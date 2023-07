El escenario del Concejo y cómo quedaron las listas de cara a las generales

Si bien el oficialismo es el espacio que más bancas pondrá a jugar en septiembre, las cinco que ocupan actualmente Schmuck y Fiatti por Arriba Rosario, la de la socialista Mónica Ferrero, la de Rueda (Rosario Progresista) y la del referente del Partido Demócrata Progresista (PDP) Aldo Pedro Poy, también ponen alta la vara y se proponen llegar a ganar en las generales ocho concejales.

El uno de la lista de Juntos Avancemos será Romero, seguido de María Fernanda Gigliani y María Fernanda Rey. En el cuarto lugar por el sistema de duplas no es para Marina Magnani, sino el segundo de su lista Nahuel Castillo; seguido de Julieta Riquelme, segunda de la lista de Romero y referente de familiares de víctimas de la violencia institucional tras el asesinato por parte de policías de su hermano Jonathan Herrera. El sexto lugar es para Sebastián Artola y el séptimo para Oscar Urruty.

Las bancas que busca retener el peronismo son las que actualmente ocupan Silvana Teisa, que ingresó para terminar el mandato de Eduardo Toniolli en su paso a la diputación nacional; Marina Magnani y Fernanda Gigliani, que busca repetir otros cuatro años. El escenario, admiten, es difícil en una primaria que tiene en Santa Fe al peronismo como el gran derrotado. "Ojala podamos mantener tres que venimos metiendo en los últimos años", dijo una voz que recordó que la última vez que lograron cuatro bancas fue en 2007, con María Eugenia Bielsa a la cabeza.

Ciudad Futura con lista propia

Ciudad Futura pone en juego tres de sus cinco bancas: las de la propia Caren Tepp, que va por la renovación, y las que ocupan Luz Ferradas y Pitu Salinas. Tepp, seguida de Julian Ferrero, Agustina Gareis, Pedro Salinas y Luz Ferradas, encabezó la única lista que presentó Ciudad Futura por fuera del frente constituido con el justicialismo para la Intendencia y cosechó arriba de 24.500 votos.

Ese escenario tiene un riesgo: que el voto más progresista que este domingo apostó al cambio con la candidatura de Juan Monteverde como candidato a intendente, en el caso de la categoría a concejal se termine dividiendo entre la lista de Juntos Avancemos que encabece Romero y la de la propia Tepp.

Así y todo, hacia adentro de Ciudad Futura remarcan que sin dudas en septiembre la actual concejala "hará una gran elección" porque todavía "tiene mucho para sumar". Y entre otras cosas, también tienen en cuenta que "la boleta se achica mucho" .

Por otro lado, se suma la participación del actual secretario de Salud Pública de la Municipalidad, Leonardo Caruana, que con más de 18.600 votos y siendo también la única propuesta del Frente Amplio por la Soberanía logró superar sin tanta estructura la barrera inicial y dará su pelea en septiembre.

El PRO, a pérdida

Juntos por el Cambio y el PRO será otro de los grandes derrotados dentro del Concejo, donde pone en disputa tres bancas. Una es la del cocinero Marcelo Megna, que esta vez buscaba renovar su lugar bajo el sello de la Coalición Cívica ARI y que no alcanzó a sumar, incluso dentro de su frente, los votos suficientes para dar el salto a las generales.

El segundo escaño es el de Alejandro Reselló, con fin de mandato el 10 de diciembre, y la tercera es la de Ariel "La Chancha" Cozzoni (actualmente en el bloque Unite-Un gol para Rosario), que en estas primarias compitió dentro del Frente de la Esperanza y logró superar por algo de mil votos el piso de 12 mil y tendrá chances de competir en septiembre para poder quedarse.

Si bien este lunes todos los frentes y partidos armaban sus listas en base al piso de 12 mil votos establecido al 1,5 por ciento del padrón, desde el Tribunal Electoral aclararon que ese número se modificó con una resolución emitida el último viernes que indicaba no contabilizar dentro de ese piso el voto de los menores, que son 80.831 en la provincia y unos 32 mil en Rosario.

Si bien la modificación será de algo menos de mil votos hacia abajo en el piso necesario para pasar a las generales, ese cambio "obligará a rever los números", advirtieron desde la capital santafesina.

Los que no pasaron

Con un piso mínimo del 1,5 por ciento del padrón electoral impreso para estas elecciones, lo que representa un aproximado de 12 mil votos, fueron varias las listas de candidatos y frentes que se quedaron fuera para las elecciones generales de septiembre, además del actual edil Marcelo Megna.

Del otro lado, el Frente de Izquierda también quedó por debajo del piso con las propuestas de Melisa Molina y Fito Columbich, que sumaron 6.228 y 3.145 votos, respectivamente, lo que apenas supera el umbral de los 9 mil sufragios.

Tampoco al único candidato de Igualdad y Participación, Bruno Carlovich (el hijo del mítico jugador de Central Córdoba, Tomás Trinche Carlovich) le alcanzaron los 2.916 votos obtenidos en las urnas para postularse efectivamente como candidato al Concejo. Y el fútbol tampoco le fue suficiente a José Luis "El Puma" Rodríguez, ex jugador de Rosario Central, que se presentó con la lista Lealtad y Dignidad, que alcanzó los 7.681 votos.

El frente Unite por la Libertad y la Dignidad, que tiene como referente provincial a la actual diputada provincial Amalia Granata, que hizo este domingo una buena cosecha de votos, no logró plasmar lo mismo en el Concejo y sus candidatos no pudieron superar el piso mínimo de 12 mil y no competirán en la general.

El Frente Primero Santa Fe, que iba con la lista única de Manuel Lafarga, fue otra de votos insuficientes, incluso por debajo de los 3 mil; así como el frente Escucharte que llevaba como única propuesta la de Norma Córdoba, que no alcanzó los 2 mil votos, y el frente Moderado, que entre sus dos candidatos tampoco superó esa cifra.