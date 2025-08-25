El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor

La máxima llegaría a 22º y se mantendría en esos parámetros hasta el viernes, para luego dar paso a un fin de semana con una baja en los termómetros

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una temperatura máxima de 22º y cielo despejado, con condiciones que se mantendrían hasta el viernes para luego dar paso a un fin de semana con descenso en los registros.

La madrugada del martes llega con vientos leves del norte, una marca de 9º y cielo despejado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana los termómetros marcarían 12º, a la tarde se espera una máxima de 22º y a la noche bajaría a 15º.

El miércoles también estaría despejado, con 22º de máxima y 11º de mínima.

Para el jueves anticipan 21º de máxima y 10º de mínima, con cielo parcialmente nublado.

El viernes estaría mayormente nublado con la temperatura máxima más alta de la semana (en torno a 23º) y una mínima de 11º.

El sábado podría haber tormentas aisladas y un marcado descenso de la máxima, que estaría en torno a los 16º, aunque la mínima subiría a 15º.

El domingo también tiene chances de tormentas aisladas, con una máxima de 17º y una mínima de 14º.