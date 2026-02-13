Argentino cerró sus amistosos antes del debut ante Juventud Unida en la Primera C

El Salaíto enfrentó a Newell's en barrio Sarmiento. Los dirigidos por José Previti debutarán el sábado 21 ante el Lobo Rojo en el estadio Olaeta

Argentino .El equipo de José Previti finalizó la pretemporada con amistosos en el Olaeta.

Argentino cerró el trabajo de pretemporada con los partidos amistosos de cara al debut en el torneo de la Primera C , que será el sábado 21 ante Juventud Unida , a las 17, en el estadio José Martín Olaeta .

Los dirigidos por José Previti disputaron ayer el último encuentro amistoso y fue ante un selectivo de inferiores de cuarta y quinta división de Newell’s.

Los partidos se dividieron en tres partes y se jugaron 30 minutos cada uno. Estos ensayos sirvieron para que el técnico Salaíto pueda observar a todos los jugadores y armar el posible once que saltará el sábado ante el Lobo Rojo, en el inicio de la cuarta categoría.

El once inicial salió con Puppo; Cáceres, Cabrera, Braña; Dago, Correa, Galimberti, Raga, René González y Andrada; Aronna.

Argentino disputó 4 amistosos

En el segundo partido el Albo formó con Puppo; Cabrera, Cáceres, Braña; Correa, Valles, Dago Sánchez, Bismark Gómez; Andrada; René González, Rodrigo González. Ingresaron: Albornoz, Pino, Bravo, Aronna, Baez, Cejas.

En el tercer enfrentamiento, el Sala jugó con Olivera; Tomás Avalos, Fontana, Celes; Vallés, Pino, Velazco, Palacin; Bravo; Espíndola, Torres. Ingresaron: Manduca, Albornoz, Bismar Gómez, Cejas.