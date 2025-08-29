La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

Las lluvias y tormentas serán la postal que domine el cielo tanto sábado como domingo. Qué recomendaciones tener en cuenta

29 de agosto 2025 · 22:28hs
Durante todo el fin de semana

Celina Mutti Lovera / La Capital

Durante todo el fin de semana, el tiempo estará dominado por las lluvias y tormentas.

La tormenta de Santa Rosa ya se encuentra en camino hacia Rosario. El tiempo, este fin de semana, estará completamente dominado por las lluvias, que serán abundantes y podrían estar acompañadas por vientos con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para este sábado y un alerta naranja para el domingo, teniendo en cuenta que serán dos jornadas dominadas por las tormentas.

En primera instancia, se espera un sábado que comenzará nublado pero que mostrará las primeras lluvias aisladas hacia la mañana. Tanto para la tarde como para la noche, la estimación del organismo nacional es que se desarrollen tormentas fuertes, con vientos acompañados de ráfagas hacia la noche. La amplitud térmica será acotada ya que la temperatura será de 15º y la máxima llegará a 21º.

>> Leer más: Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

El domingo, las condiciones seguirán idénticas al último tramo del sábado pero las temperaturas bajarán un poco. El SMN anticipa tormentas fuertes durante casi toda la jornada, a excepción de la tarde, momento para el que se esperán tormentas aisladas.

La continuación de días nublados hará que el domingo tenga una temperatura mínima de 12º y una máxima que llegará a los 16º.

Recomendaciones por alerta amarillo por tormentas

El SMN brinda una serie de recomendaciones ante la emisión de alertas amarillos por tormentas:

* No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

* Evitar actividades al aire libre.

* No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

* Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

* Estar atento ante la posible caída de granizo.

* Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por alerta naranja por tormentas

En ese mismo sentido, el SMN también cuenta con una serie de recomendaciones cuando el alerta por tormentas es nivel naranja:

* Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

* Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

* En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

* Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

* Si hay riesgo de que el agua ingrese en una casa, cortar el suministro eléctrico.

* En caso de que alguién se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

