La Capital | La Ciudad | UNR

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes

La Coad también resolvió realizar medidas de fuerza rotativas de 48 horas en las próximas tres semanas

18 de agosto 2025 · 20:43hs
Sin clases en la UNR por paro docente.

Sin clases en la UNR por paro docente.

La Coad, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), anunció un paro de 48 horas para el próximo jueves 21 y viernes 22 de agosto, en reclamo de una mejora salarial y en repudio del anuncio del gobierno nacional de un aumento del 7,5 por ciento en tramos.

Un total de 2.064 docentes universitarios nucleados en Coad votaron a favor de profundizar el plan de lucha con paros rotativos de 48 horas durante las próximas tres semanas.

El 87,1 por ciento votó a favor de la medida de fuerza, mientras que 95,6 por ciento adhirió a la propuesta de coordinar con los distintos actores de la comunidad una nueva marcha federal universitaria para septiembre.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de @coad.docentesunr

Aumento salarial para docentes

"El anuncio amañado que el gobierno de (Javier) Milei realizó la semana pasada no hizo más que fortalecer nuestra convicción para la lucha salarial y por la defensa de la universidad pública", sostuvieron desde Coad, y añadieron que "el 7,5 % de aumento en cómodas cuotas y el miserable bono a cobrar por única vez resueltos por decreto son la profundización de la rebaja salarial y una nueva burla a la situación que atravesamos. Con mentiras y medidas de este no van a lograr dividirnos ni doblegar nuestra voluntad de lucha".

También precisaron que seguirán en la lucha por la "recomposición del poder adquisitivo" del salario universitario, por la aprobación de la ley de financiamiento universitario, por más presupuesto educativo y en defensa de la ciencia nacional.

Rectores en Rosario

El próximo viernes 29 de agosto, los rectores de universidades públicas nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirán en Rosario en el marco de su 94° Plenario de rectoras y rectores.

En el encuentro se debatirá el proyecto de presupuesto universitario 2026, que debe ser presentado a la Subsecretaría de Políticas Universitarias en las próximas semanas.

Noticias relacionadas
semana de paro de los docentes universitarios: el 60 por ciento cobra entre 150 mil y 600 mil pesos por mes

Semana de paro de los docentes universitarios: el 60 por ciento cobra "entre 150 mil y 600 mil pesos por mes"

El paro de los docentes universitarios se extenderá hasta el viernes en reclamo de aumento salarial.

Conflicto universitario: "El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil"

Javier Milei durante su discurso del año pasado en la Bolsa de Comercio de Rosario..

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

Cuándo volverá el frío a la ciudad

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Ver comentarios

Las más leídas

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Lo último

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

Por qué Soledad Pastorutti cantará junto a un coro de 500 mormones en el Movistar Arena

Por qué Soledad Pastorutti cantará junto a un coro de 500 mormones en el Movistar Arena

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

La cúpula de la institución recibirá al primer mandatario el viernes próximo con algunas demandas. Se insistirá en lo impositivo pero sobresale otra cuestión

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa
El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque
Ovación

El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

La obra de la tragedia en San Lorenzo había sido suspendida por falta de seguridad
La Región

La obra de la tragedia en San Lorenzo había sido suspendida por falta de seguridad

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei es para un caso puntual pero sienta precedente
LA CIUDAD

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "es para un caso puntual pero sienta precedente"

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas
Policiales

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110
Policiales

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Ovación
Newells continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Newells continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Newell's continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

Di María quiere festejar con Central un partido que nunca pudo ganar: el clásico rosarino

Di María quiere festejar con Central un partido que nunca pudo ganar: el clásico rosarino

Policiales
Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas
Policiales

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

La Ciudad
Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa
LA CIUDAD

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei es para un caso puntual pero sienta precedente

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "es para un caso puntual pero sienta precedente"

Martes inestable: se renovó el alerta naranja por fuertes lluvias en Rosario y la región

Martes inestable: se renovó el alerta naranja por fuertes lluvias en Rosario y la región

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes
La Ciudad

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero
La Región

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió
OVACIÓN

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado
Información General

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio
Política

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Por María Laura Neffen
Negocios

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei
Información General

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo
La Región

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza
El Mundo

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre
El Mundo

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia
El Mundo

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Pullaro: Arreglamos el aeropuerto de Rosario porque Nación se borró
Política

Pullaro: "Arreglamos el aeropuerto de Rosario porque Nación se borró"

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre
Policiales

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como La banda del Golden Rocket
Zoom

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como "La banda del Golden Rocket"

Javkin: Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires
Política

Javkin: "Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires"

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio
LA CIUDAD

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur
POLICIALES

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un ex-Newells, a un paso de ser técnico de un club que quiere llegar al Federal A
Ovación

Un ex-Newell's, a un paso de ser técnico de un club que quiere llegar al Federal A

Búsqueda en Casilda: hallan a un chico de 14 años desaparecido el domingo
La Región

Búsqueda en Casilda: hallan a un chico de 14 años desaparecido el domingo