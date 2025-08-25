La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor

La máxima llegaría a 22º y se mantendría en esos parámetros hasta el viernes, para luego dar paso a un fin de semana con una baja en los termómetros

25 de agosto 2025 · 23:33hs
El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una temperatura máxima de 22º y cielo despejado, con condiciones que se mantendrían hasta el viernes para luego dar paso a un fin de semana con descenso en los registros.

La madrugada del martes llega con vientos leves del norte, una marca de 9º y cielo despejado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana los termómetros marcarían 12º, a la tarde se espera una máxima de 22º y a la noche bajaría a 15º.

El miércoles también estaría despejado, con 22º de máxima y 11º de mínima.

Para el jueves anticipan 21º de máxima y 10º de mínima, con cielo parcialmente nublado.

El viernes estaría mayormente nublado con la temperatura máxima más alta de la semana (en torno a 23º) y una mínima de 11º.

El sábado podría haber tormentas aisladas y un marcado descenso de la máxima, que estaría en torno a los 16º, aunque la mínima subiría a 15º.

El domingo también tiene chances de tormentas aisladas, con una máxima de 17º y una mínima de 14º.

Noticias relacionadas
Las condiciones del tiempo serán agradables el fin de semana, pero habrá que tener a mano un abrigo durante las mañanas.

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

el tiempo en rosario: viernes mas fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

el tiempo en rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

el tiempo en rosario: miercoles sin tormentas pero con alerta por vientos

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Ver comentarios

Las más leídas

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Quién es Lule Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

Quién es "Lule" Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

Lo último

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor

El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado, aseguró el gobierno de Estados Unidos

"El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado", aseguró el gobierno de Estados Unidos

Woody Allen participó de un festival ruso y Ucrania se sintió insultada

Woody Allen participó de un festival ruso y Ucrania se sintió "insultada"

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

El Ipec reveló que el derrumbe fue generalizado en todos los servicios públicos. El de transporte de pasajeros descendió un 9,6 % interanual
La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

Rosario tendrá semáforos con IA para agilizar el tráfico en tiempo real

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario tendrá semáforos con IA para agilizar el tráfico en tiempo real

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Quién es Lule Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

Quién es "Lule" Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

Newells arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

Newell's arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

Ovación
La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El duro desafío que le espera a un ex-Newells en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

El duro desafío que le espera a un ex-Newell's en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

Newells demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Newell's demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Policiales
Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express
Información General

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional
La Ciudad

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Ataque de Israel a hospital de Gaza: 20 muertos, cinco de ellos periodistas
El Mundo

Ataque de Israel a hospital de Gaza: 20 muertos, cinco de ellos periodistas

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas
La Región

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos
La Ciudad

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador