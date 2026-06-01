Dua Lipa se casó con Callum Turner: la curiosa conexión argentina detrás de su historia de amor

La cantante y el actor celebraron una boda íntima en Londres. Una novela del argentino Hernán Díaz marcó el inicio de su historia de amor

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron este domingo en una ceremonia civil celebrada en Londres , luego de más de un año de relación y varios meses de preparativos. La boda tuvo un detalle que llamó la atención de sus seguidores argentinos: la propia artista reveló que una novela del escritor argentino Hernán Díaz tuvo un papel clave en el inicio de la relación.

La ceremonia se realizó en el histórico ayuntamiento de Old Marylebone, uno de los registros civiles más emblemáticos de la capital inglesa. La pareja eligió un festejo íntimo, rodeado únicamente por familiares y amigos cercanos.

Las primeras imágenes comenzaron a circular pocas horas después a través de redes sociales. Allí se los vio salir del edificio tomados de la mano mientras eran recibidos por aplausos, pétalos y confeti lanzados por los invitados.

Para la ocasión, Dua Lipa lució un traje blanco de dos piezas diseñado por Daniel Roseberry para la firma Schiaparelli, acompañado por un sombrero de ala ancha y guantes. Turner, por su parte, optó por un clásico traje azul marino.

>> Leer más: Dua Lipa: qué libros de autores argentinos figuran en la biblioteca de la popstar

El libro de un argentino que los unió

Aunque los rumores sobre la relación comenzaron a circular a principios de 2024, la propia cantante contó tiempo después una anécdota que terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas por sus fanáticos.

Según relató en una entrevista con British Vogue, cuando comenzó a conocer a Turner descubrió que ambos estaban leyendo el mismo libro: "Trust", la novela del escritor argentino Hernán Díaz, ganadora del Premio Pulitzer.

"Estábamos leyendo el mismo libro. Para mí fue una señal clara. Estábamos 1000% destinados a estar juntos", recordó la artista.

fortuna

La conexión fue tan significativa para Dua Lipa que más adelante entrevistó al propio Díaz para Service95, la plataforma editorial que impulsa la cantante.

De los rumores al compromiso

Las primeras versiones sobre el romance aparecieron después de que ambos fueran vistos juntos en una fiesta posterior al estreno de la serie "Masters of the Air", protagonizada por Turner. Durante varios meses mantuvieron un perfil bajo, aunque poco a poco comenzaron a mostrarse juntos en eventos públicos y alfombras rojas.

>>Leer más: Dua Lipa entrevistó al escritor argentino que le "voló la cabeza": Hernán Díaz

El compromiso se confirmó en junio de 2025 durante una entrevista concedida por la cantante a British Vogue. En aquella oportunidad reveló que el actor había diseñado especialmente su anillo con la ayuda de su hermana y de algunas de sus amigas más cercanas.

"Es una sensación muy especial", expresó entonces al referirse a la idea de construir una vida en común.

Los festejos continúan

De acuerdo con versiones publicadas por medios británicos y estadounidenses, la boda civil celebrada en Londres sería apenas el comienzo de los festejos.

Diversas publicaciones especializadas señalaron que la pareja tendría previsto realizar una segunda celebración en Sicilia, Italia, donde asistirían figuras del mundo de la música, la moda y el cine. Entre los nombres mencionados aparecen Elton John, Charli XCX, Mark Ronson, Rosalía y Tove Lo, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales.