una niña
Información General

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por el intento de secuestro de una niña

Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince
Policiales

Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Por Lucas Aranda
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

La transición energética tracciona nuevas inversiones
Economía

La transición energética tracciona nuevas inversiones

20 de Junio

Por Gustavo E. Feldman / Abogado
Cultura

20 de Junio

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Por Martín Stoianovich
Policiales

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal
la ciudad

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario
policiales

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario

Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral

Prohibición de cuidacoches: La mejor política criminal es una buena política social
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: "La mejor política criminal es una buena política social"

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newells, Saúl Salcedo
Ovación

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newell's, Saúl Salcedo

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera
La Ciudad

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

Choque fatal en Chaco: el jugador de Newells Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné
Ovación

Choque fatal en Chaco: el jugador de Newell's Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné

Crimen del policía federal en Rosario: Es un héroe, lo vamos a despedir como tal
Policiales

Crimen del policía federal en Rosario: "Es un héroe, lo vamos a despedir como tal"

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni
Política

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera
Policiales

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera

Sufrió traumatismo de cráneo al caer de cinco metros de altura
La ciudad

Sufrió traumatismo de cráneo al caer de cinco metros de altura

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros
La Ciudad

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros

Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei
Política

Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei