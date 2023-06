El cumpleaños 36 de Leo y el mensaje de su ciudad: Gracias por ser nuestro

Todas las memorias pueden juntarse ahora. La del día aquel que fue con su madre al club Grandoli a los cinco años y el técnico Salvador Aparicio no pudo creer que ese enano tímido, al agarrar la pelota, gambeteara a todos. O cuando en un equipo de talentos brilló en la categoría 87 de Newell's. O cuando partió con su padre solo a probarse en el Barcelona y eludió el desarraigo sin perder nunca su acento de zona sur. O cuando la picó sobre el arquero de Albacete para hacer su primer gol tras el pase de Ronaldinho. O cuando lo hicieron debutar en un partido improvisado contra Paraguay para que España no se lo birlara a la selección. O al ganar la medalla olímpica en Beijing. O con las lágrimas de las finales que no pudieron ser. O después de tantos arrebatos de emociones cuando lo pudimos ver, todos, desplegando un juego inolvidable para levantar, Dios nuestro, la Copa del Mundo.