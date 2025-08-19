La Capital | La Ciudad | UTN

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Al igual que la UNR, los docentes de la UTN llevarán adelante una medida de fuerza en reclamo de una recomposición salarial. "Perdimos el 50% de nuestros salarios", aseguran

19 de agosto 2025 · 17:51hs
La Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) funciona sobre Zeballos al 1300.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

La Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) funciona sobre Zeballos al 1300.

La seccional Rosario del gremio docente FAGDUT (Federación de Asociaciones Gremiales de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional) decidió profundizar las medidas de fuerza a nivel nacional. A diferencia de la decisión de la FAGDUT Nacional, que resolvió un paro de 24 horas para el jueves 21, la Facultad Regional Rosario de la UTN irá a un paro total de actividades por 48 horas, desde el jueves 21 hasta el viernes 22.

La medida, que suspenderá todas las actividades académicas y de investigación, fue aprobada por el 60,2% de los docentes consultados en la seccional local. La decisión refleja una clara disconformidad con la situación salarial.

Daniela Díaz, vicepresidenta de FAGDUT Rosario, explicó la crítica situación: "Tenemos una situación salarial muy difícil con una pérdida del 50% del poder adquisitivo. Nos estamos quedando sin docentes por la renuncia de muchos de ellos". Según Díaz, solo en las 30 regionales del país, 350 docentes han renunciado.

La gremialista agregó que la situación se agrava por la falta de diálogo: "Hace 18 meses que no tenemos paritarias, es un Gobierno que no escucha ni contiene en un momento donde se requiere una mejora en el financiamiento universitario".

Díaz subrayó que el sueldo inicial de un docente universitario es de aproximadamente 150.000 pesos, una cifra que calificó de "insostenible". Esta realidad económica, sostuvo, hace imposible para muchos profesionales sostener su trabajo en la universidad. La medida de fuerza busca visibilizar y revertir esta problemática.

También hay paro en la UNR

La Coad, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), también anunció un paro de 48 horas para el próximo jueves 21 y viernes 22 de agosto, en reclamo de una mejora salarial y en repudio del anuncio del gobierno nacional de un aumento del 7,5 por ciento en tramos.

Un total de 2.064 docentes universitarios nucleados en Coad votaron a favor de profundizar el plan de lucha con paros rotativos de 48 horas durante las próximas tres semanas. El 87,1 por ciento votó a favor de la medida de fuerza, mientras que 95,6 por ciento adhirió a la propuesta de coordinar con los distintos actores de la comunidad una nueva marcha federal universitaria para septiembre.

Rectores en Rosario

El próximo viernes 29 de agosto, los rectores de universidades públicas nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirán en Rosario en el marco de su 94° Plenario de rectoras y rectores.

En el encuentro se debatirá el proyecto de presupuesto universitario 2026, que debe ser presentado a la Subsecretaría de Políticas Universitarias en las próximas semanas.

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

Karina Milei, un reloj de 35 mil dólares y la acusación de Pamela David: ¿qué pasó?

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario

Cumbre Panamericana de Biocombustibles: pedido por nueva ley y una inversión faro

Vuelve Santa Fe Business Forum, la mega ronda de negocios inversa

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Irán a juicio como los ocupantes del auto desde el que balearon a Máximo Jerez en un contexto de guerra entre bandas. Hay un quinto acusado por encubrir
Por María Laura Cicerchia

Policiales

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante en el clásico rosarino

Por Carlos Durhand
Ovación

Mientras se niega a mantener las rutas nacionales, el gobierno libera la circulación de camiones bitrenes
Política

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo el mes de agosto
La Ciudad

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

Karina Milei, un reloj de 35 mil dólares y la acusación de Pamela David: ¿qué pasó?

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Ovación

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió el campeón del mundo

Newells acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

La Ciudad

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo el mes de agosto

Ley de emergencia en discapacidad: este martes hay vigilia en Rosario contra el veto de Milei

La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros
La Región

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110
Policiales

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro de Salud
Política

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Economía

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Open to work: una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn
Política

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior
Ovación

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino
OVACIÓN

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación
Policiales

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes
La Ciudad

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero
La Región

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió
OVACIÓN

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado
Información General

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio
Política

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Por María Laura Neffen
Negocios

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei
Información General

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo
La Región

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza
El Mundo

