La Capital | Turismo | Rosario

Desde Rosario a Punta Cana: una conexión que acerca al Caribe y a más de 30 destinos

La aerolínea dominicana Arajet inició sus operaciones en el aeropuerto local. La ruta permite además conectar con una amplia red de ciudades turísticas

20 de junio 2026 · 09:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
La aerolínea inaugurño vuelos regulares entre Rosario y Punta Cana

La aerolínea inaugurño vuelos regulares entre Rosario y Punta Cana, ofreciendo una conexión directa inédita para el Aeropuerto Internacional de Rosario.

La conectividad internacional de Rosario dio un nuevo paso con el desembarco de Arajet, la aerolínea dominicana que comenzó a operar vuelos regulares entre la ciudad y Punta Cana. Se trata de una incorporación inédita para el Aeropuerto Internacional de Rosario, que por primera vez recibe operaciones regulares de una compañía de República Dominicana.

El vuelo inaugural llegó en la madrugada del último miércoles procedente de Punta Cana y, pocas horas después, emprendió su regreso con más de 150 pasajeros a bordo y una ocupación superior al 80%, dando inicio formal a una ruta que promete ampliar las alternativas de viaje para toda la región.

La compañía operará tres frecuencias semanales. Los vuelos partirán desde Rosario los miércoles, viernes y domingos, mientras que desde Punta Cana lo harán los martes, jueves y sábados.

Más allá de la conexión directa con uno de los destinos turísticos más buscados del Caribe, la nueva ruta abre la posibilidad de acceder a una extensa red internacional. Desde su centro de operaciones en República Dominicana, Arajet conecta con más de treinta destinos distribuidos entre Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Entre los destinos disponibles figuran Miami, Nueva York, Orlando, Chicago, Cancún y Ciudad de México, además de otros destinos turísticos y de negocios que ahora quedan al alcance de los viajeros de la región sin necesidad de realizar escalas previas en otros aeropuertos argentinos.

>> Leer más: Invierno 2026: cuánto costará esquiar en los principales centros del país

Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la importancia estratégica de la incorporación. “La llegada de Arajet es el reflejo de un trabajo orientado a fortalecer la conectividad de la provincia y consolidar al aeropuerto de Rosario como una terminal de referencia para toda la región”, señaló.

Una apuesta por el crecimiento

La llegada de la aerolínea se produce en un contexto de expansión de las conexiones internacionales desde Rosario, impulsadas por las recientes obras de modernización en la terminal aérea.

Para Arajet, la incorporación de Rosario representa además una oportunidad para seguir creciendo en el mercado argentino. “Rosario es una ciudad con un enorme potencial y estamos entusiasmados de sumar esta nueva conexión a nuestra red”, afirmó Víctor Pacheco, CEO y fundador de la compañía.

La propuesta de la empresa se basa en un esquema de tarifas flexibles, donde cada pasajero puede elegir los servicios que desea incorporar a su viaje. Según datos de la compañía, este modelo le permite ofrecer precios que suelen ubicarse por debajo de los de otras aerolíneas que operan rutas similares, favoreciendo una mayor competencia y ampliando las opciones para los viajeros.

Otro de los atractivos es la posibilidad de realizar escalas prolongadas en República Dominicana antes de continuar hacia el destino final. Esta modalidad permite combinar una estadía en Punta Cana con otros puntos del continente, transformando el trayecto en una experiencia de viaje más amplia.

Con este nuevo enlace aéreo, Rosario fortalece su perfil como puerta de salida internacional para el centro del país y suma una alternativa que acerca el Caribe, Norteamérica y buena parte del continente a pocas horas de vuelo.

Noticias relacionadas
Las temperaturas empiezan a bajar de manera pronunciada y el frío se sentirá en Rosario, pero el sol hará que el tiempo sea más agradable.

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

El palco oficial, listo para que Rosario reciba a las máximas autoridades nacionales, provinciales y municipales, en un contexto de tensión política.

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

El acto central por la celebración del Día de la Bandera se lleva adelante cada año en la ciudad de Rosario. 

Día de la Bandera: cuáles serán los cortes de tránsito este sábado en la zona del Monumento

rosario fiel a su historia, sin permisos: el fin de 10 anos de olvido intencional

Rosario fiel a su historia, sin permisos: el fin de 10 años de olvido intencional

Ver comentarios

Las más leídas

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Lo último

La tierra propia, una urgencia evidente en Villa Gobernador Gálvez

La tierra propia, una urgencia evidente en Villa Gobernador Gálvez

Encuentro integrativo de las colonias de adultos mayores del departamento San Martín

Encuentro integrativo de las colonias de adultos mayores del departamento San Martín

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

El presidente encabezó el acto del Día de la Bandera con la presencia de Manuel Adorni y celebró el apoyo de militantes libertarios

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación
La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país
La Ciudad

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country
Mundial 2026

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Ovación
Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Policiales
Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

La Ciudad
Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado
Policiales

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario
La Ciudad

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online
La Ciudad

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo
Información General

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años
La Ciudad

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

"Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores"

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus
Economía

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales
Política

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones
Economía

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento