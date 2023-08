El Cirque du Soleil ya le rinde tributo a Messi en su ciudad

Como pocos recuerdan, el estadio cubierto del Club Provincial se colmó con dos mil espectadores en una noche inédita. Y no era para menos: el deslumbrante e internacional Cirque du Soleil presentó su show dedicado al crack rosarino Lionel Messi en la ciudad que lo vio nacer. Nadie quiso perderse esa conjunción perfecta que Rosario esperaba.

En el lugar no cabía un alfiler y entre los asistentes pudieron verse familiares y allegados a la familia Messi, y muchas figuras del deporte, como el también rosarino y figura del tenis Guillermo Coria y su familia, el ex puma Leo Senatore y el ex jugador de Newell’s y de la selección nacional Lucas Bernardi.