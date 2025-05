El nadador de club Echesortu sigue en terapia y ya respira por sus propios medios

Según consideró Luciano, "se trata de apenas el uno por ciento del camino que hay que recorrer", pero la evolución es buena.

De acuerdo a la respuesta del adolescente, "van a ver si lo pueden pasar a una terapia un poco intermedia. Falta mucho todavía, muchísimo falta. Esto es recién, una ínfima parte del camino que hay que recorrer", relató el papá.

La cirugía del nadador

Matías permanece en terapia intensiva desde la tarde del lunes, intubado y sedado, después de haber atravesado una larga cirugía para corregir una lesión en la quinta vértebra cervical, que afectó también la médula, producida después de chocar con otro nadador en la previa a una de las carreras del torneo Argentino de Mayores, que se disputó este sábado en la pileta del Parque Olímpico de Buenos Aires.

Como dice su familia, tras haber superado la cirugía, a Matías le espera atravesar un proceso extenso y delicado. Ni bien pueda prescindir del respirador, los médicos comenzarán a reducir la sedación para, de a poco, comenzar con la recuperación y lograr que el deportista pueda recuperar la máxima movilidad de sus miembros.

La intervención de Bottoni se logró luego de una gran movida solidaria del mundo de la natación y la comunidad en general. En menos de un día, la familia había recaudado los 60 millones de pesos necesarios para la intervención.

Matías participaba del torneo que se disputaba este sábado en la pileta del Parque Olímpico. En el precalentamiento de la competencia final, el adolescente se lanzó al agua con el infortunio de chocarse con otro atleta que estaba saliendo de nadar. La peor parte se la llevó el rosarino que tuvo que ser trasladado de urgencia y luego intervenido quirúrgicamente.

Conmoción en la natación

Nadadores de todo el país, entrenadores, federaciones y dirigentes de clubes manifestaron su solidaridad con el joven deportista. "Me llamó gente de todo el país, nadadores, dirigentes de clubes, federaciones, entrenadores, personas a quienes ni siquiera conozco para ofrecer su ayuda. Lo que pasó fue una fatalidad, un accidente excepcional, y emociona la solidaridad de la gente", dijo Mónica Brochero, presidenta de la Federación Rosarina de Natación.

El representante del club Echesortu sufrió una fractura en la quinta vértebra cervical, lo que le provocó una lesión en la médula espinal. Inmediatamente, recibió auxilio y en media hora estaba siendo evaluado por el equipo médico del Hospital Santojanni, un efector público de la ciudad de Buenos Aires.

Allí tuvo su primer diagnóstico y la recomendación de cirugía, que para agilizar tiempos su familia decidió que se hiciera en el Hospital Italiano.

"Durante toda la noche del sábado y la madrugada del domingo, los médicos lograron estabilizarlo para el traslado porque moverlo era muy delicado. El domingo, a las cuatro de la tarde, una ambulancia trasladó a Matías al Hospital Italiano y este lunes por la mañana, a las ocho, el joven ingresó al quirófano.

Cómo fue el accidente

Matías había viajado a Buenos Aires el martes pasado para participar del torneo que se disputó en el Parque Olímpico el fin de semana pasado. Era una de las pruebas que tenía que sortear para alcanzar su sueño, integrar el equipo que representará al país en los Juegos Panamericanos que se disputarán en Asunción.

La del sábado por la tarde era su última carrera, cuando se tiró al agua para hacer el ablande, es decir, la última parte del calentamiento previo antes de competir, el deportista chocó contra otro competidor.

Según resaltaron varias fuentes relacionadas con el mundo de la actividad acuática, el accidente vivido por el deportista de Echesortu no tiene antecedentes en la natación argentina. No quiere decir que no se recuerden otros choques entre deportistas, pero ninguno de tanta gravedad.

Bottoni, era alumno de la Dante Alighieri, y este año había decidido terminar el secundario en forma virtual para poder dedicarse a entrenar de lleno con el objetivo de llegar de la mejor manera a participar del panamericano. Matías tenía antecedentes en varios torneos nacionales e internacionales donde había tenido una buena performance.