Emerson Fittipaldi con La Capital, el logro de los latinos en Fórmula 1, Colapinto y el Lole Reutemann

El gran Emerson Fittipaldi charló con el enviado de La Capital en el reciente GP de San Pablo. Y a los 79 años habló de todo.

Emerson Fittipaldi, contemporáneo de Reutemann, logró dos títulos para Brasil en la Fórmula 1 y por él el país vecino empezó a tener GP, una continuidad que nunca cesó desde entonces.

El Gran Premio de Brasil de 2026, o mejor dicho el de San Pablo, tal su denominación después de la pandemia, dejó mucha tela para cortar y seguramente serán tema de debate hasta la próxima cita, en el callejero de Las Vegas. En el medio, La Capital vivió muchas circunstancias en el autódromo de Interlagos y una de ellas fue el encuentro con el primer brasileño que pisó fuerte en la Fórmula 1 , el abrió un camino que no se angostaría jamás: Emerson Fittipaldi .

Emerson es una eminencia y en el paddock de Interlagos se movió a sus anchas. En diciembre cumplirá 80 años pero la vitalidad no la perdió ni mucho menos. A todos les sonrió, con todos se prestó para las fotos y aquél que se le acercó para preguntarle algo, lo atendió.

Eso hizo con La Capital, respondiendo unas breves preguntas que dejaron al descubierto su pasión por el automovilismo, su ubicación al contextualizar que más que ponerse contento por tener dos pilotos brasileños en la máxima categoría, lo conforma más que sean cuatro latinoamericanos y entre ellos está Franco Colapinto, de quién dio su opinión.

Como también de su compañero de andanzas en sus grandes años en la F-1, un contemporáneo al que no consideró un rival sino un amigo, Carlos Alberto Reutemann, uno de los contados con los dedos de una mano que tuvo en esa década gloriosa. Y del Lole habló, como de su próximo viaje a la Argentina para asistir al Museo de Fangio en Balcarce y las obras en el autódromo Oscar y Alfredo Gálvez.

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Un día y vuelta, corto, pero sabroso, para una verdadera leyenda de la Fórmula 1, el primer de los tres brasileños en conquistar el título mundial, el que hasta dejó las mieles que le auguraban seguir en el ganador equipo McLaren para irse detrás de una aventura maravillosa: la conformación de un equipo ciento por ciento brasileño, junto a su hermano Wilson y la cooperativa azucarera Copersucar, con el que alcanzaría un festejadísimo único podio en Brasil, pero en Río de Janeiro, detrás del Lole Reutemann.

El mano a mano con Emerson Fittipaldi

¿Feliz de tener dos brasileños en la Fórmula 1?

Me pone muy contento de que ahora nosotros tengamos cuatro pilotos de América Latina: Checo Pérez, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto y ahora Rafael Camara. De aquí a dos semanas voy a estar en Balcarce para los 40 años del Museo del maestro, Juan Manuel Fangio. Estoy ansioso por estar.

Sabe que usted es muy querido en Argentina.

Sí, sí y me alegra estar de nuevo con los hermanos argentinos.

¿Cómo lo ve a Franco Colapinto?

Colapinto mejoró mucho este año, Alpine mejoró su carro y está cada vez mejor. Tiene un gran futuro en la Fórmula 1.

Fue muy amigo de otro argentino como Carlos Reutemann, contemporáneo suyo.

Lole, Lole (mira al cielo). Era mi mejor amigo en la Fórmula 1, junto a Ronnie Peterson. El era muy rápido y cuando llegábamos a una pista nueva, la primera media hora era suya, siempre era el más veloz. Muy talentoso y muy amigo.

De hecho acá en Brasil (en Jacarepaguá 1978) festejaron un 1-2, con Lole ganando y usted llegando segundo con un auto netamente brasileño como el Copersucar. Me imagino el orgullo que habrá sentido.

Un trabajo que demandó mucho esfuerzo junto a mi hermano Wilson para llegar a competir. Fue una gran satisfacción haberlo intentado.