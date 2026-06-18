La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo

La Municipalidad modificó la convocatoria de los dos actos del día en el Monumento debido al pronóstico de lluvia

Después de varios días con buen tiempo, la amenaza de lluvia reapareció en el radar y complicó los planes para la tradicional promesa de lealtad a la bandera . Fuentes oficiales confirmaron que los actos de este jueves no se realizarán en el Monumento , ya que no están dadas las condiciones meteorológicas.

La Municipalidad reprogramó la convocatoria para reunir a los grupos de estudiantes en la ex Rural . De esta manera, la actividad se trasladó excepcionalmente a la zona del parque de la Independencia y a primera hora ya se podían ver a algunos chicos cerca del estadio cubierto de Newell's .

Aunque el escenario es distinto, las autoridades locales ratificaron los horarios de las dos ceremonias de la jornada . La primera programó para las 10 de la mañana, mientras que el comienzo de la segunda estaba previsto para las 13.30.

La semana del festejo del Día de la Bandera tiene una agenda reforzada para la promesa de lealtad. Este miércoles también se realizaron dos actos y se mantendrá esta modalidad diaria hasta el próximo viernes .

Los organizadores calculan que recibirán a más de 25.000 estudiantes de todo el país con el esquema de doble turno en el Monumento Nacional a la Bandera. Como si esto fuera poco, el presidente Javier Milei también confirmó su presencia este sábado para acompañar al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al intendente Pablo Javkin en el homenaje principal a Manuel Belgrano.

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El acto protocolar del fin de semana comenzará a las 10 de la mañana. Una hora más tade, un grupo de más de 3.000 niños y niñas protagonizará la última promesa dentro del Patio Cívico.

El cronograma de actividades del 20 de junio incluye una gran fiesta popular en el Parque Nacional a la Bandera con un show gratuito de Abel Pintos para cerrar la jornada. Previamente se presentarán DJ China, Jose Pujol, Ele Mariani, Sandra Corizzo y Grupo, el Ballet Municipal de Danzas Argentinas, Maggie Cullen y La Chamba Folk en uno de los dos escenarios montados por los organizadores para disfrutar de música y baile en vivo.