El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la "miniprimavera"

La temperatura máxima llegaría a 22º y las buenas condiciones se mantendrían hasta el viernes. El fin de semana, posibles tormentas aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario una temperatura máxima de 22º y cielo despejado, en una "miniprimavera" que se extendería hasta el viernes para luego dar paso a un fin de semana con posibles precipitaciones y descenso de los registros.

La madrugada llega con vientos leves del norte cambiando al noreste, una marca de 13º y cielo despejado que continuaría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 11º. A la tarde estaría algo nublado con una máxima de 22º, bajando a 15º en la noche, cuando otra vez habría cielo despejado.

El jueves estaría parcialmente nublado pero la máxima tendría una leve suba, llegando a 23º, y la mínima se mantendría en 11º. A la noche podría haber ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Para el viernes anticipan nuevamente una máxima de 23º y una mínima de 11º, aunque con cielo mayormente nublado.

El sábado llega con algunas posibilidades de tormentas aisladas matutinas, con más chances desde la tarde. Los registros estarían entre 20º y 15º.

El domingo nuevamente hay pronóstico de tormentas aisladas, con 18º de máxima y 14º de mínima, además de posibles ráfagas fuertes desde la tarde.

El lunes estaría mayormente nublado, con una máxima de 19º y una mínima de 11º.