Terapias alternativas: "Con las constelaciones familiares puedo llegar a lo más profundo"

“«Yo no quiero saber nada con toda esa gente tirada en el piso llorando» decía cada vez que me invitaban a participar en constelaciones familiares” sorprende la terapeuta floral y consteladora rosarina Desirée Barquero , durante la hora de diálogo con La Capital en la oficina de su centro terapéutico del barrio Martin.

Cabello largo y claro con mechitas, grandes ojos marrones, una cadenita de plata con una perla, camisa blanca, traje marroncito y zapatos al tono, Desirée se desenvuelve con naturalidad en su estudio que consta de una sala más amplia para constelaciones familiares y una oficina con esencias florales, donde aparece cuidado hasta el último detalle, como el aroma frutal del ambiente.

–En realidad después de la terapia floral me fui adentrando en todo este mundo alternativo. También le tengo mucho respeto a la psicología porque hay una idea de que las personas que nos dedicamos a terapia floral o constelaciones familiares o terapias alternativas rechazamos lo convencional y en mi caso no es así. En mi casa si hay que tomar antibióticos se toman, si hay que tomar un ibuprofeno tomamos, si tenemos la necesidad lo hacemos. Para mí son todos recursos y herramientas.

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–¿Lo mismo que las terapias psicológicas?

–Lo mismo que la psicología. Yo fui al psicólogo años y lo volvería a hacer si necesitara. También he hecho terapias con coachings ontológicos. Tengo amigos, amigos íntimos que son médicos y psicólogos. Si me pasa algo acudo al médico, y es más: esto no tiene reemplazo con la medicina. A las personas que asisten al consultorio se necesita que vayan al médico para que las diagnostique y después cada uno hará lo que crea conveniente, pero de ninguna manera puede reemplazar al médico, eso es importante. En constelaciones tampoco. En este camino fui tomando muchos recursos y herramientas como programación neurolingüística, pero yo sentía que todo en definitiva se quedaba corto.

–¿Por qué?

–Las terapias florales van para las emociones, muchas otras herramientas van a lo energético, pero había algo más profundo y no sabía con qué llegar, hasta que di con constelaciones familiares. Hacía mucho tiempo que me invitaban en Rosario a ir una un taller de constelaciones con gente que venía de Buenos Aires porque acá no había muchas personas que lo hicieran, hace como 15 años. Y yo siempre decía que no. Decía: “Yo no quiero saber nada con esa gente tirada en el piso llorando”. Lo rechazaba. En realidad yo estaba en programación neurolingüística con una señora que venía de Buenos Aires y yo trabajaba con los compañeros y un día me llama y me dice: «Vení, si te acordás de mí, vos sos muy buena consteladora familiar». “¿Yo, Petrona? Pero ni en pedo”, le dije. “¡Ni en pedo! Toda esa gente ahí tirada en el piso llorando”. Y me dijo: «Tenés muy buen manejo de grupo» Nunca más la encontré para mandarle un mensaje y mostrarle la foto.

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–¿Te pasó como con las flores, pero peor aún?

–Yo iba con mucho descreimiento, pero cuando fui quedé fascinada. Más allá del método por los resultados porque fui, accedí y dije bueno, a ver, si tengo que hacerlo mandame una señal de que esta vez lo tengo que hacer porque una amiga me insistía. Era en la otra cuadra de mi casa. Fui y lo primero que me tocó representar fue a un hombre. Porque había una chica que quería constelar porque los hombres no la querían, no la miraban, no la aceptaban. Era un tema de pareja. Y cuando representé a ese hombre empecé a pensar muy diferente a lo que yo normalmente pienso, me venían pensamientos como “a esta no hay nada que le venga bien”. Y dije: “¡Ay, pero qué horror lo que estoy pensando!” Entonces dije: “¿Qué es esto? ¡Qué maravilla!”.

–¿Y qué era eso?

–Ahí me di cuenta cuando estudié que estaba resonando una información que existe dentro de un campo cuántico. Todo esto es física cuántica. Y tiene que ver con esta información que se recibe, no tiene nada que ver con la mediumnidad ni con la videncia ni con que los muertos estén presentes sino que es una información que está en un campo inmaterial. Son campos de información cuánticos donde se mueve la información colectiva. Después dije: “Voy a estudiar en el mejor lugar que exista”. Estudié en el mejor lugar, el Centro Latinoamericano, en Buenos Aires. La primera formación a nivel mundial y tuve la fortuna de estudiar con Tiiu Bolzmann, la creadora del formato académico, que trabajó con Bert Hellinger.

Virginia Benedetto / La Capital

–¿Cómo pasaste de las flores a las constelaciones?

-Yo tenía un síntoma hacía mucho tiempo, que no se me iba con nada, las flores me lo calmaban, hice homeopatía, antroposofía, medicina convencional, y no se iba con nada, hasta que di con constelaciones: fui lo constelé 30 minutos y no lo tuve nunca más porque pude ir a la causa profunda. Entonces dije: “Esto es lo que me faltaba, que yo estaba buscando”. Y estudié en el Centro Latinoamericano de constelaciones familiares y soluciones sistémicas, que fue creado por Tiiu Bolzmann, una señora alemana que se enamoró del tango, es filósofa y vive todavía. Cuando empieza con las constelaciones dice: “Esto hay que enseñarlo”. Cuando se enamora del tango la gente le dice: “Andá a Buenos Aires que ahí está el tango”. Cuando va a Buenos Aires se enamora de la ciudad y ahí funda la primera escuela a nivel mundial. Estudié tres años y medio lo básico, con muchos requisitos, tenemos convivencias, clases con médicos, psiquiatras, médicos de emergencias, historiadores, con muchos requerimientos porque somos la cara del Clcf.

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–¿Y cómo fue hacer el click?

-El click fue a los 30 años cuando yo estaba trabajando en la joyería, me iba bien en todo, pero no era del todo feliz. Sentía que tenía que dar algo que no estaba dando. La cuestión es que una amiga me dice: “Mirá lo que empecé a tomar, flores de Bach”. Y yo misma confieso que le decía: “¿Sabés que te deben estar dando? agua” Y me reía porque era bastante descreída.

–¿Eras una negadora?

-Una escéptica. Hasta que se suicida el hermano de mi amiga. Tenía cirrosis y se suicida tomando alcohol. Fuimos al velorio, yo soy su amiga desde muy chiquititas, y la veía a la mamá destrozada, todos destrozados, y a ella la veía con una paz y una calma... Entonces me acerqué y le pregunté: “Vos ¿cómo estás tan tranquila?” Me dice:«Porque mi terapeuta me está dando flores de Bach». Entonces dije: “Eso, ahí quiero ir”. Recién cuando vi que estaba tranquila empecé a ser yo misma paciente de Mercedes Fontana, una señora de Rosario, fallecida hace mucho. Y me enamoré de las flores, me fascinó todo lo que te ayudan a equilibrar las emociones. A veces no nos damos cuenta, pero estamos siendo dominados por emociones. Tomamos decisiones desde un lugar emocional que no nos beneficia, como el enojo, el resentimiento, la culpa, el miedo. Estudié con los mayores elaboradores de los sistemas florales. Bach ya estaba fallecido, pero lo hice con Julian Barnard, el sucesor de Bach. Me especialicé en flores alemanas, con Andreas Corte; de Australia, con Ian White, y de California, con Richard Katz, que son los elaboradores, las personas que hacen las esencias que después nos llegan de todas partes del mundo. Y después de unos años empecé a enseñar.

-¿Cómo hiciste para pegar el salto?

-Esto me dijo cuándo yo tenía que hacer el salto que muchas personas no se animan a dar desde el trabajo de dependencia a seguir tu vocación, tu propósito y tu misión. También hay una cuestión del sustento porque yo a los 17 años ya vivía sola, me mantenía. Y a ese salto me lo permitió dar esto que tiene que ver con el hecho de ayudar a la gente porque en una época en calle Maipú mataron a un joyero, y queda vivo el hermano, Este muchacho cerró la joyería y yo le decía a la divinidad en la que cada uno crea: ¿por qué no puedo ayudarlo? ¿cómo podría ayudarlo? Y ahí empecé a tomar flores y al tiempo él vuelve a abrir la joyería devastado, a los meses de tratamiento con las flores tenía asumida la muerte trágica de su hermano. Y dije: “Esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida”. Así que tuve la fortuna de que empecé a trabajar después de atender los pacientes o consultantes con terapia floral.

-¿Cómo hiciste para pasar de la joyería a las terapias florales?

-Después del horario de la joyería, me quedaba hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y no cobraba porque yo me quería foguear, quería aprender. Entonces las esencias se las mandaba a comprar en la Farmacia Del Moro. Hasta que empecé a mandar tanta gente que un día me llama la asistente de María Eugenia, que es la dueña, y me dice: “Quiero hablar con vos, si te parece por cada persona que vos mandes te damos una tarjetita de descuento y vos te ganás un porcentaje”.

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-¿Y cómo cómo empezaste a trabajar en esto?

-Cuando fue tanta gente me llegaron psicólogos y médicos, que son amigas mías, amigos también. El psiconeuroinmunoendocrinólogo, trabajo con traumatólogos porque todo esto de la terapia floral viene de Edward Bach, que fue un médico clínico inglés. Es una de las pocas terapias alternativas que está avalada por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, después de 26 años de experiencia en terapia floral me llamaron de la Facultad de Medicina cuando se creó el posgrado en terapia floral para que dé una charla de inspiración porque las personas que fueron pioneras ya habían fallecido.

-¿Cómo fue la relación con la academia, con la Facultad de Medicina? Porque sé que había o hay sectores que descreen de la terapia floral o que le han le han hecho la guerra. ¿Está superada esa tensión inicial?

-Sí, porque ya hay un sector de la Facultad de Medicina que está trabajando en terapias alternativas o complementarias. Ya se da el ayurveda, una de las chicas es Mariel Scarpati, hay otra que es Eliana Comparati. Mariel Escarpati en una oportunidad tomó una clase conmigo cuando me dediqué a enseñar también terapia floral. Y por eso me convocó, porque sabía que yo hacía muchos años que estaba. Está totalmente aceptado, está dentro de la Facultad de Medicina. De hecho, la Facultad de Medicina me contrata, yo tuve que enviar el PDF con todo lo que iba a decir, ellos lo aprobaron y después me pagaron, como si fuese una profesora más.

"La clave de una constelación es que la facilitadora esté preparada"

-¿Cuál es la clave para que una constelación funcione?

-En primer lugar que la persona que la facilita esté bien preparada. Que esté bien entrenada, bien formada y sepa qué está haciendo porque es un método muy efectivo, pero muy revulsivo. Este método muestra qué es una constelación familiar. Es un enfoque sistémico que muestra el origen profundo de los conflictos. Por eso en la figura vemos emerger la verdad, lo que creó el síntoma que la persona tiene en primer lugar. Esa lectura la puede hacer cualquier persona con un mínimo conocimiento. El tema es después cómo hacer que el consultante integre esa información y pueda ser bien recibida para que el proceso que emprende sea de alivio, de tranquilidad. Para que eso llegue, hay instancias de movimientos. El facilitador debe estar bien entrenado para poder detectar y también bajar sobre esos momentos para que la persona se vaya mejor de lo que llegó.

-¿Cuánto depende del facilitador y cuánto de la persona?

-No importa el camino de una constelación, importa cómo nos damos cuenta que funcionó porque la persona se fue mejor que antes, incluso les cambia la cara. Te diría que depende mucho del facilitador, que esté bien entrenado, y también de lo que la persona hace después en su parte profunda con eso. Tengo familias que vienen cuatro hermanos, y trabajan lo mismo y todos hacen algo diferente porque después no tienen que hacer nada en particular, la persona después vive y ya está, pero siempre hay como un suelo de base, es como un terreno de base, vos plantás la misma semilla en 10 terrenos y no va a crecer lo mismo.

-Hay un autor que dice que “más importante que lo que te pasa es lo que vos con eso que te pasa”.

-Sí, pero acá aplica hasta ahí no más porque una parte es descubrir. A constelaciones llegás cuando ya hiciste de todo. Y todo eso que hiciste te llenó de ideas sobre lo que te pasa. Pero no es eso porque si no ya lo habrías resuelto. Entonces, por ejemplo, sentís que hay un vacío dentro tuyo. Entonces en tus terapias ves que eso no son masturbaciones, en tus terapias vos descubrís o asociás que ese vacío puede tener que ver con que te faltó tu mamá. Cuando eras pequeñito te faltó el cariño, la mirada. Y cuando abriste una constelación, sale que hay un hermanito no nacido antes que vos. Y el vacío es que ese hermanito no fue reconocido. Ahí tiene que ver con el el orden de la pertenencia, todos en un sistema tenemos el mismo derecho a pertenecer. Estemos vivos o no. Entonces, a veces en la familia omitimos por vergüenza, por dolor, por rechazo a los que pertenecen, pero en la parte profunda sabemos que alguien falta y eso es el vacío. Entonces una persona viene pensando que es la mamá y descubre que otra no ha nacido. Hasta que no se abra la constelación, no podemos saber qué hay en la parte profunda. Después lo que haga la persona con esa información ya corre por cuenta de ella.

-¿Qué tipos de constelaciones hay?

-Cuando se empieza a aplicar la constelación familiar también hay personas que fueron pioneras en el mundo, referentes en el mundo de constelaciones para la salud, las empresas, los negocios, lo legal, lo laboral. Muchas veces en una empresa hay problemas que no se saben de dónde vienen, por ejemplo, deudas grandes que no se sabe cómo se originan. Entonces, con las constelaciones se puede descubrir cuál es el origen y a las empresas les sirven. También se utiliza en las ventas de propiedades, para las usurpaciones. He tenido casos de personas que han tenido usurpaciones durante 25 años y después de constelar a los tres meses el juez les firmó y recuperaron la casa.

-¿Qué le dirías a alguien que descree cerradamente de las constelaciones?

-Lo primero que le diría es ¿por qué? Yo no le diría nada, no querría convencerlo porque yo misma tuve mucha resistencia. Yo misma pasé por eso, años y decía todo eso. Y acá me sucede que hay personas que no creen en nada y vienen porque ya no encuentran solución. Lo que le preguntaría es ¿por qué no creés? ¿Qué es de esta herramienta o qué es de esta filosofía, porque constelaciones es una filosofía, que a vos te parece que no concuerda con tus creencias o con tus ideales? Y ahí, en base a la respuesta, la persona se daría cuenta si realmente es algo que no va con ella o que lo dice por prejuicio, como yo misma lo hice, porque acá vienen personas de todas las religiones y de ninguna religión porque constelaciones familiares no es espiritual, vos podés ser católico, judío, agnóstico, sino que sucede en un campo intuitivo perceptivo. Y fue creada por un psicoterapeuta.

-El poeta portugués Fernando Pessoa en el libro “El desasosiego” dice que “la mayoría de la gente se enferma por no poder decir o expresar sus emociones, sus sentimientos”. ¿Esto tiene mucho que ver con las constelaciones?

-No. En realidad, un síntoma o una enfermedad tiene varios caminos. Es como decir, me quiero ir de la Argentina a Brasil, tengo que ir parando en diferentes lugares. Entonces, el origen sería la Argentina. El origen en nuestra mirada siempre es sistémico familiar. Ahora después va a tener diferentes paradas. Si yo tengo que llegar a la persona, a que la persona sienta el síntoma, que lo experimente en el cuerpo o en su vida suponete que sea la guerra, El síntoma empieza desde la guerra y después va pasando por diferentes estadios. Un estadio es el emocional. La persona se siente conflictiva, va a tener episodios, tal vez de ira, puede tener bruxismo o tinnitus. Está mostrando algo que no se solucionó que dio origen al síntoma. Después va pasando por varios estadios hasta llegar a lo físico, ya se muestra en el plano físico. Tiene bruxismo o cataratas, lo que sea que se expresa en el físico. Hay una parte que es la emocional. Que se dice también junto con la medicina de Hammer, que es la biodecodificación, la bioneuroemoción, que dice que el cuerpo grita lo que el alma calla. Pero no siempre es así porque esa es una mirada que sigue siendo individual. Acá no es la persona, acá es el sistema familiar. El sistema familiar está utilizando a un miembro del sistema para que muestre algo que el sistema no solucionó. Acá es diferente la mirada, o sea, todo es sistémico.