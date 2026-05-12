El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima en alza y la máxima en baja

Anuncian una semana con bastante nubes y pocos cambios en la temperatura hasta el sábado, y el domingo se desplomarían las marcas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 13 de mayo una temperatura máxima de 17º y una mínima de 7º, con cielo parcialmente nublado, en una semana con bastante nubes y pocos cambios en la temperatura hasta el sábado. El domingo se desplomarían las marcas.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del este, un registro de 10º y neblinas, que daría paso a una mañana con cielo parcialmente nublado, con los termómetros marcando 7º. Hacia la tarde continuaría parcialmente nublado, primero con una máxima de 17º y en la noche con la temperatura bajando a 14º.

El jueves estaría mayormente nublado cambiando a parcialmente nublado, con un leve aumento en las marcas: 18º de máxima y 8º de mínima.

Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, con la máxima en 20º y la mínima manteniéndose en 8º.

El sábado habría nubosidad variable, con 18º de máxima y la mínima trepando hasta 12º.

El domingo arrancaría con fuertes ráfagas y luego se desplomarían las temperaturas, con una máxima de apenas 12º y una mínima de 7º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El lunes estaría algo nublado, con registros entre 13º y 5º.