La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Al igual que la UNR, los docentes de la UTN llevarán adelante una medida de fuerza en reclamo de una recomposición salarial. "Perdimos el 50% de nuestros salarios", aseguran

La seccional Rosario del gremio docente FAGDUT (Federación de Asociaciones Gremiales de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional) decidió profundizar las medidas de fuerza a nivel nacional. A diferencia de la decisión de la FAGDUT Nacional, que resolvió un paro de 24 horas para el jueves 21, la Facultad Regional Rosario de la UTN irá a un paro total de actividades por 48 horas, desde el jueves 21 hasta el viernes 22.

La medida, que suspenderá todas las actividades académicas y de investigación, fue aprobada por el 60,2% de los docentes consultados en la seccional local. La decisión refleja una clara disconformidad con la situación salarial.

Daniela Díaz, vicepresidenta de FAGDUT Rosario, explicó la crítica situación: "Tenemos una situación salarial muy difícil con una pérdida del 50% del poder adquisitivo. Nos estamos quedando sin docentes por la renuncia de muchos de ellos". Según Díaz, solo en las 30 regionales del país, 350 docentes han renunciado.

La gremialista agregó que la situación se agrava por la falta de diálogo: "Hace 18 meses que no tenemos paritarias, es un Gobierno que no escucha ni contiene en un momento donde se requiere una mejora en el financiamiento universitario".

Díaz subrayó que el sueldo inicial de un docente universitario es de aproximadamente 150.000 pesos, una cifra que calificó de "insostenible". Esta realidad económica, sostuvo, hace imposible para muchos profesionales sostener su trabajo en la universidad. La medida de fuerza busca visibilizar y revertir esta problemática.

También hay paro en la UNR

La Coad, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), también anunció un paro de 48 horas para el próximo jueves 21 y viernes 22 de agosto, en reclamo de una mejora salarial y en repudio del anuncio del gobierno nacional de un aumento del 7,5 por ciento en tramos.

Un total de 2.064 docentes universitarios nucleados en Coad votaron a favor de profundizar el plan de lucha con paros rotativos de 48 horas durante las próximas tres semanas. El 87,1 por ciento votó a favor de la medida de fuerza, mientras que 95,6 por ciento adhirió a la propuesta de coordinar con los distintos actores de la comunidad una nueva marcha federal universitaria para septiembre.

Rectores en Rosario

El próximo viernes 29 de agosto, los rectores de universidades públicas nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirán en Rosario en el marco de su 94° Plenario de rectoras y rectores.

En el encuentro se debatirá el proyecto de presupuesto universitario 2026, que debe ser presentado a la Subsecretaría de Políticas Universitarias en las próximas semanas.