En menos de 24 horas se juntó el dinero para la operación del joven nadador rosarino

Acto seguido, pidieron una cadena de oraciones por el nadador para afrontar la recuperación “larga y lenta” y volvieron a agradecer por las muestras de afecto: “Sin ustedes no podríamos haberlo logrado” .

Conflicto con la obra social

Cuando los padres de Matías llegaron a Buenos Aires se encontraron con un verdadero calvario. Según comentaron desde la familia de Bottoni, la obra social del Arte de Curar (Ospac) no respondió llamados el día del accidente por lo que el joven de 17 años fue internado en el hospital público Santojanni, donde no pudo ser operado de urgencia "y se perdieron horas vitales".

Hasta que el mismo Luciano, padre de Matías, llegó al Hospital Italiano de Buenos Aires donde le dijeron que hasta el lunes no podrían realizar la intervención, debido a que Ospac no respondía los llamados. Por fuera de la provincia de Santa Fe, el Arte de Curar tiene como aliado a Universal Assistance, pero bajo una cláusula donde advierte que si se produce un accidente en un evento deportivo no había tal cobertura. Es decir, Matías estaba sin cobertura.

Desde la obra social emitieron un comunicado en el que desde este lunes se encuentran brindando cobertura "a todas las prestaciones médicas necesarias" para la atención de Matías. Además, reafirmaron que seguirán de cerca el caso, poniéndose a disposición de Matías, la familia y del Italiano de Buenos Aires.