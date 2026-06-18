La Capital | Economía | AIM

AIM Rosario celebra 83 años y reivindica a la ciudad como corazón de la industria metalúrgica

AIM destacó el papel histórico de Rosario como polo productivo y reclamó condiciones que permitan a las empresas invertir, innovar y generar empleo

18 de junio 2026 · 18:23hs
Google Seguir a La Capital en Google
Desde AIM destacaron que Rosario es una ciudad metalúrgica por tradición

Desde AIM destacaron que Rosario es una ciudad metalúrgica por tradición, por capacidad y por vocación productiva.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM) celebra este 18 de junio su 83° aniversario con un mensaje que trasciende la historia de la institución para poner el foco en el legado industrial de Rosario y los desafíos que enfrenta el sector en la actualidad. "Celebrar nuestra historia también implica pensar en el futuro. Si queremos que las fábricas sigan abriendo sus puertas cada mañana, generando empleo y formando nuevas generaciones de trabajadores, necesitamos construir condiciones para competir. La industria argentina quiere invertir, innovar, exportar y crecer", destacó Rafael Catalano, presidente de la entidad.

Desde la entidad remarcaron que la trayectoria de AIM forma parte de una historia mucho más extensa: la de una ciudad y una región que construyeron buena parte de su identidad a partir del trabajo, la producción y el desarrollo industrial.

El presidente de AIM resaltó que hablar de Rosario implica necesariamente hablar de industria y recordó que el crecimiento de la ciudad estuvo estrechamente vinculado al desarrollo de talleres, fábricas y emprendimientos productivos que, durante más de un siglo, transformaron a la región en uno de los principales polos industriales del país.

Desde la entidad señalaron que los orígenes de la actividad metalúrgica local se remontan a los primeros talleres asociados al desarrollo ferroviario, la actividad portuaria y la expansión económica que consolidó a Rosario como un centro estratégico para la producción nacional. A partir de entonces, generaciones de trabajadores, técnicos, empresarios y emprendedores encontraron en la metalurgia una herramienta de progreso y movilidad social.

Catalano sostuvo que la ciudad mantiene una sólida identidad industrial gracias a una extensa red de pequeñas y medianas empresas que diariamente diseñan, fabrican, reparan, exportan e incorporan innovación a sus procesos. En ese sentido, afirmó que "la cultura productiva rosarina sigue siendo uno de los principales activos de la región y una ventaja competitiva construida a lo largo de décadas".

"Durante estos 83 años, AIM acompañó la evolución del sector representando a las empresas metalúrgicas, promoviendo instancias de capacitación y fortaleciendo espacios de articulación entre el sector privado, el ámbito educativo y las instituciones vinculadas al desarrollo productivo", precisaron.

Mirar hacia adelante

Sin embargo, desde la entidad advirtieron que la celebración del aniversario también obliga a mirar hacia adelante. En un escenario económico complejo y de creciente competencia internacional, consideraron indispensable avanzar en políticas que permitan fortalecer la competitividad de la industria nacional.

Catalano señaló que las empresas industriales tienen vocación de invertir, innovar, exportar y crecer, pero subrayó que para hacerlo necesitan previsibilidad, acceso al financiamiento, incentivos para la inversión productiva y una estructura tributaria que acompañe la generación de valor. "El sector no reclama privilegios, sino condiciones que le permitan competir en igualdad de oportunidades con sus pares del resto del mundo", apuntó.

La entidad remarcó, además, que detrás de cada fábrica existe mucho más que una actividad económica. Allí se generan puestos de trabajo, se forman recursos humanos especializados y se sostienen proyectos de largo plazo que impactan directamente en el desarrollo local y regional. En ese marco, insistieron en la importancia de que la realidad que atraviesa la industria sea escuchada por quienes toman decisiones.

Para AIM, defender la actividad industrial implica también defender el empleo, la educación técnica, la innovación y las oportunidades de crecimiento para las futuras generaciones. Por eso, en el marco de su aniversario, la institución renovó su compromiso con la producción y destacó el aporte realizado durante décadas por industriales, trabajadores, instituciones educativas y empresas asociadas.

"Rosario es una ciudad metalúrgica por tradición, por capacidad y por vocación productiva", afirmó Catalano, quien consideró que preservar y fortalecer ese perfil será clave para sostener el desarrollo económico de la región en los próximos años.

Noticias relacionadas
El empleo registrado en la industria manufacturera cayó 4,1% interanual en marzo, último dato disponible.

La industria santafesina volvió a caer en abril y acumula una baja del 5,2% en 2026

Sidersa está invirtiendo u$s 300 millones en los terrenos de su planta de San Nicolás

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BID, Ilan Goldfajn, en Washington.

El BID aprobó una garantía por u$s550 millones para la Argentina

Desde el Ministerio de Economía celebraron el superávit fiscal de mayo.

El gobierno anunció que mantuvo el superávit fiscal en mayo

Ver comentarios

Las más leídas

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

Lo último

Argentina: el elenco estable y los tres puestos que aún no tienen dueño en la Scaloneta

Argentina: el elenco estable y los tres puestos que aún no tienen dueño en la Scaloneta

AIM Rosario celebra 83 años y reivindica a la ciudad como corazón de la industria metalúrgica

AIM Rosario celebra 83 años y reivindica a la ciudad como corazón de la industria metalúrgica

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

Javkin adjudicó la transformación más grande de la historia de Empalme Graneros

Unos $45 mil millones irán a la urbanización del sector de "pumitas", pavimento definitivo, mejores servicios y nuevos espacios públicos
Javkin adjudicó la transformación más grande de la historia de Empalme Graneros
El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas a través de redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas a través de redes sociales

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

Con todo vacante, el Quini 6 tuvo muchos ganadores en el Siempre Sale

Con todo vacante, el Quini 6 tuvo muchos ganadores en el Siempre Sale

Ovación
Los pibes de Newells sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Los pibes de Newell's sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

Los pibes de Newells sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

Los pibes de Newell's sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

Con Messi en los pies,  Alejandro Tosti debutó en el US Open de golf

Con Messi en los pies,  Alejandro Tosti debutó en el US Open de golf

Saúl Salcedo fue trasladado a Rosario tras el violento choque que protagonizó en Chaco

Saúl Salcedo fue trasladado a Rosario tras el violento choque que protagonizó en Chaco

Policiales
Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar tres millones de pesos
Policiales

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar tres millones de pesos

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

La Ciudad
Javkin adjudicó la transformación más grande de la historia de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de la historia de Empalme Graneros

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Jornada gris en Rosario: hasta cuándo llueve y cómo seguirá el tiempo

Jornada gris en Rosario: hasta cuándo llueve y cómo seguirá el tiempo

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales
La Ciudad

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales

Unidos mira el modelo de la Constituyente para discutir la nueva ley electoral

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos mira el modelo de la Constituyente para discutir la nueva ley electoral

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso
Policiales

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

Con todo vacante, el Quini 6 tuvo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

Con todo vacante, el Quini 6 tuvo muchos ganadores en el Siempre Sale

El tiempo en Rosario: jueves con algunas probabilidades de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con algunas probabilidades de lluvias aisladas

El oficialismo consiguió postergar la sesión en el Senado contra Adorni
Política

El oficialismo consiguió postergar la sesión en el Senado contra Adorni

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado
Policiales

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: Con austeridad se puede
La Ciudad

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: "Con austeridad se puede"

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

Por Javier Felcaro
Política

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC
Economía

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario
La Ciudad

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

El gobierno anunció que mantuvo el superávit fiscal en mayo
Economía

El gobierno anunció que mantuvo el superávit fiscal en mayo

El costo de la construcción subió 2,7 % y acumuló un alza del 29 % en un año
Economía

El costo de la construcción subió 2,7 % y acumuló un alza del 29 % en un año

Ordenan nuevas medidas para verificar las inversiones de Adorni
Política

Ordenan nuevas medidas para verificar las inversiones de Adorni

El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado
Política

El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado

Crimen del policía federal: millonaria recompensa por datos sobre un prófugo
Policiales

Crimen del policía federal: millonaria recompensa por datos sobre un prófugo

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista
Policiales

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero
Policiales

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso
La Ciudad

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso