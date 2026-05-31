El tiempo en Rosario: nuevamente habrá niebla para arrancar el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 1º de junio en Rosario una mañana con niebla y una tarde nubosa, con una temperatura máxima de 17º y una mínima de 10º.
La temperatura mínima rondaría los 10º, pero iría en aumento en la semana para llegar hasta los 16º
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 1º de junio en Rosario una mañana con niebla y una tarde nubosa, con una temperatura máxima de 17º y una mínima de 10º.
La madrugada del lunes llega con vientos leves del este, un registro de 12º y niebla que se prolongaría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 10º. Para la tarde anuncian cielo nublado y una máxima de 17º que bajaría hasta los 13º en la noche.
Para el martes no hay previsiones de niebla aunque estaría nublado y más frío. El SMN anticipó abundante nubosidad durante toda la jornada, una máxima de 15º y una mínima de 9º.
El miércoles también estaría nublado pero con un repunte en las marcas, que estarían entre 18º y 11º.
El jueves se repetiría la máxima de 18º, la mínima subiría hasta los 13º y el cielo estaría mayormente nublado.
El viernes nuevamente se espera cielo mayormente nublado aunque con otra mejora en los registros: 20º de máxima y 15º de mínima.
El sábado tendría una máxima de 19º, una mínima de 16º y cielo nublado.