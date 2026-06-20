Desde Rosario a Punta Cana: una conexión que acerca al Caribe y a más de 30 destinos

La aerolínea dominicana Arajet inició sus operaciones en el aeropuerto local. La ruta permite además conectar con una amplia red de ciudades turísticas

La aerolínea inaugurño vuelos regulares entre Rosario y Punta Cana, ofreciendo una conexión directa inédita para el Aeropuerto Internacional de Rosario.

La conectividad internacional de Rosario dio un nuevo paso con el desembarco de Arajet, la aerolínea dominicana que comenzó a operar vuelos regulares entre la ciudad y Punta Cana . Se trata de una incorporación inédita para el Aeropuerto Internacional de Rosario , que por primera vez recibe operaciones regulares de una compañía de República Dominicana.

El vuelo inaugural llegó en la madrugada del último miércoles procedente de Punta Cana y, pocas horas después, emprendió su regreso con más de 150 pasajeros a bordo y una ocupación superior al 80%, dando inicio formal a una ruta que promete ampliar las alternativas de viaje para toda la región.

La compañía operará tres frecuencias semanales. Los vuelos partirán desde Rosario los miércoles, viernes y domingos, mientras que desde Punta Cana lo harán los martes, jueves y sábados.

Más allá de la conexión directa con uno de los destinos turísticos más buscados del Caribe, la nueva ruta abre la posibilidad de acceder a una extensa red internacional. Desde su centro de operaciones en República Dominicana, Arajet conecta con más de treinta destinos distribuidos entre Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Entre los destinos disponibles figuran Miami, Nueva York, Orlando, Chicago, Cancún y Ciudad de México, además de otros destinos turísticos y de negocios que ahora quedan al alcance de los viajeros de la región sin necesidad de realizar escalas previas en otros aeropuertos argentinos.

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Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la importancia estratégica de la incorporación. “La llegada de Arajet es el reflejo de un trabajo orientado a fortalecer la conectividad de la provincia y consolidar al aeropuerto de Rosario como una terminal de referencia para toda la región”, señaló.

Una apuesta por el crecimiento

La llegada de la aerolínea se produce en un contexto de expansión de las conexiones internacionales desde Rosario, impulsadas por las recientes obras de modernización en la terminal aérea.

Para Arajet, la incorporación de Rosario representa además una oportunidad para seguir creciendo en el mercado argentino. “Rosario es una ciudad con un enorme potencial y estamos entusiasmados de sumar esta nueva conexión a nuestra red”, afirmó Víctor Pacheco, CEO y fundador de la compañía.

La propuesta de la empresa se basa en un esquema de tarifas flexibles, donde cada pasajero puede elegir los servicios que desea incorporar a su viaje. Según datos de la compañía, este modelo le permite ofrecer precios que suelen ubicarse por debajo de los de otras aerolíneas que operan rutas similares, favoreciendo una mayor competencia y ampliando las opciones para los viajeros.

Otro de los atractivos es la posibilidad de realizar escalas prolongadas en República Dominicana antes de continuar hacia el destino final. Esta modalidad permite combinar una estadía en Punta Cana con otros puntos del continente, transformando el trayecto en una experiencia de viaje más amplia.

Con este nuevo enlace aéreo, Rosario fortalece su perfil como puerta de salida internacional para el centro del país y suma una alternativa que acerca el Caribe, Norteamérica y buena parte del continente a pocas horas de vuelo.