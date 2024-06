Día de la Bandera: un acto breve, protocolar y lleno de aplausos y silbidos

Todo acto es político, incluso las ceremonias más institucionales, y este acto del Día de la Bandera no fue la excepción. Con el presidente Javier Milei como figura central, y un público devoto dispuesto tanto a aplaudir cada una de las líneas de su discurso como a entorpecer otros discursos, los festejos oficiales por el 20 de Junio tuvieron una cadencia estrictamente protocolar: duraron 59 minutos, se tomó la jura a ex combatientes de Malvinas, estudiantes de liceos militares y del cuerpo de Granaderos; y el acto se cerró tras el discurso del presidente, quien festejó la aprobación de la ley de bases y volvió a convocar a autoridades políticas, gobernadores y ex presidentes, entre otros actores, a reunirse el 9 de Julio en Tucumán, a firmar el Pacto de Mayo.