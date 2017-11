El derecho a hablar y el saber dónde pernoctar

Ayer a la tarde, al terminar el último de los alegatos defensivos, el presidente del tribunal que lleva adelante el juicio a Los Monos, Ismael Manfrín recordó a todos los imputados que cuentan con el derecho a declarar o no según su conveniencia o la estrategia que sus defensores planteen. Y En caso de que lo hagan, les dijo que también pueden elegir responder o no preguntas del as partes. En ese contexto fue que algunos defensores recordaron que sus clientes han solicitado no tener la obligación de concurrir a las audiencias por diversos motivos: quienes están siendo juzgados en libertad esgrimieron cuestiones laborales y algunos de los imputados que están en prisión alegaron problemas de salud.

Así, los respectivos abogados de Mariano Salomón, Andrés Fernández, Angel Avaca, Jorge Emanuel Chamorro, Walter Jure, Silvana Gorosito, Ariel "El viejo" Cantero y Ariel "Guille" Cantero adelantaron que sus defendidos no van a declarar y, en tal sentido, optarán por no concurrir a algunas jornadas.

Al respecto se adelantó que para hoy está previsto que dos de los imputados sí hagan uso de ese derecho: Ramón "Monchi Cantero" Machuca y Lorena Verdún (ver aparte).

¿Dónde duermo?

En ese marco, ayer continuaba el trámite de un hábeas corpus correctivo presentado por los ocho hombres que están detenidos en la cárcel de Piñero (los Cantero, Machuca, Vilches, Chamorro, Fernández, Salomón y Jure), quienes denunciaron un agravamiento de sus condiciones de detención.

Básicamente, en el recurso se quejaron de la decisión original de ser trasladados desde la cárcel de Piñero a la nueva Unidad Penitenciaria Nº 16 de Pérez, y que mientras dure el juicio estén de lunes a jueves alojados en la alcaidía del subsuelo del Centro de Justicia Penal. Y para reafirmar su petición demoraron el inicio de la primera audiencia quitándose la ropa para evitar ser llevados a la sala de audiencia.

Ante eso, los jueces, defensores y fiscales recorrieron ayer al mediodía las instalaciones para el alojamiento de los imputados en el edificio de Virasoro y Sarmiento y, según trascendió, es posible que a partir de la semana próxima "Guille", "Monchi", Jure y Vilche acepten pernoctar allí los días que allá audiencias para luego volver a sus celdas de Piñero.