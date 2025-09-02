Mercado del Río: presentaron 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

La Municipalidad ratificó que el plan de renovación de la ribera central concluirá en noviembre tras la licitación

El proyecto del Mercado del Río dio un paso fundamental el último viernes: se confirmaron 31 propuestas para renovar los galpones céntricos de uno de los principales balcones al Paraná . Fuentes oficiales reiteraron que el nuevo espacio estará en funcionamiento a fin de año.

Salvo uno de los locales definidos dentro del pliego, en todos los rubros de la licitación hay competencia para ganar un lugar sobre pasaje Schiffner 1510 . Se trata de nueve puestos de gastronomía que atenderán al público entre miércoles y domingo, así como en feriados.

La transformación del corredor ubicado entre las calles Presidente Roca y Paraguay es una iniciativa a corto plazo con la mira puesta en el crecimiento turístico de la ciudad, entre otros factores. El mercado tiene fecha de apertura definida para noviembre , de acuerdo al plan inicial del Consorcio Ferial Rosario (Cofer).

La cafetería fue uno de los rubros que mayor competencia generó dentro de la licitación de la Subsecretaría de Economía Social. En total se recibieron seis propuestas para explotar el negocio de uno de los nueve locales que miran al río Paraná desde un sitio privilegiado en el mapa céntrico.

La puja es similar en lo que respecta a los sabores dulces. Seis heladerías se anotaron para ocupar un lugar en el pasaje Schiffner desde fin de año. En segundo lugar, cuatro marcas apuestan a conseguir la concesión del espacio de repostería y panadería, la misma cantidad que en el sector de tapeo.

El objetivo del proyecto es generar una oferta gastronómica para cualquier momento del día. La Municipalidad quiere que los vendedores tengan productos para consumir en el lugar y otros para llevar, de modo que la convocatoria se extendió a comercios de vermú, cerveza, sándwiches y pizzas.

De acuerdo a los rubros definidos en el pliego, este viernes se confirmaron las propuestas de las siguientes marcas:

Cafetería: Río Arriba Café Premium, Zazen Smoothie Bar & Market, Almu Delicias Rosarinas, Escondido Speciality Coffee, Pirca y Stop In Brazil.

Heladería: Yo Helados, Río Helados, Renato Gelatería, Marbet, Daddy Creams Roll’s y Free Shop.

Repostería y panadería: Berta Pastelería Fina, Panadería Boutique, Invasión Chipás de Otra Galaxia y De Mil Amores Cake & Pie.

Tapeo: Mercado Tartas y Empanadas, Saona, Malena Empanadas Gluten Free y La Posta.

Vermutería y vinos: Hijos del Río, Belgrano Café Birra y Vermut y Barra Salvaje.

Cervecería: Azzurra, Cervecería Ysi y Mosto.

Sandwichería:La Bodeguita y Focaccería del Río.

Pizzería: Don Pizza y Empanadas & Punto.

Tapeo de río: Hay Pique, Embarcadero y Delirío (una sola propuesta).

¿Cuándo se abre el Mercado del Río?

Según fuentes oficiales, los ganadores de la licitación se definirán en octubre. Luego de este proceso, las empresas tendrán aproximadamente un mes para prepararse y poner en marcha sus nuevos puestos de venta cerca del Centro Municipal de Distrito Centro Antonio Berni y La Isla de los Inventos.

De acuerdo al pliego publicado por el municipio, el contrato con las adjudicatarias dura dos años con un canon mensual. El Cofer puede prorrogar el vínculo por el mismo plazo y debe actualizar el monto a pagar después del primer año.

El proyecto de la Municipalidad consiste en transformar un espacio de 200 metros cuadrados para crear un paseo accesible y con una propuesta integrada. La iniciativa apunta a generar un nodo colaborativo que conecte la naturaleza y el comercio en un área pública renovada de 440 m2.

Por un lado, el Mercado del Río es una apuesta a la identidad local de las empresas gastronómicas. Al mismo tiempo, la presencia de las marcas rosarinas debe promover la calidad, el disfrute consciente y la integración del paisaje urbano y natural.