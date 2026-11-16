La Capital | La Ciudad | Mercado del Rio

El Mercado del Río cumple un año como paseo gastronómico costero

El espacio recreativo de la costa reúne nueve emprendimientos para comer y tomar algo combinados con actividades culturales. En sus primeros 12 meses convocó a 11 mil personas a sus eventos

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

16 de noviembre 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
La oferta gastronómica del Mercado del Río está integrada por nueve locales con distintos rubros y opciones pensadas tanto para consumir en el lugar como para llevar.

La oferta gastronómica del Mercado del Río está integrada por nueve locales con distintos rubros y opciones pensadas tanto para consumir en el lugar como para llevar.

El Mercado del Río cumple su primer año como paseo gastronómico y recreativo de la costa central de Rosario. Ubicado en avenida Presidente Roca y el río, reúne nueve emprendimientos locales en un espacio que combina propuestas para comer y tomar algo con actividades culturales y recreativas frente al Paraná.

Durante estos doce meses, más de 11.000 personas pasaron por sus actividades y eventos, según el balance difundido por la Municipalidad. La programación incluyó más de 30 propuestas, entre espectáculos infantiles y familiares, cocina en vivo, degustaciones, experiencias de café de especialidad, clases de yoga y zumba, encuentros musicales y distintas ediciones del Festi del Río.

El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, destacó el recorrido del espacio: “Hace un año nos propusimos recuperar un espacio privilegiado de nuestra costa y transformarlo en un lugar que combine trabajo, gastronomía, cultura y encuentro. Hoy, el Mercado del Río tiene una identidad propia y es un nuevo punto de referencia para quienes viven y visitan Rosario. Queremos seguir generando espacios que potencien la economía local y que, al mismo tiempo, nos permitan disfrutar cada vez más de nuestra ciudad y de nuestro río”.

El funcionario también puso el foco en el vínculo de la ciudad con la costa. “Los rosarinos tenemos una relación muy especial con el río. Es parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestra manera de encontrarnos. El desafío es seguir generando propuestas que nos acerquen a él, que nos invitan a disfrutarlo y que hagan de nuestra costa un lugar cada vez más vivo”, señaló.

>> Leer más: Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Locales gastronómicos

El mercado cuenta con 200 metros cuadrados cubiertos y otros 440 metros cuadrados de espacio público renovado. La oferta gastronómica está integrada por nueve locales con distintos rubros y opciones pensadas tanto para consumir en el lugar como para llevar.

Entre ellos está Cero 341, con una carta de bodegón rosarino, tapeos y coctelería; Invasión Chipá de Otra Galaxia, que ofrece productos dulces y salados a base de chipá; y La Bodeguita, con sándwiches, vermut y tapeos.

También forman parte del paseo Hijos del Río, con vermuts artesanales y clásicos inspirados en los sabores de la ribera; Almu, con café, licuados, tortas, budines, alfajores y opciones saladas; y Empanadas & Punto, especializada en empanadas tradicionales e innovadoras y propuestas de pizzería.

La oferta se completa con Mosto, que tiene cerveza tirada y panchos; Río Helados, con paletas, postres, tortas heladas, smoothies y milkshakes; y ¡Hay pique!, con preparaciones de pescados y mariscos, tapeos de río, tortillas, ensaladas y menú infantil.

Los emprendimientos también valoraron el impacto de formar parte del espacio. Desde Hijos del Río señalaron que el mercado fue “clave como punto de partida” para la marca y que durante el primer año lograron posicionarse en la ciudad y generar fidelidad entre sus clientes. Desde Cero 341, en tanto, destacaron la ubicación junto al río y plantearon la expectativa de que se sumen más propuestas comerciales para ampliar la oferta turística y recreativa de la costa.

>> Leer más: El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía

Puerto Emprende

Gianelloni también se refirió al esquema de gestión que sostiene el mercado, desarrollado a partir del trabajo conjunto entre la Municipalidad, el Consorcio Ferial Rosario (COFER) y los operadores gastronómicos. “El Mercado del Río es también una muestra de lo que podemos lograr cuando el Estado y el sector privado trabajan juntos. No se trata solamente de abrir nuevos espacios comerciales, sino de generar las condiciones para que los proyectos locales puedan crecer, consolidarse y llegar a nuevos públicos. Cada propuesta gastronómica que crece, cada nuevo puesto de trabajo y cada persona que elige disfrutar de este lugar contribuyen a fortalecer la economía y la identidad de Rosario”, afirmó.

El paseo forma parte del programa Rosario 300, impulsado por el municipio en 2025 por los festejos de los tres siglos de la ciudad. A pocos metros funciona Puerto Emprende, un espacio polifuncional inaugurado en septiembre para acompañar a emprendedores rosarinos. Allí se pueden comercializar productos, realizar talleres, capacitaciones, asesorías y actividades culturales.

El lugar fue renovado junto a cooperativas de trabajo de la ciudad y cuenta con capacidad para 34 puestos de feriantes, un auditorio para un centenar de personas y un sector para actividades culturales. La iniciativa amplía la propuesta para los emprendimientos locales y suma nuevas actividades al entorno del Mercado del Río.

>> Leer más: Mercado del Río: presentaron 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

El festejo

La celebración será el próximo domingo 22 de noviembre, desde las 18, con una programación musical y artística. La jornada tendrá la participación de la banda Amapola, DJ Damiane, un espectáculo de las Guerreras K-Pop y las presentaciones de Ciro Roma y Matías Reiner, a cargo del cierre.

El Festi del Río se realiza al comienzo de las temporadas de otoño y primavera y busca convocar a distintos públicos con actividades recreativas y familiares. Con esta edición especial, el Mercado del Río celebra su primer año y apuesta a sostener una agenda que combine gastronomía, cultura y encuentro en uno de los sectores más atractivos de la costa rosarina.

Noticias relacionadas
El objetivo de la propuesta es fortalecer el acceso sostenido de las personas mayores a la vida cultural pública.

Rosario celebró las primeras rondas de los Circuitos Culturales +65

Una multitud formó parte de la maratón este domingo. Foto: Newells Old Boys.

Récord de corredores en la maratón de Newell's en el Parque Independencia

La Municipalidad tiene en carpeta anexar las 807 hectáreas del Legado Deliot a la reserva municipal Los Tres Cerros, sobre la que hay un pedido de recategorización ingresado a la Legislatura de Entre Ríos.

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

el largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en rosario: aun falta

El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario: "Aún falta"

Las más leídas

Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones

Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles contó que aún busca a su hermana

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles contó que aún busca a su hermana

Norberto Speciale: Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden

Norberto Speciale: "Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden"

Lo último

El Mercado del Río cumple un año como paseo gastronómico costero

El Mercado del Río cumple un año como paseo gastronómico costero

La suba del riesgo país frenó el crédito en dólares a empresas

La suba del riesgo país frenó el crédito en dólares a empresas

Exportaciones: la harina de soja perdió el trono a manos del petróleo

Exportaciones: la harina de soja perdió el trono a manos del petróleo

El regreso del Barco Ciudad de Rosario: proyectan pruebas en el río hacia fin de año

Terminal Fluvial habilitará un amarre para la embarcación en el ala sur. Llegaron las hélices nuevas desde Tigre para continuar con su puesta en valor

El regreso del Barco Ciudad de Rosario: proyectan pruebas en el río hacia fin de año

Por Lucas Ameriso
El Mercado del Río cumple un año como paseo gastronómico costero

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Mercado del Río cumple un año como paseo gastronómico costero

¡Mirá mamá, ando sin manos!

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

¡Mirá mamá, ando sin manos!

Exportaciones: la harina de soja perdió el trono a manos del petróleo
Agro

Exportaciones: la harina de soja perdió el trono a manos del petróleo

Terapias alternativas: Con las constelaciones familiares puedo llegar a lo más profundo
Información General

Terapias alternativas: "Con las constelaciones familiares puedo llegar a lo más profundo"

La suba del riesgo país frenó el crédito en dólares a empresas
Economía

La suba del riesgo país frenó el crédito en dólares a empresas

Las más leídas
Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones

Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles contó que aún busca a su hermana

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles contó que aún busca a su hermana

Norberto Speciale: Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden

Norberto Speciale: "Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden"

Récord de corredores en la maratón de Newells en el Parque Independencia

Récord de corredores en la maratón de Newell's en el Parque Independencia

Ovación
Emerson Fittipaldi con La Capital, el logro de los latinos en Fórmula 1, Colapinto y el Lole Reutemann

Por Gustavo Conti
Ovación

Emerson Fittipaldi con La Capital, el logro de los latinos en Fórmula 1, Colapinto y el Lole Reutemann

Emerson Fittipaldi con La Capital, el logro de los latinos en Fórmula 1, Colapinto y el Lole Reutemann

Emerson Fittipaldi con La Capital, el logro de los latinos en Fórmula 1, Colapinto y el Lole Reutemann

Norberto Speciale: Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden

Norberto Speciale: "Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden"

No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

Policiales
Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador de los cárteles narco mexicanos
Policiales

Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, "fundador" de los cárteles narco mexicanos

Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán

Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán

Causa Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron penas inferiores

Causa Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron "penas inferiores"

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda

La Ciudad
El Mercado del Río cumple un año como paseo gastronómico costero

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Mercado del Río cumple un año como paseo gastronómico costero

El regreso del Barco Ciudad de Rosario: proyectan pruebas en el río hacia fin de año

El regreso del Barco Ciudad de Rosario: proyectan pruebas en el río hacia fin de año

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y posibles tormentas a la noche

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y posibles tormentas a la noche

Rosario celebró las primeras rondas de los Circuitos Culturales +65

Rosario celebró las primeras rondas de los Circuitos Culturales +65

Jubilaciones: declaran inconstitucional la fórmula de Alberto Fernández
Economía

Jubilaciones: declaran inconstitucional la fórmula de Alberto Fernández

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Por Claudio Berón
Policiales

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Granata aclaró la polémica sobre Alma misionera y sus críticas a nuevos católicos
Política

Granata aclaró la polémica sobre "Alma misionera" y sus críticas a "nuevos católicos"

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino
La Ciudad

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Un motociclista de 22 años murió tras chocar contra un camión
La Ciudad

Un motociclista de 22 años murió tras chocar contra un camión

Alerta sobre animales silvestres en las rutas por El Niño: qué hacer si aparecen
La Región

Alerta sobre animales silvestres en las rutas por El Niño: qué hacer si aparecen

Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC
La Ciudad

Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC

La China Suárez vs. Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes
Zoom

La China Suárez vs. Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos
La Ciudad

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos

Dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo
La Ciudad

Dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo

Se viene el registro completo del show de Tandil 2016 del Indio Solari
Zoom

Se viene el registro completo del show de Tandil 2016 del Indio Solari

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región
La Región

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región

Rescatan a un galgo desnutrido en zona noroeste y denuncian al responsable
La Ciudad

Rescatan a un galgo desnutrido en zona noroeste y denuncian al responsable

De cada diez repartidores en Rosario, cuatro sufrieron accidentes laborales
La Ciudad

De cada diez repartidores en Rosario, cuatro sufrieron accidentes laborales

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná
Ovación

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?
Agro

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?

Nación avanza en la concesión de la ruta 11: la lupa en el cordón industrial
La Región

Nación avanza en la concesión de la ruta 11: la lupa en el cordón industrial

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía
Policiales

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos
La Región

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok