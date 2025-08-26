La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la "miniprimavera"

La temperatura máxima llegaría a 22º y las buenas condiciones se mantendrían hasta el viernes. El fin de semana, posibles tormentas aisladas

26 de agosto 2025
El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la miniprimavera

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario una temperatura máxima de 22º y cielo despejado, en una "miniprimavera" que se extendería hasta el viernes para luego dar paso a un fin de semana con posibles precipitaciones y descenso de los registros.

La madrugada llega con vientos leves del norte cambiando al noreste, una marca de 13º y cielo despejado que continuaría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 11º. A la tarde estaría algo nublado con una máxima de 22º, bajando a 15º en la noche, cuando otra vez habría cielo despejado.

El jueves estaría parcialmente nublado pero la máxima tendría una leve suba, llegando a 23º, y la mínima se mantendría en 11º. A la noche podría haber ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Para el viernes anticipan nuevamente una máxima de 23º y una mínima de 11º, aunque con cielo mayormente nublado.

El sábado llega con algunas posibilidades de tormentas aisladas matutinas, con más chances desde la tarde. Los registros estarían entre 20º y 15º.

El domingo nuevamente hay pronóstico de tormentas aisladas, con 18º de máxima y 14º de mínima, además de posibles ráfagas fuertes desde la tarde.

El lunes estaría mayormente nublado, con una máxima de 19º y una mínima de 11º.

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la "miniprimavera"

