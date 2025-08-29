Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso González en un equipo que se quedó sin nafta

El jugador más destacado de Newell's en la derrota con Barracas Central fue Cocoliso González. Banega se fundió en el complemento como todo el equipo.

Los once de Newell's, en el partido ante Barracas Central después del clásico.

Newell's no pudo con Barracas Central y cayó 2 a 1 en el Coloso. El equipo del Ogro Fabbiani volvió a quedarse sin nafta en el complemento y lo pagó muy caro. Carlos González, por el coraje y el gol, lo más destacado del rojinegro.

Juan Espínola 5: No tuvo nada que hacer en los goles. El primero tras un desvío y el segundo de penal. Atajó varias.

Alejo Montero 5: De mayor a menor. Fue para adelante en la etapa inicial, forzó al rival, pero luego no gravitó.

Fabián Noguera 4,5: Sacó varias de arriba, pero le costó dominar su zona ante un rival que jugó todo por vía aérea.

Luca Sosa 3,5: Suplantó al suspendido Luciano Lollo. Jugó de líbero. Quedó en la foto del penal de microscopio que cobró Mastrángelo.

Víctor Cuesta 4,5: Junto a los otros zagueros le costó tomar a Facundo Bruera, la figura del partido.

Alejo Tabares 4: En el primer tiempo se proyectó, después se fundió y sintió la falta de ritmo ante la partida de Ángelo Martino.

Martín Fernández 5: Jugó de único cinco. Cortó y mordió. No perdió la brújula en la primera etapa. Se cansó y salió.

Ever Banega 5,5: Siempre prolijo con la pelota y con criterio para buscar el mejor pase. Notable lanzamiento al segundo palo en el gol de Cocoliso. Después se fatigó.

Gonzalo Maroni 3: Muy resistido. Tuvo algunos destellos que terminó mal. En el complemento desapareció del mapa.

Carlos González 6: Gran primer tiempo. Movilidad y riesgo de gol permanente. Brillante cabezazo para el 1 a 0 parcial. Después entró en la confusión del equipo.

Darío Benedetto 3,5: Le costó mucho sintonizar con el equipo y casi tocó poco la pelota. Pareció sentir una molestia y salió en el entretiempo.

Ingresaron en el complemento en Newell's

Juanchón García 4,5: No le quedó ninguna redonda para definir. El equipo no lo abasteció. Se perdió entre sus marcadores.

Luca Regiardo - : Jugó los últimos 20 minutos cuando Newell's estaba tirado en la cancha y sin patrón de juego.

Franco Orozco - : Intentó romper por afuera con dinámica, pero Barracas estaba firme y con un batallón en la defensa. Al menos pidió la pelota.

Valentino Acuña - : Ganas, voluntad y osadía para dar la cara en un momento difícil. Intentó desequilibrar, pero no pudo. Un pibe que en este momento tan duro y no se escondió.

El DT Cristian Fabbiani 4: Su equipo tuvo combustible para un tiempo. Mereció irse en ventaja tras una buena primera mitad, pero no lo consiguió. Es cierto que no ligó y que el penal que cobró el VAR fue muy celoso. Pero igual Newell's no tuvo respuestas futbolísticas ni resto físico para forzar el empate. Su peor momento en el Parque. Todavía no ganó de local.