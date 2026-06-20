Los Pericos: "Las canciones de siempre son inmortales, pero hay que construir las que vienen"

"A los 40 años de Los Pericos, entendimos que la inmortalidad ya excede a las personas y al artista: lo inmortal es la obra ", reflexionó Juanchi Baleirón , cantante de Los Pericos , en diálogo con La Capital antes de su llegada a Rosario para presentar su último disco, "Inmortal" .

Pocas bandas argentinas pueden sostener una trayectoria como la de Los Pericos. Con más de cuatro décadas de historia, el grupo continúa en movimiento, grabando nuevas canciones, sumando colaboraciones y encontrando formas de conectar con distintas generaciones. Ese recorrido encuentra una nueva parada en Inmortal, el disco que traerán a Rosario el próximo 17 de octubre para presentarse en Metropolitano.

Antes de ese reencuentro con el público rosarino, Baleirón, Diego "Chapa" Blanco, Ariel "Topo" Raiman y Gastón Goncalvez pasaron por la ciudad para protagonizar una acción simbólica: el entierro de una cápsula del tiempo en el Parque Nacional a la Bandera.

La iniciativa forma parte del lanzamiento del disco y ya tuvo escalas en La Falda (Córdoba), Mendoza, Potrerillos, Salta y Guadalajara (México) . "Surgió la idea de meter una pieza, un objeto por cada canción del álbum, que remita al título o a la letra. Entonces dijimos: hagamos las cápsulas y llevémoslas a diferentes ciudades que han sido importantes para nosotros. Las enterramos, dejamos una placa y en 50 años se tiene que abrir ", explicó Baleirón.

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La elección de Rosario no fue casual. "Es devolverle a cada ciudad que nos dio algo un poquito de inmortalidad", señaló el músico. La relación de Los Pericos con la ciudad se remonta a los primeros años de la banda y se mantuvo a lo largo de toda su carrera. "Arrancamos viniendo a Rosario a fines de los 80 y hemos vuelto con cada disco. Esperamos que pase lo de siempre y más. Siempre que vinimos, estuvo buenísimo", recordó el Topo Raiman.

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La esencia de "Inmortal"

“Las canciones de siempre ya están inmortales, pero también hay que construir las que van a venir. Siempre estamos pensando en lo nuevo", afirmó Baleirón. La frase resume el espíritu de Inmortal, que con diez canciones al estilo reggae rock, el álbum reafirma la vigencia de una banda que, después de más de cuatro décadas de trayectoria, mantiene intactas las ganas de seguir creando.

"Primero salieron las canciones. El primer corte que elegimos se llamó Inmortal, con Sabino. Después fuimos avanzando con el resto de los temas y pensamos que por ahí ese nombre estaba bueno no solamente para la canción, sino para todo el disco", recordó Juanchi. Y agregó: "A los 40 años de Los Pericos, entendimos que el concepto de inmortalidad ya excede a las personas, excede al artista. La obra es la inmortal".

Lejos de la nostalgia, Inmortal retrata a una banda en movimiento. Un grupo de músicos que ya no son los mismos que comenzaron a tocar juntos décadas atrás, pero que siguen encontrando en las canciones una manera de contar quiénes son hoy. "Uno es curioso por naturaleza. Siempre va buscando una huella, una pista. Nosotros no somos las mismas personas que cuando empezamos. Todo eso se va plasmando en los discos. Este disco hace esa foto de cómo estamos y cómo no sentimos", reflexionó Goncalvez.

Tal vez allí se encuentre el verdadero corazón de Inmortal. No en la idea de permanecer intactos, sino en la capacidad de seguir cambiando sin perder la esencia. En esa búsqueda de seguir avanzando sin perder la identidad, también atraviesa las colaboraciones del álbum.

Los Pericos convocaron a artistas de distintas generaciones y escenas musicales, entre ellos Sabino, Abel Pintos, El Plan de la Mariposa, Néstor Ramljak de Nonpalidece, Denny Denan de Timbalada y Facundo Soto de Guasones. Según Juanchi, los encuentros fueron surgiendo a partir de lo que definió como una "empatía musical". Lejos de los "featurings de escritorio", las participaciones nacieron de vínculos construidos con el tiempo y de la afinidad artística entre los músicos.

Por eso, los aportes fueron tan distintos entre sí. "Sabino metió letra, melodía y un montón de cosas. El Plan de la Mariposa también aportó mucho más que cantar una parte", destacó Juanchi. "Con Abel sabíamos que cuando cantara el tema, lo iba a romper. No agregó letra ni melodía, pero le dio completamente su estilo", completó Blanco.

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La inmortalidad de Los Pericos

Renovándose, reinventándose y con nuevos lanzamientos, la banda continúa recorriendo el país y el mundo con la misma energía que en sus comienzos, sostenida por una relación que construyeron tanto entre ellos como con su público.

"La música te mantiene en una edad más joven de la que habitualmente uno tendría a esta altura de la vida. Te llena de cosas, te aleja de la frustración, te pone en momentos placenteros, de compartir y de ser creativo. Nos tocó esto, tenemos la suerte y lo cuidamos. ¿Por qué seguimos juntos y nos divertimos juntos? Porque hay algo que queremos preserva eso", reflexionó Baleirón.

Esa conexión no se limita a los integrantes de la banda. También involucra a quienes están del otro lado del escenario. Para Goncalvez, ahí ocurre una parte fundamental de la experiencia Pericos. "El público no envejece, es como si estuviera congelado en cierta edad. Los que envejecemos somos nosotros", bromeó. Y agregó: "Hay una parte que das vos y otra que te devuelve la gente. Eso se retroalimenta y se genera una especie de ritual".

En ese intercambio constante aparece otro feactor que la banda observa con entusiasmo: la llegada de nuevas generaciones. Aunque hoy forman parte del repertorio clásico del rock y el reggae argentino, sus canciones siguen encontrando nuevos oyentes. Algunos llegan por recomendación familiar, otros por simple curiosidad. "Nosotros no somos una banda de moda que te aparece todo el tiempo en las plataformas. Somos una banda clásica, entonces el que llega viene porque quiere escucharte", analizó Baleirón. Pero el cantante también reconoció que la vigencia exige movimiento: "Hay que hacer cosas para que te escuchen los pibes. No solamente esperar. Como el agua, hay que nadar. Si no, te hundís".

Quizás por eso, Los Pericos siguen atentos a lo que ocurre en la música. Entre risas y sin cerrar ninguna puerta, mencionaron nombres como Paco Amoroso, Ca7riel, Trueno, Milo J o Wos cuando imaginan futuras colaboraciones. La condición, aclararon, sigue siendo la misma de siempre: que exista una química artística real y no un simple encuentro pensado para sumar reproducciones.

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Esa búsqueda de nuevas conexiones convive con una certeza: lo que más los moviliza sigue siendo el escenario. Más allá de los discos, los reconocimientos o los años de carrera, hay algo que continúa sorprendiéndolos cada vez que salen a tocar. "Para mí es todo", resumió el Topo Raiman. Y sumó: "Nosotros morimos de ganas de salir a tocar. Tocás temas que hiciste hace más de 40 años y la gente sigue flasheando. Y vos también flasheás cuando la gente flashea".

A Goncalvez, en cambio, le divierte cuando la banda llega a un escenario con algo por demostrar: "A mí me gusta cuando nos toca un poquito el orgullo de estar esperando ir a un lugar, nos ponen en otro y salimos a comernos la cancha. Y la gente dice: «Apa, esto no me lo esperaba». Eso me encanta".

Baleirón encuentra la sorpresa en otro lado: en los públicos que todavía no conoce. "Me pasa cuando llegamos a un lugar nuevo y no sabés qué va a pasar. De repente te cantan una canción que no esperabas y te sorprenden ellos a vos", expresó.

Después de una vida compartida, Los Pericos parecen haber encontrado una fórmula simple para mantenerse en movimiento: seguir disfrutando de la música, seguir dejándose sorprender y entender que cada recital, incluso después de cientos de escenarios recorridos, todavía puede traer algo nuevo.