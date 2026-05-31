El tiempo en Rosario: nuevamente habrá niebla para arrancar el lunes

La temperatura mínima rondaría los 10º, pero iría en aumento en la semana para llegar hasta los 16º

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 1º de junio en Rosario una mañana con niebla y una tarde nubosa, con una temperatura máxima de 17º y una mínima de 10º.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del este, un registro de 12º y niebla que se prolongaría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 10º. Para la tarde anuncian cielo nublado y una máxima de 17º que bajaría hasta los 13º en la noche.

Para el martes no hay previsiones de niebla aunque estaría nublado y más frío. El SMN anticipó abundante nubosidad durante toda la jornada, una máxima de 15º y una mínima de 9º.

El miércoles también estaría nublado pero con un repunte en las marcas, que estarían entre 18º y 11º.

El jueves se repetiría la máxima de 18º, la mínima subiría hasta los 13º y el cielo estaría mayormente nublado.

El viernes nuevamente se espera cielo mayormente nublado aunque con otra mejora en los registros: 20º de máxima y 15º de mínima.

El sábado tendría una máxima de 19º, una mínima de 16º y cielo nublado.