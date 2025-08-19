Controladores aéreos anunciaron paros escalonados desde el 22 de agosto

Serán cinco días en dos franjas horarias. Los vuelos afectados serían reprogramados por las líneas aéreas

Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, los controladores aéreos de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) confirmó un cronograma de medidas de fuerza a nivel nacional que comenzará el próximo 22 de agosto y se extenderá hasta fin de mes.

Desde la empresa estatal indicaron que el conflicto viene de larga data y remarcaron que, pese a las propuestas concretas, no hubo acuerdo hasta el momento, por lo que siguen negociando para arribar a un acuerdo paritario.

Fuentes oficiales señalaron que la entidad gremial anunció un cronograma de medidas de fuerza que se extenderán durante cinco jornadas: el viernes 22, el domingo 24, el martes 26, el jueves 28 y el sábado 30. Esos días no desempeñarán tareas entre las 13 y las 16, y entre las 19 y las 22.

“Se sigue trabajando frente a un conflicto gremial que viene desde hace un tiempo, con distintas amenazas del sindicato. Eana (Empresa Argentina de Navegación Aérea) realizó varias propuestas concretas y por diversas cuestiones que no quedan claras no se llega a un acuerdo”, indicaron.

Reprogramación de vuelos

Aclararon que, “en caso de que no se llegue a un acuerdo, los vuelos afectados por estas acciones en esas franjas podrán ser reprogramados por las líneas aéreas" y confirmaron que las medidas "no afectan a los vuelos sanitarios ni al servicio de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR)".

Según el sindicato, las medidas afectarán exclusivamente los despegues de aeronaves, al suspenderse las autorizaciones y la gestión de planes de vuelo en las franjas horarias mencionadas.

Atepsa sostuvo en un comunicado: “Finalizada la segunda conciliación obligatoria, incluida su prórroga, y ante la persistente negativa de las autoridades de presentar una propuesta salarial sin condicionamientos, informamos que el pasado 13 de agosto se presentó formalmente el nuevo cronograma de medidas legítimas de acción sindical, aprobado por unanimidad en el Plenario Nacional de Delegados”.

En busca de una propuesta "decente"

El sindicato advirtió que solamente levantarán las medidas si se presenta una propuesta salarial “decente”.

El conflicto se da en un sector considerado servicio público esencial, por lo que las medidas de fuerza fueron previamente notificadas y consensuadas con las autoridades.

En julio pasado, ante el riesgo de paros durante las vacaciones de invierno, la secretaría de Trabajo había dictado una conciliación obligatoria por 15 días, pero la mediación fracasó.

El gobierno había ofrecido una pauta salarial en torno al 1 % mensual, en línea con el resto del sector público, propuesta rechazada por el gremio.