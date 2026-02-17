Licencias por enfermedad: Bullrich admitió el "error" por no diferenciar dolencias graves y leves La senadora de La Libertad Avanza señaló que esa cuestión se reparará en la discusión de la reforma laboral en Diputados 17 de febrero 2026 · 10:42hs

Foto: La Capital / Archivo Licencias por enfermedad: Patricia Bullrich dijo que reparará el error de no distinguir entre dolencias graves y leves

La jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que fue “un error” no hacer diferencias entre las enfermedades graves y leves en el proyecto de reforma laboral, donde se rebajaron el pago de las licencias por enfermedad o accidentes, y reiteró que se modificará ese artículo en la discusión en diputados.

Bullrich dijo que tuvieron “un error porque la ley original no distingue entre enfermedades” al no haber realizado una división al disponer que en caso de accidente o enfermedad ajenas al trabajo se iban a pagar entre el 50 y el 75% del sueldo que cobra cada trabajador.

La modificación de ese artículo obligará a que el proyecto vuelva de nuevo al Senado, ya que los bloques dialoguistas no aceptaron que se pueda hacer por una ley complementaria o la reglamentación como aspiraba el oficialismo, según señalaron fuentes parlamentaria citadas por Agencia Noticias Argentinas.

Qué dijo Patricias Bullrich sobre las licencias En declaraciones a TN, Bullrich dijo que “el error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar”. Señaló que “eso puede pasar cuando se tienen más de 200 artículos” y agregó que el problema surgió porque la actual ley que “no distingue entre un esguince y un cáncer”.

>> Leer más: La CGT confirmó paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados El artículo 44 establece que se pagará el 50% del sueldo en caso de las licencias por enfermedades o accidentes ajenas al ámbito laboral y del 75% cuando se trate de personas con familiares a cargo