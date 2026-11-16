El Mercado del Río cumple un año como paseo gastronómico costero

El espacio recreativo de la costa reúne nueve emprendimientos para comer y tomar algo combinados con actividades culturales. En sus primeros 12 meses convocó a 11 mil personas a sus eventos

La oferta gastronómica del Mercado del Río está integrada por nueve locales con distintos rubros y opciones pensadas tanto para consumir en el lugar como para llevar.

El Mercado del Río cumple su primer año como paseo gastronómico y recreativo de la costa central de Rosario . Ubicado en avenida Presidente Roca y el río, reúne nueve emprendimientos locales en un espacio que combina propuestas para comer y tomar algo con actividades culturales y recreativas frente al Paraná.

Durante estos doce meses, más de 11.000 personas pasaron por sus actividades y eventos , según el balance difundido por la Municipalidad. La programación incluyó más de 30 propuestas, entre espectáculos infantiles y familiares, cocina en vivo, degustaciones, experiencias de café de especialidad, clases de yoga y zumba, encuentros musicales y distintas ediciones del Festi del Río.

El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni , destacó el recorrido del espacio: “Hace un año nos propusimos recuperar un espacio privilegiado de nuestra costa y transformarlo en un lugar que combine trabajo, gastronomía, cultura y encuentro. Hoy, el Mercado del Río tiene una identidad propia y es un nuevo punto de referencia para quienes viven y visitan Rosario. Queremos seguir generando espacios que potencien la economía local y que, al mismo tiempo, nos permitan disfrutar cada vez más de nuestra ciudad y de nuestro río”.

El funcionario también puso el foco en el vínculo de la ciudad con la costa. “Los rosarinos tenemos una relación muy especial con el río. Es parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestra manera de encontrarnos. El desafío es seguir generando propuestas que nos acerquen a él , que nos invitan a disfrutarlo y que hagan de nuestra costa un lugar cada vez más vivo”, señaló.

>> Leer más: Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Locales gastronómicos

El mercado cuenta con 200 metros cuadrados cubiertos y otros 440 metros cuadrados de espacio público renovado. La oferta gastronómica está integrada por nueve locales con distintos rubros y opciones pensadas tanto para consumir en el lugar como para llevar.

Entre ellos está Cero 341, con una carta de bodegón rosarino, tapeos y coctelería; Invasión Chipá de Otra Galaxia, que ofrece productos dulces y salados a base de chipá; y La Bodeguita, con sándwiches, vermut y tapeos.

También forman parte del paseo Hijos del Río, con vermuts artesanales y clásicos inspirados en los sabores de la ribera; Almu, con café, licuados, tortas, budines, alfajores y opciones saladas; y Empanadas & Punto, especializada en empanadas tradicionales e innovadoras y propuestas de pizzería.

La oferta se completa con Mosto, que tiene cerveza tirada y panchos; Río Helados, con paletas, postres, tortas heladas, smoothies y milkshakes; y ¡Hay pique!, con preparaciones de pescados y mariscos, tapeos de río, tortillas, ensaladas y menú infantil.

Los emprendimientos también valoraron el impacto de formar parte del espacio. Desde Hijos del Río señalaron que el mercado fue “clave como punto de partida” para la marca y que durante el primer año lograron posicionarse en la ciudad y generar fidelidad entre sus clientes. Desde Cero 341, en tanto, destacaron la ubicación junto al río y plantearon la expectativa de que se sumen más propuestas comerciales para ampliar la oferta turística y recreativa de la costa.

>> Leer más: El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía

Puerto Emprende

Gianelloni también se refirió al esquema de gestión que sostiene el mercado, desarrollado a partir del trabajo conjunto entre la Municipalidad, el Consorcio Ferial Rosario (COFER) y los operadores gastronómicos. “El Mercado del Río es también una muestra de lo que podemos lograr cuando el Estado y el sector privado trabajan juntos. No se trata solamente de abrir nuevos espacios comerciales, sino de generar las condiciones para que los proyectos locales puedan crecer, consolidarse y llegar a nuevos públicos. Cada propuesta gastronómica que crece, cada nuevo puesto de trabajo y cada persona que elige disfrutar de este lugar contribuyen a fortalecer la economía y la identidad de Rosario”, afirmó.

El paseo forma parte del programa Rosario 300, impulsado por el municipio en 2025 por los festejos de los tres siglos de la ciudad. A pocos metros funciona Puerto Emprende, un espacio polifuncional inaugurado en septiembre para acompañar a emprendedores rosarinos. Allí se pueden comercializar productos, realizar talleres, capacitaciones, asesorías y actividades culturales.

El lugar fue renovado junto a cooperativas de trabajo de la ciudad y cuenta con capacidad para 34 puestos de feriantes, un auditorio para un centenar de personas y un sector para actividades culturales. La iniciativa amplía la propuesta para los emprendimientos locales y suma nuevas actividades al entorno del Mercado del Río.

>> Leer más: Mercado del Río: presentaron 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

El festejo

La celebración será el próximo domingo 22 de noviembre, desde las 18, con una programación musical y artística. La jornada tendrá la participación de la banda Amapola, DJ Damiane, un espectáculo de las Guerreras K-Pop y las presentaciones de Ciro Roma y Matías Reiner, a cargo del cierre.

El Festi del Río se realiza al comienzo de las temporadas de otoño y primavera y busca convocar a distintos públicos con actividades recreativas y familiares. Con esta edición especial, el Mercado del Río celebra su primer año y apuesta a sostener una agenda que combine gastronomía, cultura y encuentro en uno de los sectores más atractivos de la costa rosarina.