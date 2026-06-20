La Capital | Zoom | Los Pericos

Los Pericos: "Las canciones de siempre son inmortales, pero hay que construir las que vienen"

La banda visitó Rosario para enterrar una cápsula del tiempo vinculada a "Inmortal", su último álbum. El 17 de octubre darán un show en Metropolitano

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

20 de junio 2026 · 07:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los Pericos llegan a Rosario el 17 de octubre con la gira Inmortal

La Capital/Leonardo Vincenti

Los Pericos llegan a Rosario el 17 de octubre con la gira "Inmortal"
Los Pericos: Las canciones de siempre son inmortales, pero hay que construir las que vienen

La Capital/Leonardo Vincenti

"A los 40 años de Los Pericos, entendimos que la inmortalidad ya excede a las personas y al artista: lo inmortal es la obra", reflexionó Juanchi Baleirón, cantante de Los Pericos, en diálogo con La Capital antes de su llegada a Rosario para presentar su último disco, "Inmortal".

Pocas bandas argentinas pueden sostener una trayectoria como la de Los Pericos. Con más de cuatro décadas de historia, el grupo continúa en movimiento, grabando nuevas canciones, sumando colaboraciones y encontrando formas de conectar con distintas generaciones. Ese recorrido encuentra una nueva parada en Inmortal, el disco que traerán a Rosario el próximo 17 de octubre para presentarse en Metropolitano.

Antes de ese reencuentro con el público rosarino, Baleirón, Diego "Chapa" Blanco, Ariel "Topo" Raiman y Gastón Goncalvez pasaron por la ciudad para protagonizar una acción simbólica: el entierro de una cápsula del tiempo en el Parque Nacional a la Bandera.

La iniciativa forma parte del lanzamiento del disco y ya tuvo escalas en La Falda (Córdoba), Mendoza, Potrerillos, Salta y Guadalajara (México). "Surgió la idea de meter una pieza, un objeto por cada canción del álbum, que remita al título o a la letra. Entonces dijimos: hagamos las cápsulas y llevémoslas a diferentes ciudades que han sido importantes para nosotros. Las enterramos, dejamos una placa y en 50 años se tiene que abrir", explicó Baleirón.

La elección de Rosario no fue casual. "Es devolverle a cada ciudad que nos dio algo un poquito de inmortalidad", señaló el músico. La relación de Los Pericos con la ciudad se remonta a los primeros años de la banda y se mantuvo a lo largo de toda su carrera. "Arrancamos viniendo a Rosario a fines de los 80 y hemos vuelto con cada disco. Esperamos que pase lo de siempre y más. Siempre que vinimos, estuvo buenísimo", recordó el Topo Raiman.

>> Leer más: Vandera: "A la hora de conmovernos con una canción, todos estamos indefensos"

La esencia de "Inmortal"

“Las canciones de siempre ya están inmortales, pero también hay que construir las que van a venir. Siempre estamos pensando en lo nuevo", afirmó Baleirón. La frase resume el espíritu de Inmortal, que con diez canciones al estilo reggae rock, el álbum reafirma la vigencia de una banda que, después de más de cuatro décadas de trayectoria, mantiene intactas las ganas de seguir creando.

"Primero salieron las canciones. El primer corte que elegimos se llamó Inmortal, con Sabino. Después fuimos avanzando con el resto de los temas y pensamos que por ahí ese nombre estaba bueno no solamente para la canción, sino para todo el disco", recordó Juanchi. Y agregó: "A los 40 años de Los Pericos, entendimos que el concepto de inmortalidad ya excede a las personas, excede al artista. La obra es la inmortal".

Lejos de la nostalgia, Inmortal retrata a una banda en movimiento. Un grupo de músicos que ya no son los mismos que comenzaron a tocar juntos décadas atrás, pero que siguen encontrando en las canciones una manera de contar quiénes son hoy. "Uno es curioso por naturaleza. Siempre va buscando una huella, una pista. Nosotros no somos las mismas personas que cuando empezamos. Todo eso se va plasmando en los discos. Este disco hace esa foto de cómo estamos y cómo no sentimos", reflexionó Goncalvez.

Tal vez allí se encuentre el verdadero corazón de Inmortal. No en la idea de permanecer intactos, sino en la capacidad de seguir cambiando sin perder la esencia. En esa búsqueda de seguir avanzando sin perder la identidad, también atraviesa las colaboraciones del álbum.

Los Pericos convocaron a artistas de distintas generaciones y escenas musicales, entre ellos Sabino, Abel Pintos, El Plan de la Mariposa, Néstor Ramljak de Nonpalidece, Denny Denan de Timbalada y Facundo Soto de Guasones. Según Juanchi, los encuentros fueron surgiendo a partir de lo que definió como una "empatía musical". Lejos de los "featurings de escritorio", las participaciones nacieron de vínculos construidos con el tiempo y de la afinidad artística entre los músicos.

Por eso, los aportes fueron tan distintos entre sí. "Sabino metió letra, melodía y un montón de cosas. El Plan de la Mariposa también aportó mucho más que cantar una parte", destacó Juanchi. "Con Abel sabíamos que cuando cantara el tema, lo iba a romper. No agregó letra ni melodía, pero le dio completamente su estilo", completó Blanco.

>> Leer más: Duratierra: "Lo que importa es sentirnos parte de algo más grande que la vida individual"

La inmortalidad de Los Pericos

Renovándose, reinventándose y con nuevos lanzamientos, la banda continúa recorriendo el país y el mundo con la misma energía que en sus comienzos, sostenida por una relación que construyeron tanto entre ellos como con su público.

"La música te mantiene en una edad más joven de la que habitualmente uno tendría a esta altura de la vida. Te llena de cosas, te aleja de la frustración, te pone en momentos placenteros, de compartir y de ser creativo. Nos tocó esto, tenemos la suerte y lo cuidamos. ¿Por qué seguimos juntos y nos divertimos juntos? Porque hay algo que queremos preserva eso", reflexionó Baleirón.

Esa conexión no se limita a los integrantes de la banda. También involucra a quienes están del otro lado del escenario. Para Goncalvez, ahí ocurre una parte fundamental de la experiencia Pericos. "El público no envejece, es como si estuviera congelado en cierta edad. Los que envejecemos somos nosotros", bromeó. Y agregó: "Hay una parte que das vos y otra que te devuelve la gente. Eso se retroalimenta y se genera una especie de ritual".

En ese intercambio constante aparece otro feactor que la banda observa con entusiasmo: la llegada de nuevas generaciones. Aunque hoy forman parte del repertorio clásico del rock y el reggae argentino, sus canciones siguen encontrando nuevos oyentes. Algunos llegan por recomendación familiar, otros por simple curiosidad. "Nosotros no somos una banda de moda que te aparece todo el tiempo en las plataformas. Somos una banda clásica, entonces el que llega viene porque quiere escucharte", analizó Baleirón. Pero el cantante también reconoció que la vigencia exige movimiento: "Hay que hacer cosas para que te escuchen los pibes. No solamente esperar. Como el agua, hay que nadar. Si no, te hundís".

Quizás por eso, Los Pericos siguen atentos a lo que ocurre en la música. Entre risas y sin cerrar ninguna puerta, mencionaron nombres como Paco Amoroso, Ca7riel, Trueno, Milo J o Wos cuando imaginan futuras colaboraciones. La condición, aclararon, sigue siendo la misma de siempre: que exista una química artística real y no un simple encuentro pensado para sumar reproducciones.

>> Leer más: Liliana Herrero: "La música tiene una fuerza transformadora que yo no quiero abandonar"

Esa búsqueda de nuevas conexiones convive con una certeza: lo que más los moviliza sigue siendo el escenario. Más allá de los discos, los reconocimientos o los años de carrera, hay algo que continúa sorprendiéndolos cada vez que salen a tocar. "Para mí es todo", resumió el Topo Raiman. Y sumó: "Nosotros morimos de ganas de salir a tocar. Tocás temas que hiciste hace más de 40 años y la gente sigue flasheando. Y vos también flasheás cuando la gente flashea".

A Goncalvez, en cambio, le divierte cuando la banda llega a un escenario con algo por demostrar: "A mí me gusta cuando nos toca un poquito el orgullo de estar esperando ir a un lugar, nos ponen en otro y salimos a comernos la cancha. Y la gente dice: «Apa, esto no me lo esperaba». Eso me encanta".

Baleirón encuentra la sorpresa en otro lado: en los públicos que todavía no conoce. "Me pasa cuando llegamos a un lugar nuevo y no sabés qué va a pasar. De repente te cantan una canción que no esperabas y te sorprenden ellos a vos", expresó.

Después de una vida compartida, Los Pericos parecen haber encontrado una fórmula simple para mantenerse en movimiento: seguir disfrutando de la música, seguir dejándose sorprender y entender que cada recital, incluso después de cientos de escenarios recorridos, todavía puede traer algo nuevo.

Noticias relacionadas
Florencia Peña habló con los medios luego de la polémica por la fake news sobre la muerte de Jorge Messi

Florencia Peña rompió el silencio tras anunciar la falsa muerte del padre de Lionel Messi

Romina Gaetani llega a Rosario con la nueva comedia teatral de Muscari

Romina Gaetani llega a Rosario con la comedia "El divorcio del año"

Carlos Vandera presenta este jueves en Rosario su más reciente disco, en el que nuevamente afirma su fuerte vínculo con la ciudad

Vandera: "A la hora de conmovernos con una canción, todos estamos indefensos"

El youtuber Gaspi junto a su padre

El padre de Gaspi habló sobre la muerte del youtuber: "Fue un atentado"

Ver comentarios

Las más leídas

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar al fútbol de México

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar al fútbol de México

Lo último

Clínica habilitante para entrenadores de fútbol infantil en Timbúes

Clínica habilitante para entrenadores de fútbol infantil en Timbúes

Los Pericos: Las canciones de siempre son inmortales, pero hay que construir las que vienen

Los Pericos: "Las canciones de siempre son inmortales, pero hay que construir las que vienen"

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

Está en el puesto 62 de Latinoamérica, incluyendo a las privadas. Se difundió un ranking internacional con un total de 1.500 casas de estudios

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país
Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country
Mundial 2026

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar al fútbol de México

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar al fútbol de México

Nico Occhiato habló tras el escándalo con Flor Peña y reveló que se comunicó con Lionel Messi

Nico Occhiato habló tras el escándalo con Flor Peña y reveló que se comunicó con Lionel Messi

Ovación
Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country
Mundial 2026

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Con todo el plantel a disposición, Lionel Scaloni piensa tres cambios en Argentina

Con todo el plantel a disposición, Lionel Scaloni piensa tres cambios en Argentina

Policiales
Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

La Ciudad
Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado
Policiales

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario
La Ciudad

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online
La Ciudad

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo
Información General

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años
La Ciudad

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

"Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores"

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus
Economía

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales
Política

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones
Economía

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento