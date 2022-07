Empresarios de la salud en  alerta por el precio de los medicamentos

Si bien por el momento el sistema está soportando los embates de los vaivenes económicos locales y la crisis a nivel mundial, Villavicencio destacó que "se acelera el desfinanciamiento del sistema que viene ocurriendo desde hace años".

La firma de un acuerdo entre las farmacéuticas y el gobierno nacional para que el precio de los medicamentos se ubique a un punto por debajo de la inflación de julio y agosto (estimada entre un 6 y 7% por los economistas), puede llevar cierta tranquilidad, aunque el problema de fondo no está resuelto, aseguran los privados.

"En el mes de mayo el 60% de los remedios más utilizados tuvieron subas por encima del Indice de Precios al Consumidor, lo que impacta en los presupuestos de las obras sociales y las prepagas", remarcó el informe de UAS.

En la misma línea opinó el director de GO, referente del sistema de salud privado. "El problema tiene muchas aristas, es verdaderamente complejo", dijo Villavicencio a La Capital.

"Por un lado tenemos los medicamentos de altísimo costo que se utilizan para tratar enfermedades poco frecuentes, que deben cubrirse y afectan a pocas personas pero tienen precios descomunales; y con un alto impacto en el sistema existen los de última generación, que se usan para enfermedades crónicas frecuentes, que padecen miles y miles de personas, como lo es hoy el cáncer", indicó.

"Está la situación del paciente que reclama la medicación; los médicos que ven caer sus ingresos de manera importante, el costo de las prácticas médicas quedó completamente desfasado, sin dudas algo en el sistema no está funcionando como corresponde y la preocupación crece", destacó Villavicencio.

De los medicamentos más vendidos, la mitad quedó por encima de la línea de la inflación general, agregó el médico, como un dato relevante.

Otro de los puntos que resaltó es la brecha cada vez mayor entre los fármacos "de marca" con los productos similares o llamados genéricos. "Hay diferencias de hasta el 200% entre unos y otros", comentó Villavicencio, de acuerdo al informe de UAS.

El déficit financiero del sistema de obras sociales proyectado para este año será récord, según marca el documento de la entidad que nuclea a los privados argentinos.

"En un país que pasa un momento delicado, entendemos que no estamos en condiciones de sumar cuestionamientos, pero es necesario exponer esto porque se trata de un tema muy delicado y sensible como es la salud. Hoy estamos haciendo un gran esfuerzo para cubrir demandas de todo tipo, pero puede llegar el momento en que alguien necesite una terapia, un fármaco o un determinado tipo de intervención y no podamos brindársela, estamos extremadamente preocupados", alertó el director de GO.