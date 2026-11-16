El regreso del Barco Ciudad de Rosario: proyectan pruebas en el río hacia fin de año

Lo que en un principio era sencillo resultó una aventura para estos tres empresarios rosarinos que integran Hayra, la firma que está poniendo en valor el Barco Ciudad de Rosario y que ingresó en su etapa final para su regreso al Paraná. Este martes se probarán las nuevas hélices, el interior y la cubierta tienen un avance casi definitivo y antes de fin de año comenzarán las etapas de prueba en el agua. La embarcación fue adquirida el año pasado para volver a ofrecer actividades turísticas y empresariales a bordo . Y la amarra en Terminal Fluvial estará acondicionada entre noviembre y diciembre para que el buque insignia rosarino vuelva a brindar servicios.

Alejandro Di Pangrazio, Marcos Krupnik y Federico Barcelone son los socios de Hayra SRL, la firma que compró el Barco Ciudad de Rosario el año pasado a los dueños "históricos" de la embarcación: la familia Oficialdegui que la había adquirido en la década del 60 para zarparla en 1971. Ahora, su versión 2026 la tiene sometida a un proceso integral de recuperación, renovación y reequipamiento para que vuelva a recorrer las aguas del Paraná totalmente renovada.

Todo ello se produce desde hace meses en los astilleros Fluvimar en la zona del Mangrullo y sobre el encuentro del arroyo del Saladillo en su desembocadura con el Paraná. La evolución de la refacción resulta elocuente. No solo en maquinaria, seguridad, radarización, señalización, comunicaciones, tableros eléctricos y motores, sino en el espacio para recibir a los pasajeros. En cubierta superior ya se recambiaron los pisos y se colocaron sillas y barras para organizar eventos mientras se desarrollan travesías.

Hélices para el Barco Ciudad de Rosario

En la coyuntura, el repuesto más importante que será probado este martes son las nuevas hélices. Las anteriores eran de un bronce de baja calidad (el que en el oficio llaman “bronce canilla”) y estaban fisuradas en varios lugares. "Al hacerles el ensayo de tintas penetrantes aparecieron grandes fisuras, así que se decidió hacerlas nuevas", explicaron los técnicos. Cada una tiene un diámetro de 70 centímetros, pesan 45 kilos y son de bronce al manganeso. Se hicieron en Tigre. Este martes les harán pruebas en una mecanizadora ubicada en Granadero Baigorria donde se testean hélices y ejes. Si todo va bien, se pasará a la etapa de las inspecciones para empezar a transitar la recta final a su botadura.

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Por estas proyecciones, y siempre y cuando la altura del Paraná no sea un obstáculo, coincidirán dos situaciones: el Barco Ciudad de Rosario estaría en condiciones de reiniciar sus actividades, y el ala sur de Terminal Fluvial tendría lista la amarra para que zarpe desde allí a sus recorridos por el delta del río.

Del Lambaré al buque insignia

El proyecto del Barco Ciudad de Rosario comenzó en la década del 60, cuando Raúl Oficialdegui compró en Brasil una embarcación en desuso con el sueño de reconstruirla por completo.

Durante siete años, el astillero Riguetti fue testigo de su construcción hasta que en febrero de 1971 realizó su primer viaje. Con capacidad para 300 pasajeros, dos motores, usina eléctrica propia, salones, bar y pista de baile, el barco se convirtió en un emblema del turismo fluvial.

Durante décadas zarpó todos los fines de semana y feriados, con paseos de dos horas por el Paraná, y también organizó salidas educativas para escuelas, contingentes de jubilados y eventos privados. Fue la pandemia de 2020 la que obligó al Barco Ciudad de Rosario a suspender sus tradicionales paseos. La crisis obligó a Haydée Oficialdegui a ponerlo en venta. Y fue el año pasado, cuando Hayra SRL se enteró por La Capital de la situación y terminó adquiriendo la embarcación.

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Hasta allí, historia conocida. Pero poco se sabe de la "prehistoria" del Ciudad de Rosario. Originalmente se llamó "Lambaré", era un buque de carga general construido en 1885. Cuando hacia 1967 Raúl Oficialdegui empieza su transformación, se realiza un plan de desguace pero Prefectura Naval Argentina toma su "nacimiento" en 1885, pese a las reformas en el astillero Riguetti. Antes de quedar en manos de los Oficialdegui el barco estuvo dos años encallado en el arroyo Ludueña con bandera de remate judicial. Había un interesado en comprarlo para usarlo como "chata ganadera" y llevar y traer hacienda desde las islas. Por eso, la llegada de sus dueños anteriores dio un verdadero golpe de timón para luego transformarse en lo que la memoria colectiva de los rosarinos ya conoce: el barco que identifica a la ciudad.

Amarre en Terminal Fluvial

Ahora, en modo 2026, la intervención sobre el navío -de 29 metros de largo, seis metros de ancho y capacidad para 335 personas entre pasajeros y tripulación- demandó la colocación de más de 5 toneladas de perfiles de acero, vigas y columnas, además de 310 metros cuadrados de chapa naval. El plan integral abarcó la renovación del cableado eléctrico, la incorporación de sensores contra incendios, nuevo equipamiento de auxilio y la rectificación total de su sistema de gobierno y propulsión. Si todo sale como lo planificado, antes de fin de año, la dársena sur volverá a ser el lugar de amarre del mítico Barco Ciudad de Rosario.