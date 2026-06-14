Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

City Center anunció actividades especiales para seguir a la selección, con sorteos de televisores, camisetas y una promoción que repartirá 40 millones de pesos en créditos

Todo listo en City Center para el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya está en marcha y en Rosario habrá propuestas especiales para quienes quieran seguir a la selección argentina fuera de casa. City Center Rosario anunció una serie de actividades, sorteos y promociones vinculadas a la Copa del Mundo que se desarrollarán durante los encuentros del equipo nacional.

El complejo de entretenimiento montará un Fan Zone temático para cada presentación de la selección, con espacios especialmente ambientados, propuestas recreativas y promociones gastronómicas para acompañar la experiencia mundialista.

La iniciativa busca convertir a City Center en uno de los puntos de encuentro para los hinchas durante el torneo. Según informaron, cada partido de Argentina contará con una ambientación especial vinculada al Mundial, además de actividades temáticas y espacios pensados para disfrutar de los encuentros en un clima futbolero.

La propuesta incluirá también promociones gastronómicas especiales para quienes sigan los partidos desde el lugar.

Sorteos durante los entretiempos

Uno de los atractivos principales serán los sorteos que se realizarán durante cada entretiempo de los encuentros de la Selección argentina.

Entre los premios anunciados figuran televisores Smart TV LED de 65 pulgadas, camisetas mundialistas y créditos para utilizar en las distintas propuestas de entretenimiento del casino.

Los sorteos estarán destinados a quienes participen de las actividades organizadas durante las jornadas mundialistas.

Además de las actividades vinculadas al Mundial, City Center lanzó una promoción especial denominada "Sean 40 los Millones".

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La iniciativa está destinada a los integrantes del programa WIN, el sistema de beneficios del casino, y contempla el sorteo de 40 premios de un millón de pesos en créditos cada uno.

En total se repartirán 40 millones de pesos entre los ganadores.

El sorteo final se realizará el próximo 26 de junio a las 21 y quienes resulten beneficiados deberán estar presentes al momento del anuncio para acceder al premio.

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Cómo participar

La promoción es exclusiva para quienes formen parte del programa WIN, el club de beneficios de City Center Rosario. Los usuarios acumulan puntos a través de distintas actividades y acciones dentro del complejo, que luego les permiten participar de sorteos y promociones especiales.

Desde la empresa indicaron que quienes todavía no estén adheridos podrán inscribirse de manera gratuita en el Centro de Atención al Cliente.

Con esta propuesta, City Center buscará combinar la expectativa por el Mundial con actividades de entretenimiento, sorteos y experiencias especiales durante cada presentación de la Selección argentina.

Esta actividad es sólo para mayores de 18 años. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.