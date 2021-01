Dos perros atacaron a una nena de tres años en la zona oeste y le quebraron una pierna

Keyla fue trasladada al hospital de niños Víctor J. Vilela, donde fue operada por una fractura en el fémur derecho y se encuentra estable.

Uno de los dueños de los perros habría sido demorado en dependencia policial, mientras que los animales fueron trasladados en patrullero a la sede del Imusa.

Sonia, abuela de Keyla, contó que "la nena iba caminando y jugando con el hermanito cuando los perros salieron de una casa vecina", y añadió: "La agarraron de la pierna y del cuello, casi le cortan la yugular. Mi hija se llevaba a la nena chorreando de sangre por todos lados".

Sostuvo además que querían hablar con los dueños para saber si la rottweiler y el pitbull estaban vacunados, "pero no dieron la cara".

También dijo que alguien les quiso entregar dinero para que no hicieran la denuncia. "A mi hijo le ofrecieron un bolso con plata, no sé bien cuanto era pero me dijeron que era algo de 30 mil o 300.000 para que no dijéramos nada", aseguró.

Los vecinos afirmaron que no es la primera vez que ocurre un ataque de estos mismo animales.