Clima y agro: noviembre entre tormentas, calor y nuevos frentes

Las lluvias vuelven a mostrar grandes diferencias entre localidades, mientras la región central atraviesa nuevos períodos de inestabilidad y recuperaciones térmicas. Qué esperar de noviembre y cuánto influye realmente El Niño

El paso de las tormentas dejó apenas 3,8 milímetros en Sastre, pese a la intensa actividad eléctrica.

El cierre de octubre y el comienzo de noviembre estuvieron marcados por el desarrollo de tormentas en distintos sectores del centro del país , particularmente sobre el sur y centro de Santa Fe, el sudeste cordobés y parte de la región pampeana. Las áreas cercanas a Venado Tuerto, Casilda, Firmat, Chabás y otras localidades del sudoeste santafesino experimentaron actividad convectiva, con sectores afectados por tormentas de importante desarrollo y abundante actividad eléctrica. Sin embargo, la distribución de las precipitaciones volvió a ser muy irregular.

En Sastre, por ejemplo, la tormenta del fin de semana dejó apenas 3,8 milímetros, pese a la intensa actividad eléctrica. Más al norte, en sectores de General Obligado, los registros del domingo oscilaron entre 2 y 20 milímetros, según la localidad. En Rosario y alrededores, las precipitaciones fueron más limitadas, con sectores que recibieron menos de 20 milímetros durante el episodio y registros locales próximos a 8 milímetros durante la mañana del lunes.

Esta situación vuelve a mostrar una característica fundamental de las tormentas primaverales: pueden adquirir gran intensidad en determinadas localidades y dejar cantidades considerablemente menores de lluvia a escasos kilómetros.

Chabás. Tormentas en el sudoeste santafesino, en un fin de semana marcado por precipitaciones de distribución irregular.

La importancia de un evento meteorológico no siempre está relacionada únicamente con los milímetros acumulados. También deben considerarse las ráfagas, la actividad eléctrica, la posibilidad de granizo y la intensidad puntual de las precipitaciones.

Noviembre comienza con nuevos eventos de inestabilidad

La primera semana completa de noviembre se presenta dinámica, con una atmósfera que todavía dispone de humedad y condiciones favorables para nuevas perturbaciones. El lunes 2 comenzó con una mejoría temporaria en buena parte del sur santafesino, acompañada por temperaturas más agradables y períodos de nubosidad variable. Sin embargo, esta estabilidad será transitoria.

Entre la madrugada y la tarde del martes 3 aumentará nuevamente la probabilidad de lluvias y tormentas sobre la región núcleo, con posibilidad de fenómenos localmente fuertes. El centro y sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, norte bonaerense y sectores de Entre Ríos deberán seguir la evolución de este sistema.

El miércoles 4 podrían persistir algunas precipitaciones aisladas, aunque posteriormente comenzaría una mejoría más generalizada. El jueves aparece como una jornada de relativa estabilidad, con mayor presencia de sol y una recuperación de las temperaturas máximas.

Hacia el viernes 6, el avance de otro sistema frontal podría generar un nuevo período de inestabilidad, especialmente sobre el sur y centro santafesino. Para el sábado 7 y domingo 8, la tendencia indica condiciones más estables, aunque con temperaturas sujetas al comportamiento del aire que ingrese detrás del frente.

Las temperaturas: suben, bajan y vuelven a subir

Otro aspecto destacado de esta primera semana será el comportamiento térmico. El lunes las temperaturas máximas alcanzaron los 26 y 28 °C en Rosario y alrededores, con registros algo superiores hacia el centro y norte provincial. La llegada de la inestabilidad del martes provocaría una disminución temporaria, con máximas cercanas a 20-23 °C.

Posteriormente, entre miércoles y jueves, las temperaturas volverían a recuperarse, con tardes que podrían alcanzar nuevamente entre 25 y 28 °C. Hacia el viernes y el fin de semana, un nuevo cambio de circulación podría favorecer el ingreso de aire más fresco, especialmente durante las primeras horas del día.

Esta sucesión de ascensos y descensos térmicos continuará siendo una característica de la primavera. Aunque noviembre comienza con temperaturas más elevadas, no desaparecen las posibilidades de nuevos refuerzos de aire fresco desde el sur.

El viento vuelve a marcar los cambios de tiempo

La circulación del viento será uno de los protagonistas de la semana. Los períodos de viento del este y noreste contribuirán al transporte de aire templado y húmedo hacia la región central. Con el avance de los sistemas de inestabilidad, se esperan rotaciones hacia el sur y sudoeste.

Durante el miércoles y nuevamente hacia el viernes podrían presentarse ráfagas superiores a los 45 km/h en distintos sectores de Santa Fe. Estos cambios no solo modificarán la temperatura, sino también la distribución de nubosidad y las condiciones de humedad.

La pregunta que surge es: ¿por qué las tormentas parecen esquivar algunas ciudades? Durante esta época del año, las tormentas pueden organizarse en células aisladas, grupos de tormentas o sistemas de mayor extensión. Su desarrollo depende de múltiples factores: la disponibilidad de humedad, el calentamiento del suelo, la inestabilidad atmosférica, los movimientos verticales del aire y la presencia de mecanismos capaces de iniciar la convección.

Por eso, una localidad puede registrar una tormenta intensa mientras otra, situada a pocos kilómetros, conserva momentos de sol o recibe solamente algunas gotas. Incluso dentro de una misma ciudad se pueden observar diferencias importantes en los acumulados.

Esta irregularidad no significa que el sistema meteorológico no haya existido ni que el pronóstico regional haya sido incorrecto. Es una característica propia de la convección, especialmente durante la primavera y el verano.

Noviembre y la proyección climática: ¿más lluvias y temperaturas moderadas?

El nuevo pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, correspondiente a noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027, presenta una perspectiva interesante para la región central argentina.

En buena parte del oeste santafesino, Córdoba, Buenos Aires y sectores del Litoral, las probabilidades favorecen precipitaciones acumuladas superiores a los valores normales del trimestre.

También aparece una señal de temperaturas medias inferiores a las habituales en una amplia franja del centro del país, especialmente hacia el sudoeste de Santa Fe y provincias vecinas. Pero estas tendencias no significan que todos los días serán lluviosos o frescos. Podrán presentarse jornadas calurosas, intervalos secos y episodios de tormentas intensas, alternando con nuevos ingresos de aire fresco.

El pronóstico estacional describe probabilidades sobre un período prolongado, no el comportamiento exacto de cada semana.

Qué pasa con El Niño

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico ecuatorial, con perspectivas de alcanzar una intensidad importante durante el verano 2026-2027.

Su presencia puede modificar patrones de circulación atmosférica y favorecer escenarios con mayor disponibilidad de humedad y precipitaciones en parte del centro y noreste argentino. Sin embargo, es fundamental comprender que El Niño no genera por sí solo cada episodio de lluvia.

La primavera argentina tiene mecanismos meteorológicos propios que favorecen la formación de tormentas: el ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte, el avance de frentes fríos, las perturbaciones en altura, la formación de áreas de baja presión y el calentamiento diurno.

El Niño puede reforzar o modificar las condiciones generales, pero son estos sistemas meteorológicos los que determinan el desarrollo y desplazamiento de las tormentas. Por eso, no todas las lluvias deben atribuirse al fenómeno, ni su presencia significa que todas las regiones recibirán precipitaciones abundantes.

Una primavera en permanente movimiento

La primera semana de noviembre muestra que todavía se está atravesando una etapa de transición atmosférica. El aumento de las temperaturas se hace más evidente, pero continúan los ingresos de aire fresco y las oportunidades de tormentas.

Para Rosario, el sur de Santa Fe y la región núcleo, la atención estará sobre los eventos de este martes y viernes, el comportamiento del viento y la distribución de las nuevas precipitaciones.

El interrogante para las próximas semanas no será solo cuánto va a llover, sino cómo se repartirán esas lluvias y qué sectores recibirán los aportes más importantes. Porque en esta época del año, una tormenta puede cambiar el panorama de una localidad en pocas horas, mientras que otras permanecen prácticamente al margen.

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Informe actualizado al lunes 2 de noviembre de 2026.

Fuentes de consulta: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Imágenes: Grupo de seguimiento meteorológico.

