El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados

El pronóstico anticipa cielo algo a parcialmente nublado y viento del norte y noreste. Sigue subiendo la temperatura

21 de enero 2026 · 19:55hs
El tiempo en Rosario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El tiempo en Rosario

Este jueves, el tiempo en Rosario llega con una jornada estable, sin precipitaciones y con temperaturas elevadas, según el pronóstico oficial. El día estará marcado por nubosidad variable y viento del sector norte, con algunas ráfagas durante la madrugada.

En las primeras horas del día, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura cercana a los 18 grados. El viento sopla del norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y se prevén ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con cielo algo nublado y un rápido ascenso térmico. La temperatura alcanzará los 26 grados, sin probabilidad de lluvias.

La tarde será el momento más caluroso, con una máxima estimada en 32 grados. El cielo estará parcialmente nublado y el viento rotará al noreste, con intensidades de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 26 grados. El cielo volverá a presentarse algo nublado y el viento continuará del noreste, con menor intensidad.

Alerta por calor en Rosario

Tanto meteorólogos locales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén un considerable aumento de las temperaturas desde el fin de semana. Desde este miércoles, se espera un incremento notable en las temperaturas, en torno a los 3 grados. La máxima para este martes está estipulada en 29º y para el miércoles, en 31º. Sin embargo, el ascenso puede ser más notorio, según anticipó a La Capital Jorge Giometti, del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT Santa Fe Sur.

Los registros no se quedarán ahí: "La temperatura va a seguir subiendo hasta llegar, la semana que viene, a 37 grados".

"Se trata de un frente cálido, de origen tropical marino, impulsado por vientos del noreste. Habrá también un descenso de la presión (atmosférica), por lo que se pueden dar eventos de inestabilidad sábado o domingo, pero muy puntuales", agregó.

Esos episodios de inestabilidad serán pasajeros y se tratan de "típicas tormentas de verano, que se forman rápido y pueden desarrollar algunos chaparrones intensos y ráfagas de viento, pero de corta duración".

Calor en el contexto de La Niña

Las previsiones que marcó Giometti y que se reflejan en los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se enmarcan en el desarrollo de La Niña a nivel regional.

La Niña, señalaron en un informe desde la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se refiere a el fenómeno que produce anomalías de temperaturas promedio por debajo de 0,5º en el oceáno Pacífico Sur, precisamente en la zona central y oriental. Esto trae consigo cambios en la circulación atmosférica, en los vientos y en patrones tanto de presión atmosférica como de lluvia.

La OMM realiza el reporte "Actualización El Niño/La Niña" de manera trimestral y en conjunto con el Instituto Internacional para la Investigación Climática de la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Las fuentes para el análisis surgen de los informes surgen de contribuciones de los principales centros e instituciones a nivel mundial que monitorean y evalúan la progresión de estos fenómenos.

>> Leer más: Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

Giometti explicó que si bien se espera un fenómeno más débil de lo habitual, en algunos lugares puede impactar más que en otros. Respeco a las precipitaciones, señaló que tanto en el centro como en el sur de la provincia se vienen desarrollando lluvias muy dispersas y sin acumulados de consideración. Además, remarcó que es un verano con temperaturas por encima de los niveles promedio.

Recomendaciones ante el calor

Con este panorama, Giometti recomendó tratar de no hacer actividades extenuantes y evitar las horas de sol cuando está más alto. Principalmente, entre las 10 y las 17.

"Se debe contar con un buen protector solar y con una buena hidratación: agua, mucha agua", recomendó el especialista, para sumar que "hay que prestar atención, principalmente, a adultos mayores y chicos".

>> Leer más: Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

"Tampoco hay que olvidarnos de los animales. Propiciar un tarrito de agua para perros de la calle nunca está de más", finalizó.














