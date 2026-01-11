La Capital | La Ciudad | Santa Fe

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos durante 2025

En 2025 la provincia registró 176 donantes y posibilitó 238 trasplantes, con participación récord de hospitales públicos y privados coordinados por el Cudaio

La provincia de Santa Fe cerró 2025 con los mejores registros de su historia en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos, superando incluso las marcas de 2019, que hasta ahora era el año con mejores indicadores. En total, 176 santafesinos donaron órganos y tejidos, lo que permitió concretar 238 trasplantes en distintos puntos del país.

Los datos fueron informados por el Ministerio de Salud provincial a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), organismo que articula el sistema de procuración junto a 30 efectores públicos y privados distribuidos en todo el territorio santafesino.

Más donantes, más trasplantes

Del total de donantes registrados en 2025, 97 fueron de órganos y 79 de tejidos, una cifra que dejó a la provincia a solo un caso de igualar el récord absoluto de donación de órganos alcanzado en 2019. En paralelo, los 238 trasplantes realizados implicaron que igual cantidad de pacientes salieran de la lista de espera, tanto en Santa Fe como en otras jurisdicciones, ya que la asignación se rige por criterios de compatibilidad a nivel nacional.

Otro de los hitos del año fue el récord de 79 procesos de donación de tejidos, que incluyen córneas, válvulas cardíacas y tejido óseo. En este rubro, el Hospital José María Cullen concentró 43 procedimientos, el número más alto registrado por un solo efector en la provincia, igualando la marca que había logrado el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez en 2012.

Claves de la gestión sanitaria

La directora del Cudaio, Cecilia Andrada, atribuyó los resultados a una combinación de factores. “Estos números integran la capacitación y el compromiso de los equipos de salud, una mayor capacidad de detección en el sistema y una conciencia social que se consolida en Santa Fe”, sostuvo.

Uno de los datos salientes de 2025 fue la creciente participación del sector privado. De las donaciones de órganos realizadas, 39 se concretaron en clínicas y sanatorios, lo que representa más del 40% del total, un porcentaje inédito a nivel nacional, donde el promedio oscila entre el 10 y el 20%. Según Andrada, este crecimiento responde a una política sostenida del Ministerio de Salud, encabezado por Silvia Ciancio, orientada a ampliar la detección y resolución de potenciales donaciones en toda la provincia.

Innovación y logística

Entre los avances estratégicos del año se destacó la incorporación de la donación en asistolia controlada, una práctica que amplía las posibilidades de procuración. En ese marco, el Hospital Cullen fue escenario de un hecho histórico: allí se realizó la primera ablación cardíaca en un donante adulto en Latinoamérica, en un operativo conjunto con la provincia de Córdoba.

La logística fue otro pilar clave. Una de las imágenes más significativas de 2025 fue la inauguración de la nueva pista del Aeropuerto Internacional de Rosario con un vuelo sanitario que trasladó desde Mendoza a un equipo de trasplante que ablacionó corazón e hígado y regresó para implantarlos en su provincia.

“El trabajo no se limita al quirófano”, explicó Andrada. “Nuestros choferes recorren casi un millón de kilómetros por año para trasladar órganos, muestras de laboratorio, equipos médicos y coordinar con aeropuertos, helipuertos, el SIES 107, la Policía y la Justicia. La procuración es una práctica que excede lo médico y requiere políticas públicas sostenidas y el compromiso de cientos de agentes”.

Los hospitales que hicieron posible el récord

En el balance anual, el Hospital Cullen lideró la cantidad total de procesos de donación, sumando órganos y tejidos, con 60 procedimientos, mientras que el HECA fue el establecimiento con más donantes de órganos, con 21 casos.

En el sistema público también participaron activamente los hospitales Iturraspe, Orlando Alassia, Centenario, Roque Sáenz Peña, Policlínico PAMI II, Jaime Ferré, Eva Perón, Central de Reconquista y el Hospital de Rafaela. Entre los privados, se destacaron el Hospital Italiano de Rosario y el Sanatorio del Diagnóstico de Santa Fe, junto a una extensa red de clínicas y sanatorios de Rosario, Santa Fe, Rafaela y Sunchales.

Con estos números, Santa Fe no solo consolidó un récord histórico, sino que reafirmó un modelo sanitario basado en la articulación entre el Estado, el sector privado y la sociedad, con impacto directo en la vida de cientos de personas que accedieron a un trasplante gracias a la donación.

