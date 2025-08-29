La Capital | Ovación | Newell's

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso González en un equipo que se quedó sin nafta

El jugador más destacado de Newell's en la derrota con Barracas Central fue Cocoliso González. Banega se fundió en el complemento como todo el equipo.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

29 de agosto 2025 · 21:28hs
Los once de Newells

Sebastián Suárez Meccia

Los once de Newell's, en el partido ante Barracas Central después del clásico.

Newell's no pudo con Barracas Central y cayó 2 a 1 en el Coloso. El equipo del Ogro Fabbiani volvió a quedarse sin nafta en el complemento y lo pagó muy caro. Carlos González, por el coraje y el gol, lo más destacado del rojinegro.

Juan Espínola 5: No tuvo nada que hacer en los goles. El primero tras un desvío y el segundo de penal. Atajó varias.

Alejo Montero 5: De mayor a menor. Fue para adelante en la etapa inicial, forzó al rival, pero luego no gravitó.

Fabián Noguera 4,5: Sacó varias de arriba, pero le costó dominar su zona ante un rival que jugó todo por vía aérea.

Luca Sosa 3,5: Suplantó al suspendido Luciano Lollo. Jugó de líbero. Quedó en la foto del penal de microscopio que cobró Mastrángelo.

Víctor Cuesta 4,5: Junto a los otros zagueros le costó tomar a Facundo Bruera, la figura del partido.

Alejo Tabares 4: En el primer tiempo se proyectó, después se fundió y sintió la falta de ritmo ante la partida de Ángelo Martino.

Martín Fernández 5: Jugó de único cinco. Cortó y mordió. No perdió la brújula en la primera etapa. Se cansó y salió.

Ever Banega 5,5: Siempre prolijo con la pelota y con criterio para buscar el mejor pase. Notable lanzamiento al segundo palo en el gol de Cocoliso. Después se fatigó.

Gonzalo Maroni 3: Muy resistido. Tuvo algunos destellos que terminó mal. En el complemento desapareció del mapa.

Carlos González 6: Gran primer tiempo. Movilidad y riesgo de gol permanente. Brillante cabezazo para el 1 a 0 parcial. Después entró en la confusión del equipo.

Darío Benedetto 3,5: Le costó mucho sintonizar con el equipo y casi tocó poco la pelota. Pareció sentir una molestia y salió en el entretiempo.

>>Leer más: Newell's vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ingresaron en el complemento en Newell's

Juanchón García 4,5: No le quedó ninguna redonda para definir. El equipo no lo abasteció. Se perdió entre sus marcadores.

Luca Regiardo - : Jugó los últimos 20 minutos cuando Newell's estaba tirado en la cancha y sin patrón de juego.

Franco Orozco - : Intentó romper por afuera con dinámica, pero Barracas estaba firme y con un batallón en la defensa. Al menos pidió la pelota.

Valentino Acuña - : Ganas, voluntad y osadía para dar la cara en un momento difícil. Intentó desequilibrar, pero no pudo. Un pibe que en este momento tan duro y no se escondió.

El DT Cristian Fabbiani 4: Su equipo tuvo combustible para un tiempo. Mereció irse en ventaja tras una buena primera mitad, pero no lo consiguió. Es cierto que no ligó y que el penal que cobró el VAR fue muy celoso. Pero igual Newell's no tuvo respuestas futbolísticas ni resto físico para forzar el empate. Su peor momento en el Parque. Todavía no ganó de local.

Newells no pudo con Barracas Central y su situación se complica.

Mastrángelo tiene reglamentos distintos para pitar penal, sea de Newell's o de Barracas

Una imagen del último clásico. Newells y Central ya tienen fixture para los próximos tres partidos del campeonato.

Cuándo jugarán Newell's y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura

El Pipa Benedetto jugará desde el minuto inicial ante Barracas. Newells necesita sus goles.

Newell's: Pipa Benedetto debuta de titular y un par de sorpresas para recibir a Barracas Central

El futbolista paraguayo se sumó al plantel de Newells.

Newell's anunció la llegada de un refuerzo en la previa del partido ante Barracas

Milei prepara viajes a Estados Unidos y España, con las elecciones bonaerenses en el medio

Milei prepara viajes a Estados Unidos y España, con las elecciones bonaerenses en el medio

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso González en un equipo que se quedó sin nafta

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

Los abogados del gobernador, querellante en el proceso judicial, también solicitaron que al ex ministro de Seguridad lo inhabiliten para ejercer cargos públicos

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión
Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso González en un equipo que se quedó sin nafta

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Economía

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Ovación
Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Newells lo iba ganando, pero perdió con Barracas Central en el Coloso y agudizó su crisis

Newell's lo iba ganando, pero perdió con Barracas Central en el Coloso y agudizó su crisis

Mastrángelo tiene reglamentos distintos para pitar penal, sea de Newell's o de Barracas

Policiales
Policiales

Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria

La Ciudad
La Ciudad

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

La Ciudad

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Información General

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?

La Región

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Policiales

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco

Por Claudio Berón

Policiales

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Política

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Policiales

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Política

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Política

Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"

Información General

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile

Información General

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025