El primer secundario virtual entre municipio y UNR ya tiene 160 estudiantes

Soledad Nace arranca una nueva unidad en el salón del primer piso del polideportivo Parque del Mercado, en la zona sur, y propone nada menos que hablar sobre el derecho a la educación. Despliega leyes y conceptos, desarrolla ideas en conjunto y al mismo tiempo todo eso sucede en un aula habitada no solo por la docente y sus alumnos, también están los acompañantes -figuras centrales en este proceso de aprendizaje- y los chicos, esos hijos de los adultos que se proponen terminar el secundario y que no tenían a quién dejar al cuidado. "Nada de eso debe ser un obstáculo", dice la docente con plena convicción de que "nadie aprende en soledad. La única diferencia es que en la educación de los niños y los adolescentes se plantea el acompañamiento de la familia, de la comunidad y de un colectivo, que a los jóvenes y adultos no se les da, pero que también necesitan. Reconocer que en la educación todos necesitamos de otres".